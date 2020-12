Le mal est fait maintenant, on ne se taira pas. Les consciences sont ouvertes. Nous savons que le système de justice est lourd, qu’il est long à changer, que le progrès est lent, mais même si cette bataille est perdue, la lutte continue.

Je l’ai vu dans l’entrevue qu’Annick Charette a accordée à Céline Galipeau. Je l’ai découverte, claire, limpide, sûre d’elle. En paix. Sachant très bien ce qu’elle a raconté, sachant très bien ce qu’elle a vécu et comprenant pourquoi et comment elle a perdu. Pour l’instant.

Ça reste incompréhensible pour beaucoup d’entre nous parce que nous ignorons les rouages du système de justice. Ce que, j’imagine, les avocats performants et grassement payés de Gilbert Rozon maîtrisent très bien. Grand bien leur fasse, c’est leur métier. Tout était fignolé et M. Rozon est un professionnel du spectacle, en plus d’être diplômé en droit. Son plaidoyer de petit marquis était parfait, l’arroseur arrosé, un très vieux numéro. Je lève les yeux au ciel.

Quel culot. Aller jusqu’à se prétendre victime. Affirmer sans honte qu’au fond, c’est lui qui s’est fait sauter dessus. J’y vois un gros doigt d’honneur à la société de sa part, une façon de se convaincre lui-même qu’il avait tous les droits de prendre ces femmes coûte que coûte. Parce que le monde lui appartient.

« Je me suis hissé en haut de cette tour seul, j’ai bâti mon empire, j’ai travaillé et je continuerai à me faire croire que j’ai gagné. » Mais on le sait que t’as perdu, Rozon. On le sait qu’il ne te reste plus grand-chose. C’est pas au Québec que tu vas pouvoir faire ton épicerie tranquille, en tout cas. Et ça, c’est perdre beaucoup. Je ne sais pas qui seront les vautours qui continueront à l’entourer. J’imagine qu’après une chute pareille, il ne reste plus grand monde, mais peut-être demandera-t-il asile en France. Peut-être arrivera-t-il sur un cheval blanc, comme le prince détesté et mauvais joueur des contes de fées.

Ça me dégoûte. Il est connu que M. Rozon a travaillé comme fossoyeur lorsqu’il était jeune. Il creusait des tombes. Eh bien, comme on fait son lit on se couche. Qu’il aille se cacher maintenant, nous avons une lutte à terminer.