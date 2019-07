Pénurie de main-d’œuvre… peu qualifiée

En été, la main-d’œuvre étudiante donne un peu d’air aux employeurs, qui ressentent durement les effets du manque de travailleurs. Mais cette contribution est loin de suffire : en seulement trois ans (2015-2018), le nombre de postes vacants a doublé au Québec, pour s’élever à environ 120 000. Et d’ici 2026, plus de 1,4 million de postes seront à pourvoir à cause des départs à la retraite de milliers de baby-boomers. « Même si le taux de chômage a atteint des creux historiques en 2017 et 2018, il ne reflète qu’une partie du portrait et n’est plus garant de la vigueur du marché du travail et encore moins de la qualité des emplois », lit-on dans une analyse de l’Institut du Québec.

Sur les 120 000 postes à pourvoir (fin 2018) :

Plus de la moitié ne requièrent qu’un diplôme d’études secondaires (ou moins), et seulement un sur sept exige un diplôme d’études universitaires.

La majorité (près de 80 %) demandent moins de trois ans d’expérience.

Environ la moitié sont dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail, des soins de santé et de l’assistance sociale, et des services d’hébergement et de restauration.

Source : Institut du Québec