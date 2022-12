Partir pour des idées

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

Il y a un peu moins d’un an, je me suis désabonné de Spotify. L’animateur Joe Rogan y profitait d’une tribune et diffusait à son énorme auditoire des informations erronées sur la COVID et la vaccination, et ça m’énervait un petit peu.

Je ne l’ai pas fait nécessairement par principe. Spotify est une plateforme qui accueille de nombreux artistes et animateurs de tout acabit, et l’histoire de Rogan m’a simplement incité à regarder l’ensemble de l’offre dans ce domaine. Entre une entreprise qui ne paie pas les musiciens à leur juste valeur et une autre entreprise qui ne paie pas les musiciens à leur juste valeur, mais qui se sert de ses profits pour financer un désinformateur chronique, je choisis la première option. Il s’est également avéré que cette première option était moins coûteuse. Pierre-Yves McSween serait fier de moi.

Ce genre de question de principe se pose aussi après l’achat de Twitter par Elon Musk. Plusieurs abonnés ont décidé ou promis de quitter Twitter. M. Musk, dont l’instabilité est quelque peu inquiétante, semble vouloir établir une liberté d’expression absolue sur son nouveau jouet à 44 milliards de dollars. Cet absolutisme a l’air de varier selon ses humeurs, mais bon, certains utilisateurs ont choisi de partir. Pour l’instant, l’exode est limité, entre autres parce que les substituts de Twitter n’ont pas la masse critique d’utilisateurs influents pour prendre la relève. Plusieurs ont donc dû piler sur leur orgueil et renier leur promesse impulsive pour rentrer au bercail en voyant que le mouvement n’était pas généralisé.

Mais il est question ici d’outils technologiques. Quitter une plateforme pour une autre parce qu’on n’adhère pas à ses paramètres qui changent peut être une bonne chose. On retrouvera des contenus semblables, mais ailleurs.

J’ai un peu plus de misère avec l’idée de se désabonner d’un média ou de le boycotter parce qu’on n’est pas d’accord avec quelques-uns de ses contenus. Je vois de temps en temps sur les réseaux sociaux des commentaires de gens qui disent résilier leur abonnement au Devoir, par exemple, parce qu’ils ne sont pas d’accord avec tel chroniqueur trop à droite ou telle chroniqueuse trop à gauche. (Il est quand même ironique que des chroniqueurs qui s’opposent complètement incitent des lecteurs à quitter les lieux par conviction. Le Devoir est trop à droite, je m’en vais ! Le Devoir est trop à gauche, je m’en vais !) Je ne connais pas l’ampleur du phénomène de ces lecteurs qui partent avec fracas. Sans doute est-elle plutôt faible. Ce n’est qu’un exemple.

De mon côté, j’estime douteuses les analyses de bien des collaborateurs du Journal de Montréal. Je trouve qu’ils nuisent au débat public en jetant de l’huile sur le feu simplement pour attirer l’attention. Mais il ne me viendrait pas à l’esprit de me passer des autres chroniqueurs et des enquêtes du même journal. Ces lecteurs engagés qui coupent les ponts avec Le Devoir se privent ainsi de tout ce qu’il y a entre le chroniqueur de droite et celle de gauche.

Dans un monde où l’on peut consommer son information à la pièce et ne choisir que ce qui nous intéresse ou qui va dans le sens de nos idées, il est facile de se désengager d’un quotidien et de décider de s’informer ailleurs. On se coupe toutefois de l’éventail des informations qui viennent à nous plutôt que le contraire. Parcourir un journal d’un bout à l’autre nous expose à une variété de sujets et nous confronte à des opinions différentes des nôtres.

Il y a par-dessus ça des influenceurs médiatiques ou politiques qui invitent les gens à ignorer complètement les médias. Pierre Poilievre évite d’accorder des points de presse devant la Tribune de la presse parlementaire. Sa relation avec les journalistes est pour le moins houleuse. J’ai aussi entendu récemment un animateur de radio supplier Éric Duhaime d’en faire autant et de refuser des entrevues sous prétexte que les médias sont contre lui. Certains animateurs de cette station ont souvent imploré leurs auditeurs de couper le câble et d’arrêter de suivre les médias traditionnels. Leur dessein est probablement d’encarcaner cet auditoire pour l’avoir à eux seuls et ainsi lui imposer leur vérité, sans risque d’interposition.

Tout cela devrait nous faire prendre conscience que le pluralisme des voix est important. Cela dit, les médias ne sont pas sans reproche et il est légitime et nécessaire d’être critique envers leurs pratiques et les gens à qui ils offrent des tribunes. C’est ainsi que les choses évolueront, pas en rompant les liens. Dans le cas d’un média, boycotter, c’est un peu abandonner.

