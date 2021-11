Participe passé : les profs veulent une réforme

C’est officiel : le 29 octobre, l’Association québécoise des professeur.e.s de français (AQPF) s’est prononcée, en assemblée générale, pour la réforme du participe passé. Elle demande donc au ministère de l’Éducation de revoir les critères de correction.

Cette réforme, d’abord proposée par le Conseil international de la langue française en 2014 et appuyée par la Fédération internationale des professeurs de français en 2016, consiste à simplifier les règles d’accord. Fini le taponnage avec la notion de complément d’objet direct placé devant ou pas, suivi ou non d’un infinitif, les jours de pluie, les années paires. Selon les nouvelles règles, tous les participes passés avec « être » (forme pronominale ou non) pourront s’accorder avec le sujet. Et tous les participes passés avec « avoir » pourront rester invariables.

Dans un article précédent, j’avais cité une étude sur la fréquence d’emploi des règles du participe passé. Elle montrait que ces exceptions, qui ont marqué des générations de francophones, représentent moins de 8 % des cas de participes passés. En d’autres termes, 92 % des participes passés se conforment déjà de toute façon à la simplification proposée.

Ça, c’est à l’écrit. À l’oral, cette proportion est encore plus forte. Sur les 8 500 verbes du français, il y en a 8 000 du premier groupe (comme « aimer ») et 350 du deuxième groupe (comme « finir »). Ces deux groupes, qui rassemblent 98 % des verbes courants, se caractérisent par des accords de participes passés qui sont inaudibles. Quand vous dites « la pomme que j’ai mangée », faites-vous l’accord dans votre tête avant de parler ? Moi pas.

Mario Désilets, linguiste et chargé de cours à l’Université de Montréal, qui est un des plus ardents défenseurs de cette réforme, apporte toutefois une nuance. S’il est vrai que les 150 verbes du troisième groupe (comme « aller, boire, lire, mettre, prendre, venir ») représentent moins de 2 % des verbes du français courant, les 10 verbes les plus fréquents en français (« aller, prendre, mettre, être, avoir ») sont de ce groupe. Mais la nuance de cette nuance, c’est que la plupart ont des accords inaudibles (« allé, bu, lu, venu, été, eu »). Du nombre, une quarantaine ont un accord audible (par exemple, assis[e], découvert[e], dit[e]). Leur accord deviendra inaudible quand ils sont conjugués avec « avoir » (« la lettre que j’ai écrit », « la robe que j’ai mis »), mais sera audible quand ils seront conjugués avec « être » (« elle s’est ouverte», « elle s’est assise »).

Bilan des courses : la simplification des règles d’accord du participe passé aurait encore moins d’incidence à l’oral qu’à l’écrit. L’étude statistique reste à faire, mais il serait étonnant qu’il en soit autrement.

À lire aussi Il est temps de réformer le participe passé !

Réflexion sur la matière

Cette décision de l’Association québécoise des professeur.e.s de français fera date à plusieurs titres. L’AQPF est la seconde association nationale à statuer sur cette question – la première est l’Association belge des professeurs de français, avec le soutien du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’équivalent de l’Office québécois de la langue française (OQLF). « Il est important que les associations se prononcent », dit Karol-Anne T. Auger, présidente de la section Centre-du-Québec de l’AQPF et enseignante au collège Saint-Bernard, à Drummondville. « Regardez ce qui est arrivé aux rectifications orthographiques de 1990, qui ont été sorties d’un chapeau sans consulter personne. »

Pour ma part, je trouve rafraîchissant de voir des enseignants prendre position sur les absurdités comme les règles d’accord du participe passé ou les incohérences orthographiques qu’on leur demande d’enseigner. « Il est temps qu’on réfléchisse à la matière », dit-elle.

Mario Désilets, qui animait un atelier sur la réforme du participe passé au même congrès annuel de l’AQPF, a été surpris du consensus. « J’avais prévu un débat, qui n’a pas eu lieu parce que tout le monde était d’accord. La discussion a plutôt tourné autour des stratégies de transition », explique-t-il. Car avant que le Ministère revoie ses critères de correction comme le lui demande désormais l’AQPF, il faudra mener des consultations, constituer un comité de professeurs et de linguistes et certainement solliciter l’avis de l’OQLF. Mario Désilets croit que ça pourrait aller plus vite que pour les rectifications orthographiques, justement parce que la demande vient des enseignants eux-mêmes, mais il faut bien admettre qu’outre la féminisation des titres et fonctions à la fin des années 1970 et ses travaux en matière de terminologie, le gouvernement du Québec ne s’est pas démarqué par son activisme pour faire évoluer la langue.

À lire aussi Propositions pour une vraie réforme

Aux yeux d’Antoine Dumaine, vice-président aux communications à l’AQPF et chargé de cours à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ce mandat libère les énergies de l’organisme, qui en débattait depuis deux ans. « On va enfin pouvoir lancer la représentation au Ministère, commencer les formations et orienter notre communication en ce sens. Dans nos communiqués et mémoires, nous signalerons par un astérisque les endroits où la nouvelle règle sera en usage. Les gens vont s’apercevoir qu’elle ne dénature pas le français. »

Selon Mario Désilets, cette remise en question devait venir des enseignants, du fait de leur crédibilité. « Avec la position de l’AQPF, la réflexion sur la validité de ce qui est enseigné devient plus sérieuse. »

L’enjeu de simplifier ou d’adapter la grammaire est en fait « plus social que linguistique », selon Karol-Anne T. Auger. Suivant la demande sociale, elle s’attend à d’autres réflexions importantes, notamment sur l’écriture non genrée (le nouveau pronom neutre « iel, iels » qui combine « il, elle, ils, elles »). « La langue est une chose vivante, qui évolue, et le français vieillit bien, dit-elle. Il n’y aura jamais de grammaire parfaite du français parce qu’il vit, justement. Le jour où la grammaire du français atteindrait la perfection, ce serait parce qu’il est mort, comme le latin. »

Antoine Dumaine, pour qui une grammaire n’est pas une chapelle, mais seulement la description détaillée d’une langue à un moment précis, voit des morceaux de grammaire tomber en désuétude. Comme le passé simple, de moins en moins enseigné et qui disparaît chaque année un peu plus de la sphère littéraire, son dernier retranchement. Il risque de prendre le bord au même titre que l’imparfait du subjonctif (que je mourusse) et son cousin le plus-que-parfait (que je fusse mort). « À partir de quel moment une règle qui n’est plus en usage doit-elle être abandonnée ? » demande-t-il. Les universitaires discutent beaucoup de ces questions sur le plan théorique, mais le résultat de ces échanges se traduit rarement par l’évolution des programmes.

Mario Désilets croit que la simplification des règles d’accord du participe passé ne sera pas une panacée miraculeuse au problème des élèves qui ont beaucoup de mal à utiliser le bon genre et le bon nombre même dans des cas simples. « L’incidence première de cette réformette va être sur le temps disponible. On élimine les incohérences, mais il va falloir enseigner les règles de manière plus systématique. »