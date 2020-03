Je sais qu’il faut se renseigner, mais y a des limites, quand même. Une fois qu’on a compris les règles du confinement, du lavage de mains intensif, de la distance physique, peut-on parler d’autre chose ?

En plus d’être otages de ce maudit virus, on est présentement otages de l’information. Et mon Dieu que de l’information, il n’en manque pas ! Y a surdose, là. Je n’empêcherai personne de faire son travail et de rapporter l’actualité, mais nous, enfermés avec nos enfants à la maison, assoiffés de contacts extérieurs, on ne va pas seulement nourrir notre tête d’une quantité astronomique de détails négatifs !

Ce qui me sidère, c’est que, les premiers jours (on dirait que ça fait des mois), je capotais parce que j’avais l’impression que la vie n’était plus du tout la même. Tous mes repères se barraient un à un. Les rôles que je pensais entretenir — mon rôle d’humoriste qui va sur scène, d’auteure qui rédige des livres, mon rôle au sein de la société, même mon rôle de mère —, j’avais l’impression qu’ils se déstructuraient. J’étais rendue une flaque de peur. Assaillie par les nouvelles, paralysée par l’angoisse, l’anticipation d’un monde qui, du jour au lendemain, ne serait plus jamais pareil.

What. The. F*ck. Mais comment vit-on une transformation aussi rapide ? Comment ne pas sombrer dans la peur quand tous nos repères foutent le camp ?

Et puis, en parlant au téléphone avec mon psy (un monsieur de 80 ans que je connais depuis que j’ai 17 ans, qui m’a vue fleurir depuis sa sagesse de vieil arbre de la forêt), je me suis rendu compte que ce n’était pas vrai. Ce n’est pas vrai que la vie a complètement changé.

À lire aussi Toute notre couverture de la crise du coronavirus

Oui, notre routine est morte. Oui, notre horaire, notre travail, les règles de société, tout ça a été chamboulé, mais la vie, elle a toujours été comme ça, incertaine et fragile. On a toujours été vulnérables, c’est juste que c’était caché sous nos petites certitudes et nos habitudes. Maintenant, nous sommes nus.

Dans les faits, la semaine dernière ou celle d’avant, nous étions déjà ces êtres mortels et mystérieux. Et le choix de chaque heure était déjà là. Celui de basculer dans la peur ou d’accepter la game. D’accepter que nous sommes là, même sans savoir pourquoi. Nous sommes la vie. Nous sommes les habitants de cette magnifique planète qui tourne, et nous sommes les êtres à travers lesquels passe la vie.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le choix. Celui de sombrer dans la peur ou d’accepter la vie telle qu’elle est. D’opter pour les décisions qui nous font grandir ou celles qui nous détruisent. La vie a toujours été fragile et incertaine. La game a toujours été celle-là.

Et merde! Je n’ai pas parlé d’autre chose…

À lire aussi Travailler en coloriant un narval