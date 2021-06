Oui, le Québec est concerné par le drame des pensionnats de l’Ouest canadien

Entre la fin du XIXe siècle et 1996, les pensionnats autochtones ont accueilli environ 150 000 enfants dans plusieurs localités du Canada. Depuis quelques années, les langues se délient au sujet des sévices infligés dans ces établissements dont le but était de « civiliser » les jeunes pensionnaires. On a entendu des témoignages troublants notamment lors de la Commission de vérité et réconciliation, qui a déposé son rapport en 2015. Mais la découverte des restes de 215 enfants qui avaient séjourné au pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, a jeté un éclairage nouveau sur ce triste pan de l’histoire canadienne.

Quelques voix se sont empressées de dire que ces crimes n’avaient aucun lien avec le Québec. Et s’il en était autrement ? C’est ce que soutient Catherine Larochelle, professeure adjointe au Département d’histoire de l’Université de Montréal, dont les recherches portent sur le colonialisme et le missionnariat canadien-français.

Dans quel contexte des congrégations québécoises sont-elles parties en mission dans l’Ouest canadien ?

Dans les sociétés chrétiennes en général, le mouvement missionnaire renaît au XIXe siècle et est très, très puissant. Pas seulement au Québec, aussi en France, dans les sociétés protestantes au Canada anglais, en Angleterre. C’est dans ce contexte que, au Canada, on veut conquérir des territoires à évangéliser.

Il y a une sorte de compétition très forte avec les protestants, une volonté de leur damer le pion. C’est ce qui motive les missionnaires catholiques à aller dans l’Ouest. Ils s’y rendent, au départ, sur la requête de lord Selkirk, qui fonde la colonie de la rivière Rouge au commencement du XIXe siècle. Il demande carrément aux autorités catholiques du Québec des prêtres pour sa colonie composée, entre autres, de Métis. C’est alors le début de la présence des prêtres catholiques québécois dans l’Ouest. Au milieu du XIXe siècle, ce sont les Oblats de Marie-Immaculée — des Québécois et des Français — qui vont prendre en charge ce territoire.

À cette époque, il n’était toujours pas question de pensionnats gérés par l’État ?

Cette idée de mettre des enfants autochtones dans des écoles religieuses était déjà présente avant l’établissement des pensionnats comme système étatique. En s’installant, les missions vont souvent fonder des écoles. Lorsqu’elles sont auprès de communautés autochtones plutôt nomades, elles vont essayer de favoriser une sédentarisation avec l’implantation d’une école, en plus du développement de l’agriculture. Ce n’est pas le système des pensionnats, c’est-à-dire que ce n’est pas encore étatique, ce n’est pas subventionné par le gouvernement. C’est un peu aléatoire, ça connaît des succès très variables.

Les pensionnats ont été officiellement instaurés par le gouvernement fédéral en 1884. Les missionnaires francophones québécois ont-ils continué d’y jouer un rôle important ?

Beaucoup de religieuses issues de congrégations québécoises ont œuvré dans ces pensionnats, dont les Sœurs de Sainte-Anne et les Sœurs de la Providence. Les Oblats de Marie-Immaculée ont pour leur part été responsables de plusieurs pensionnats.

Est-ce qu’il n’y avait que des Québécois dans les pensionnats ? Pas nécessairement. C’était des ordres religieux composés d’un personnel venant en partie du Québec, mais d’ailleurs aussi. Une portion de leur financement était fournie par la population catholique du Québec. Ces congrégations avaient des liens forts avec le Québec.

Est-ce que ce rôle des différentes missions était connu au Québec à l’époque ?

Oui. Les Annales de la propagation de la foi, des lettres de missionnaires dans le Nord-Ouest, mais également aux États-Unis et en Amérique latine, étaient un peu la façon d’inciter les Canadiens français à financer ces missions. On les informait de l’avancement de l’évangélisation ou de la sédentarisation des Autochtones. On y racontait des anecdotes, des aventures que les missionnaires avaient vécues.

Évidemment, on ne parlait pas des mauvais traitements, mais on peut lire entre les lignes. Il y a une telle idée de supériorité que le message transmis est que ces enfants doivent être civilisés. Pour ce faire, les méthodes n’étaient pas nécessairement douces.

Ces pratiques étaient-elles donc acceptées par la population québécoise ?

Je ne pense pas que des sévices précis étaient approuvés ni connus. Mais l’idée qu’il fallait acculturer ces enfants était de toute évidence acceptée, parce que cette idéologie raciste était diffusée en général au Québec par l’école, les médias, la littérature, etc. On était d’accord avec l’idée que ces cultures-là étaient inférieures, qu’elles n’étaient pas bonnes et qu’on devait les assimiler à la culture chrétienne, blanche, occidentale.

Y a-t-il une façon de lier plus précisément le pensionnat de Kamloops à certaines congrégations québécoises ?

Ce sont les Sœurs de Sainte-Anne qui s’en sont occupées comme religieuses enseignantes, dès 1890 et jusqu’en 1969. J’ai retrouvé des lettres de missionnaires des Sœurs de Sainte-Anne qui étaient en Colombie-Britannique dans les années 1890 et qui ont envoyé au Québec leurs nouvelles publiées dans les Annales. Elles parlent une fois de leur mission à Kamloops.

Croyez-vous que ce qui s’est passé en Colombie-Britannique ait pu se produire dans une aussi grande mesure au Québec ?

C’est une histoire qui n’a peut-être pas la même temporalité au Québec, mais qui n’est pas fondamentalement différente.

Il y a au Québec un déni de ce lien-là avec l’Ouest. On a peur que ça provoque nécessairement du Québec-bashing. Évidemment, ça ne résume pas l’expérience historique du Québec, mais ça en fait partie et on a encore beaucoup à comprendre quant à l’héritage que ça a laissé dans la construction du Québec moderne. Ça a été effacé de la mémoire avec la Révolution tranquille. Il y a quelque chose là, à mon sens, qui porte à réflexion.

