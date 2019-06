Pour 3 Points : Le sport, c’est la vie

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats des Prix de l’impact social.

Fabrice Vil est un dragon. Avec son équipe, il passe au peigne fin des dizaines de propositions afin de trouver les perles qui feront décupler son investissement. Mais vous ne le verrez pas à Dans l’œil du dragon, car il cherche des entraîneurs sportifs qui veulent changer des vies.

Son organisme, Pour 3 Points, sélectionne chaque année un petit groupe d’entraîneurs de toutes disciplines, auxquels il offre gratuitement une formation d’un an. L’idée est de faire d’eux des leaders capables d’aider les jeunes à persévérer sur le terrain, à l’école et dans la vie. « Après les parents, l’entraîneur est l’un des adultes qui peut avoir la plus grande influence sur un jeune », assure Fabrice Vil, 34 ans, avocat de formation.

Depuis 2014, Pour 3 Points a formé 53 entraîneurs, qui œuvrent auprès de 650 jeunes par année dans 14 écoles de Montréal et de Laval. « On a créé un programme unique au monde, dit Fabrice Vil. On parle souvent d’innovation technologique, mais on peut aussi faire de l’innovation communautaire. »

