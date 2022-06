Pendant ce temps, ça tire encore

Le tout nouveau projet de loi C-21 va plus loin que les promesses électorales que le Parti libéral du Canada a faites depuis 2015 en matière d’armes à feu, sans jamais les tenir. Cette fois, un pas a vraiment été franchi. La preuve, c’est que le point de presse du premier ministre s’est déroulé avec des représentants de groupes qui l’avaient encore tout récemment critiqué pour ses faiblesses dans le dossier.

Qui plus est, sitôt l’annonce faite, des analystes ont fait valoir le bon côté des nouvelles dispositions, et des élus qui avaient incité le premier ministre à en faire davantage, au premier chef la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont salué « le signal fort » qui venait d’être envoyé.

Néanmoins, je ne pensais qu’à la soirée qui allait suivre…

De fait, quelques heures plus tard, ça tirait dans un secteur résidentiel du quartier Rivière-des-Prairies, à Montréal. Il ne s’agissait pas d’un seul tir : une dizaine de douilles ont été retrouvées, deux logements d’un immeuble affichaient des impacts de balles et un projectile a même traversé une pièce.

Évidemment, je ne pensais pas sérieusement qu’un projet de loi mettrait fin comme par miracle aux fusillades qui ponctuent dorénavant les nuits montréalaises ! Je cherche plutôt à exprimer un malaise.

Le projet de loi C-21 a attiré l’attention de grands médias internationaux comme Le Monde, le New York Times, le Guardian. Tout en détaillant le texte de loi canadien, ces reportages ajoutaient en toile de fond l’effroyable tuerie d’enfants survenue la semaine dernière à Uvalde, au Texas. Justin Trudeau lui-même semble avoir été inspiré par ce drame pour enfin dévoiler son projet de loi.

Mais les tueries ne sont pas caractéristiques de la violence par armes à feu telle qu’elle se vit au Canada. Ici, ce qu’il faut craindre, comme le savent depuis un bon moment les citoyens de Toronto et d’Ottawa et comme le découvrent depuis peu les Montréalais, c’est la balle perdue. Celle-là provient d’armes illégales détenues par des bandes criminelles, que le nouveau projet de loi n’ébranlera guère.

Un rapport de Statistique Canada qui vient tout juste d’être publié montre qu’en une dizaine d’années, soit de 2009 à 2020, les homicides commis à l’aide d’une arme à feu ont augmenté de 37 %, et qu’il s’agissait majoritairement d’armes de poing. On parle donc de fusillades qui se sont conclues par la mort d’êtres humains ; le nombre de décharges est évidemment beaucoup plus élevé. Ainsi, Statistique Canada évalue que les braquages avec arme à feu et les décharges ont doublé en 2019.

De son côté, le Service de police de la Ville de Montréal a dénombré 135 événements violents où une arme à feu a été déchargée en 2021. On s’attend à pire cette année, eu égard à la multiplication d’incidents comme celui survenu lundi soir à Rivière-des-Prairies.

Des tirs de ce genre n’ont pas toujours des résultats funestes, mais quel climat cela crée dans les quartiers ! Autrefois l’apanage de coins réputés difficiles ou mal famés, les échanges de tirs se sont déplacés dans des secteurs résidentiels et sans histoire, à deux pas d’écoles ou de garderies. Chaque fois, le voisinage reste hébété.

Il y a peu, c’était au tour de ma sœur de me raconter qu’elle voyait de sa fenêtre de cuisine le logement où une balle perdue venait d’être retrouvée. L’attroupement policier avait attiré son attention.

On allait vite apprendre que le logis était habité par une dame âgée qui n’était pas visée ; c’est une bagarre dans la rue, à deux pas de chez elle, qui lui avait valu d’être réveillée par un coup de feu, un samedi matin ensoleillé.

J’ai dit à ma sœur d’être prudente, mais à quoi servent ces mots quand on est tout bonnement chez soi et qu’une bataille à laquelle on n’a aucunement part éclate, de surcroît dans un quartier tranquille ? Pour les résidants, la seule prudence possible, c’est de croiser les doigts pour qu’un événement pareil ne se reproduise pas.

Il faut bien sûr souligner les avancées du projet de loi. Le gouvernement Trudeau va interdire l’achat et la vente d’armes de poing partout au Canada, sans toutefois les retirer à ceux qui en possèdent déjà. On parle ici d’un million d’armes.

Par contre, les armes d’assaut, dont l’usage était déjà prohibé, seront soumises à un programme de rachat obligatoire à compter de 2023 afin qu’elles soient détruites. Quant aux armes d’épaule, la capacité des chargeurs sera réduite.

Par ailleurs, dans les cas de violence conjugale, la personne qui menace pourra perdre son permis de port d’armes ou celles-ci pourront être saisies, à la demande de son entourage. À lire aussi Violence domestique : intervenir ou pas ? Mais la lutte contre les gangs de rue doit être renforcée et les tirs dans les lieux publics, plus sévèrement punis. Le contrôle du trafic d’armes aux frontières est un enjeu prioritaire. De plus, comme l’a répété Valérie Plante mardi, il faut en arriver à « l’interdiction complète des armes de poing et leur retrait de nos rues et des mains des jeunes », et ce, le plus tôt possible. Et bien sûr, puisque les jeunes dont il est question sont parfois vraiment très jeunes — des adolescents ! —, il faut également miser sur des groupes communautaires susceptibles de leur présenter d’autres objectifs que la puissance du feu où la vie devient aussi désincarnée qu’un jeu vidéo.