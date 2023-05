On ne sait pas débattre

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

On a souvent entendu dans l’espace public des gens se plaindre qu’au Québec, on ne sait pas — ou on ne peut pas — débattre. Il semblerait qu’on n’aime pas la chicane, contrairement aux Français, entre autres. En matière de débats, les Français, ils l’ont l’affaire. Malheureusement, je ne consomme pas suffisamment de culture française pour juger de la qualité des discussions outre-Atlantique. Par contre, je connais bien les débats de chez nous pour en voir et en entendre beaucoup (trop).

Si vous me dites que les débats en France sont menés par des gens informés qui maîtrisent leurs dossiers, qui sont de bonne foi et qui ont le temps d’expliquer leur point de vue, alors oui, il faut envier la France. Il y a peut-être de ces échanges éclairés là-bas, mais je présume que la plupart sont comme les nôtres : obscurcissants.

Mon aversion pour les débats vient nécessairement de mes traumatismes de jeunesse. De nature introvertie, il m’est très difficile de verbaliser mes réflexions en même temps que je les développe. Cela implique que dans les petits débats que les enseignants organisaient autour d’enjeux anodins comme le choix d’une activité parascolaire, je peinais à placer plus de deux phrases. Pourtant, si on m’avait donné quelques heures pour réfléchir à une question, faire quelques recherches et prendre quelques notes, j’aurais sans doute pu emberlificoter mes adversaires idéologiques (en supposant que les activités parascolaires soient une idéologie).

Les débats dans nos médias ressemblent malheureusement à ceux de ma deuxième année du secondaire (à part pour les sujets). On invite trop souvent des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent à se prononcer sur des sujets qu’ils ne comprennent pas. À la base, je n’ai pas de problème avec le fait qu’on reçoive un propriétaire de cinémas ou un entrepreneur acériculteur pour débattre de la piétonnisation des rues ou de l’utilité d’installer des caméras dans les classes pour surveiller les professeurs. Mais j’ai un problème lorsqu’on les invite principalement parce qu’ils sont bons pour étaler avec grandiloquence l’étendue de leurs préjugés racoleurs.

Pire, on les met sur un pied d’égalité avec ceux qui s’y connaissent, qui ont pris la peine de se préparer et qui se soucient de ne pas dire n’importe quoi. Le fait de vouloir toujours montrer les deux côtés d’une médaille, avec des participants qui sont pour et d’autres qui sont contre, a des effets pernicieux. Ce n’est pas vrai que les deux côtés sont toujours valables. Si 99 % des scientifiques estiment que la Terre se réchauffe, pourquoi devrait-on allouer 50 % du temps au 1 % qui n’y croit pas ? Même chose avec une pandémie ou la couleur de la margarine. On accorde autant d’espace à une personne qui donne son opinion basée sur des faits qu’à une personne qui donne son opinion basée sur des impressions. L’avantage de ne pas s’informer avant de débattre, c’est qu’on n’a pas le sentiment d’avoir dupé les gens.

Les intuitions défaillantes de l’humain causent tellement de biais inconscients qu’il est essentiel de réfléchir plus de 18 secondes avant de formuler une opinion. Les mauvaises intuitions des débatteurs confirment les mauvaises intuitions des auditeurs ou des téléspectateurs et influencent leur pensée sur la question du débat. Réfléchir vite et se prononcer vite ne fait pas honneur aux capacités de nos cerveaux. Il ne vaut pas mieux mal débattre que ne pas débattre pantoute.

Le problème, c’est que le débat prend souvent la forme d’un spectacle. Même les sujets doivent être spectaculaires, sinon personne ne sera à l’écoute. Ce n’est pas parce qu’un politicien marginal s’inquiète du fait que, dans une classe, une enseignante a décidé de remplacer une fois la fête des Mères par la « fête des Parents » que ça doit devenir une question nationale.

Un débat sur l’immigration avec des experts en immigration ? Bof. Un débat sur le chemin Roxham avec un ancien participant de téléréalité ? Voilà qui est mieux. C’est peut-être là que le Québec diffère de la France, où des intellectuels peuvent encore captiver un auditoire amateur d’intelligence. Mais encore là, un vocabulaire riche n’est pas garant d’une opinion riche. Il faut se méfier des amphigouris, comme dirait Geneviève Guilbault pendant un concours de mots compliqués.

Ces débats spectaculaires ne me paraissent acceptables que dans un cas : le sport. Dans le bon vieux temps de 110 %, ça se chicanait de façon désinformée à qui mieux mieux et de façon divertissante, sans aucune conséquence. La belle époque.