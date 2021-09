Passeport vaccinal : la liberté est un sport d’équipe

Ancien directeur général pour le Québec et l’Atlantique de la Fondation David-Suzuki, Karel Mayrand a rejoint en juin 2020 la Fondation du Grand Montréal à titre de président-directeur général.

«La liberté des uns s’arrête où celle des autres commence. » Voici comment on nous enseigne, dès un très jeune âge, le concept de liberté. C’est ainsi qu’on fait comprendre aux enfants l’importance du respect de l’autre, et l’idée fondamentale que leur liberté n’est pas infinie. Malheureusement, on leur inculque en même temps l’idée que la liberté est un concept individuel, et un jeu à somme nulle. Chaque ajout à la liberté des uns implique une diminution de la liberté des autres, et la frontière entre la liberté des uns et celle des autres devient un champ de bataille perpétuel.

Je préfère personnellement une autre métaphore pour parler du concept de liberté : « Si chacun balaie la rue devant de sa maison, toute la ville sera propre. » On ne parle pas ici de libertés individuelles, mais de libertés collectives. Dans ce modèle, la limitation des libertés individuelles permet d’accroître les libertés de l’ensemble. Plutôt que d’être un jeu à somme nulle où chacun défend sa souveraineté individuelle, la liberté devient un sport d’équipe. Nous pouvons accroître nos libertés en acceptant collectivement des restrictions à nos libertés individuelles. C’est le fondement même de la civilisation humaine. Il y a plus d’avantages à vivre ensemble en acceptant des restrictions à nos libertés que seuls, en étant totalement libres et souverains, chacun sur notre île déserte.

Ces deux conceptions de la liberté s’opposent depuis le début de la crise sanitaire, avec dans un camp des gens qui considèrent que c’est à chacun, individuellement, de se protéger et de déterminer son propre niveau de risque, et dans l’autre ceux qui croient que la meilleure défense face à une pandémie est d’agir en équipe, de restreindre nos libertés individuelles pour accroître la somme des libertés de tous.

Le passeport vaccinal entre dans cette seconde catégorie. L’équation est simple : nous pouvons choisir de fermer les restaurants, théâtres et commerces non essentiels et de mettre des dizaines de commerces en faillite et d’employés au chômage en privant la majorité de la population du libre accès à ces services non essentiels, ou alors exiger une preuve vaccinale pour maintenir ces services ouverts pour l’écrasante majorité de la population. L’exigence vaccinale est une atteinte minimale à la liberté individuelle qui permet d’accroître la somme des libertés de tous. Des millions de personnes adéquatement vaccinées recouvreront la liberté d’assister à des événements culturels, de rencontrer des amis dans des bars et des restaurants, de pratiquer des sports d’équipe, bref, de faire toutes ces choses qui donnent de la couleur à notre vie.

À lire aussi Passeport vaccinal : installez votre code QR sur Android sans VaxiCode

Quand on y réfléchit bien, nous acceptons depuis toujours des exigences et des limitations à nos libertés qui font partie de notre normalité. Par exemple, sommes-nous totalement libres de nos déplacements ? La plupart d’entre nous répondraient spontanément oui à cette question. Chacun d’entre nous peut prendre sa voiture à n’importe quel moment et rouler vers l’infini. L’automobile est un des symboles de liberté par excellence. Et pourtant, on exigera de vous l’obtention d’un permis de conduire parfois assorti de certaines conditions et l’immatriculation de votre véhicule, vous devrez obligatoirement contracter une assurance pour circuler sur les routes et respecter un code de sécurité routière qui fait pas moins de 228 pages. Finalement, un policier pourra vous arrêter, vérifier votre identité et consulter vos données personnelles à tout moment si vous commettez une infraction à ce code. Je vous le demande à nouveau : sommes-nous réellement libres de circuler ? La réponse est oui, et les règles et restrictions auxquelles nous consentons librement nous permettent de ne pas nous déplacer dans le chaos et l’anarchie la plus complète. Notre liberté collective augmente du fait des restrictions imposées aux libertés individuelles.

Imaginons maintenant si l’État exigeait pour la première fois, en 2021, l’obtention d’un permis de conduire ou l’immatriculation des véhicules, ou si l’on tentait aujourd’hui d’imposer le port de la ceinture de sécurité. Des centaines de milliers de personnes dénonceraient une entreprise liberticide. On parlerait, comme l’ont fait certains commentateurs, d’une forme de dictature sanitaire, d’un culte de la sécurité au mépris des libertés.

Ceux qui défendent la liberté individuelle pourraient choisir de rouler sans permis, sans immatriculation et sans assurance, et de bénéficier ainsi des efforts de tous sans en faire eux-mêmes. C’est ce qu’on appelle des free riders, ou des gens qui prennent le train sans payer leur billet. Sans être éthique, leur comportement ne mettrait qu’eux seuls à risque. Mais si en plus ces gens violaient impunément le code de la route en brûlant des feux rouges, ils mettraient la vie des autres en danger, en plus de la leur. Leur comportement deviendrait liberticide pour l’ensemble de la société puisqu’il priverait les autres de la possibilité de se déplacer en toute sécurité. Des milliers de personnes n’oseraient plus prendre la route dans ce far west. Les tenants de la définition individuelle de la liberté affirmeraient que c’est leur choix de ne plus prendre la route. Mais en réalité, ce choix de dernier recours leur serait imposé par une minorité. C’est pourquoi l’État doit imposer des règles collectives.

La pandémie de COVID-19 exige une réponse collective, et le passeport vaccinal est un bien petit prix à payer pour reprendre une vie presque normale, et éviter un nouveau confinement où toute la population serait assignée à résidence. Personne ne veut retourner à ces sombres journées de 2020 et 2021 où plus rien n’était permis. Le passeport vaccinal n’est pas une mesure liberticide, il est une affirmation de notre liberté et de notre solidarité. Plus que jamais, la liberté est un sport d’équipe, notre équipe.

À lire aussi Le passeport immunitaire, un ticket vers la liberté