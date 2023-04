Oublier plutôt

À quoi sert de réviser des romans d’autrefois en les mettant au goût du jour ? C’est l’équivalent de poser un bandeau sur les yeux : « Couvrez ce monde que je ne saurais voir », pour parodier le Tartuffe de Molière. Ou d’inventer un passé qui n’a jamais existé.

À cet égard, j’ai en tête une jeune chroniqueuse qui, l’autre jour à la radio, évoquait le temps « des bûcherons et des bûcheronnes ». Une femme bûcher avec les gars ? Dans les mâles camps de bûcherons d’antan, on aurait ri, en se tapant sur les cuisses, d’une telle hérésie !

L’élan égalitaire de la chroniqueuse peut s’expliquer par la spontanéité du direct. La réécriture sensible — comme on appelle l’exercice qui a maintenant cours dans le milieu de l’édition — est bien plus préoccupante pour l’exactitude historique.

Notons d’abord que nombre de romans qui s’écrivent actuellement sont soumis à l’œil de relecteurs qui traquent dans le texte des marques d’insensibilité envers des enjeux raciaux, de genre, de santé mentale, etc. Il s’agit d’éviter les maladresses ou les mauvaises interprétations de réalités délicates. En général, les auteurs sont d’accord avec le processus (quoique ce ne soit pas toujours le cas, comme un populaire écrivain britannique pour enfants, R.L. Stine, l’a récemment dénoncé). C’est la fiction qui donne vie à ce qui nous a précédés, et c’est par ce chemin que la plupart d’entre nous entrons en contact avec des temps que nous n’avons pas connus. On peut y voir une épuration militante, mais comment s’en surprendre ? La littérature n’échappe pas à l’air du temps, et notre temps marche sur des œufs quant aux mots à employer. Les historiens de demain se chargeront de distinguer le bon grain de l’ivraie quand ils se pencheront sur le XXIe siècle.

Il est toutefois invraisemblable de réécrire des textes remontant à plusieurs décennies : c’est nier que l’air du temps passé ait été différent du nôtre. Ces derniers mois en ont donné quelques exemples.

Ainsi, on a entièrement revu l’œuvre de Roald Dahl, célèbre romancier britannique à qui l’on doit notamment Charlie et la chocolaterie, pour la rendre plus inclusive. L’écrivain, décédé en 1990, n’a évidemment pu approuver cette opération, mais ses ayants droit l’ont fait pour lui. Les rééditions anglaises de ses livres ne comporteront plus de mots comme « gros » ou « petits hommes ».

De même, dans la dernière réédition en anglais des romans de James Bond, des passages jugés offensants envers les Noirs ont été éliminés ou réécrits. Une mise en garde a également été ajoutée pour souligner que les termes et attitudes qu’on trouve dans la série appartiennent à une époque révolue.

Ian Fleming, auteur des James Bond, décédé en 1964, doit se retourner dans sa tombe ! Son œuvre n’est pas ici revisitée par un scénariste ou un réalisateur qui raffine l’image de l’agent 007, mais bien réécrite en portant sa signature. Au nom d’intérêts commerciaux, on bafoue allègrement le respect de l’auteur !

Et que fait-on de l’exactitude historique ? Les manuels d’histoire, les encyclopédies, les documentaires nous racontent le passé avec une rigueur qui s’appuie sur les faits. Mais c’est la fiction qui donne vie à ce qui nous a précédés, et c’est par ce chemin que la plupart d’entre nous entrons en contact avec des temps que nous n’avons pas connus.

Il ne manque pas d’auteurs contemporains qui situent leurs récits dans le passé. Mais lire des ouvrages écrits à l’époque qu’ils dépeignent est plus instructif. Ils nous permettent de découvrir les angles morts, les tabous, les croyances, les valeurs des auteurs d’alors, sans être entravés par les codes d’aujourd’hui.

On voit ainsi l’évolution des mœurs et des modes de vie, une bonne façon de mesurer où nous sommes rendus comme société. Tant mieux si cela mène à des remises en contexte — constater, par exemple, que bien des femmes fortes se glissent dans des romans rédigés il y a 100 ans. Et tant pis pour les textes emportés par leur désuétude. Je lisais récemment un polar français écrit dans les années 1970, signé d’un auteur respecté. J’ai beau être très tolérante quand je plonge dans de « vieux » livres, je n’en pouvais plus de retrouver le « mot en n » toutes les deux pages et des femmes dont la principale caractéristique était leur disponibilité sexuelle, voulue ou pas.

Reculer à ce point me rebutait totalement, me faisant même oublier l’intrigue. Mais pas question de réclamer une réécriture ou une mise en garde ; on peut aussi laisser un livre tomber dans l’oubli parce qu’il ne répond plus aux attentes du public.

Laissons le temps faire son œuvre, c’est le meilleur protecteur de nos sensibilités. Mais que les auteurs ajoutent désormais une clause à leur contrat d’édition : « Prière de ne pas toucher » !

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2023 de L’actualité.