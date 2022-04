Pour en finir avec le déclin de la langue française

Dans le débat sur le projet de loi 96 qui veut modifier les lois linguistiques québécoises, je suis périodiquement saisi d’une sorte d’abattement presque catatonique. Comme je l’ai déjà écrit, je n’adhère pas du tout aux thèses catastrophistes du démographe Charles Castonguay et de l’essayiste Frédéric Lacroix, qui décrient un français en « chute libre ». Et quand je vois toute la classe journalistique et politique gober leur alarmisme sans nuances, je suis pris de vertige.

Et puis j’aperçois quelques rayons de soleil dans les propos du sociolinguiste Calvin Veltman, professeur retraité de l’UQAM, et du sociologue Jean-Pierre Corbeil, de l’Université Laval, et cela me requinque. Je me dis alors qu’il y a de l’espoir, tant pour le Québec que pour le bon sens.

En fait, de nombreux chercheurs commencent à considérer d’autres données pour faire un portrait beaucoup plus nuancé de la situation du français au Québec. Dans cette chronique, il sera question des idées de Calvin Veltman, et je reviendrai plus tard sur la perspective de Jean-Pierre Corbeil.

Calvin Veltman, un Américain d’origine hollandaise, est venu étudier au Québec en 1972 et il n’en est jamais reparti. Il est sorti de sa retraite récemment pour publier une série d’études qui montrent d’abord que le taux de transfert linguistique des immigrants vers le français est très supérieur à ce qui est généralement admis. Pour Castonguay et Lacroix, la proportion est de 53 %, et c’est ce que tout le monde croit — c’est même l’une des principales motivations du projet de loi 96. Calvin Veltman, en considérant d’autres données des mêmes recensements, arrive à 75 %. Autrement dit, le Québec francise ses immigrants dans une forte proportion. Cet écart entre 75 % et 53 % de transfert linguistique représente une différence majeure qui remet en cause plusieurs a priori du projet de loi 96 visant la refonte des lois linguistiques québécoises, à commencer par la théorie du déclin et l’idée que la francisation bat de l’aile.

À Montréal, où le nombre de personnes dont le français est la langue maternelle est inférieur à 50 % depuis 2006, 66 % des immigrants se dirigent vers le français, selon Calvin Veltman. Cela montre à quel point la politique qui a installé le français comme langue publique, de travail ou d’éducation est assez forte pour contrebalancer l’exode des Canadiens français vers les banlieues. Je résume, mais vous vous régalerez en consultant les études de Veltman, qui sont très claires et faciles à lire.

Calvin Veltman, qui est démographe, sociologue et sociolinguiste, arrive à ces conclusions en faisant parler des chiffres que d’autres choisissent de ne pas considérer. Par exemple, il ne tient pas seulement compte de la langue maternelle et de la principale langue d’usage à la maison, mais aussi de l’autre langue régulièrement utilisée au foyer, lorsqu’il y en a une. Ainsi, un couple d’hispanophones qui élève ses enfants en espagnol sera considéré comme hispanophone. Il est toutefois possible que ces personnes s’expriment aussi en français ou en anglais avec leurs enfants (à cause de l’école), les voisins, les visiteurs, etc. Cette question de l’orientation langagière, que mesure Calvin Veltman, éclaire autrement le portrait linguistique.

« Se limiter à la langue maternelle et à la principale langue d’usage à la maison, c’était valable en 1971, à l’époque où les immigrants étaient moins nombreux et allaient peu vers le français, explique-t-il. Or, depuis ce temps, il s’est passé plusieurs choses. Non seulement les immigrants sont plus nombreux, mais une proportion croissante d’entre eux s’orientent vers le français. On le sait parce que de nouvelles questions aux recensements permettent de s’en faire une idée nette, notamment celle demandant s’ils utilisent une autre langue régulièrement. »

Or, justement, les démographes examinent peu, ou pas du tout, la question de l’orientation linguistique, pourtant cruciale dans l’intégration des immigrants. Cet enjeu est carrément dans le champ d’études des sociologues, qui l’ont longtemps négligé au Québec, et des sociolinguistes. « Dans les années 1970, les facultés de sociologie au Québec étaient dominées par les marxistes, qui considéraient l’analyse statistique comme une hérésie idéologique. Ce sont les démographes qui ont comblé le vide et qui ont capturé le discours. » En effet, la plupart des démographes qui expriment leurs vues sont mathématiciens, économistes ou physiciens.

Calvin Veltman explique que le transfert linguistique est un problème de nature sociolinguistique et psycholinguistique que la démographie a du mal à saisir. Cela est dû au fait que les démographes examinent des évolutions lentes sur une longue période en fonction de critères constants, alors que la mobilité linguistique s’effectue très vite selon des critères changeants dans les cinq premières années d’un immigrant dans le pays, autant chez les adultes que chez les enfants. « C’est un phénomène bien connu et documenté dans tous les pays occidentaux. »

Les démographes québécois vont considérer que le transfert linguistique a eu lieu quand un allophone déclare que le français est sa principale langue d’usage à la maison. C’est en fait une approche très modérée et même réductrice : il faut qu’un locuteur ait renoncé à sa langue d’origine pour devenir francophone. En réalité, explique Calvin Veltman, la mobilité linguistique est un processus qui se fait par étapes, sur toute une vie — et parfois même sur plusieurs générations. L’allophone (ou ses enfants et petits-enfants) est :

1) D’abord unilingue dans sa langue d’origine ;

2) Puis la langue d’accueil apparaît dans l’usage, mais la langue d’origine demeure dominante ;

3) Puis les deux langues se retrouvent à peu près à égalité ;

4) La langue d’accueil devient ensuite dominante, mais la langue d’origine est toujours pratiquée ;

5) La langue d’accueil est finalement l’unique langue.

« Typiquement, le statisticien qui arrive devant des immigrants qui se déclarent bilingues allophones-francophones les répartit à 50/50 entre les deux groupes. C’est bête, parce que dans les faits, ces personnes sont sur un des barreaux vers la francisation complète. Elles sont en transition vers le français. Or, si on se contente de couper la poire en deux, on introduit une erreur statistique qui s’amplifie d’un recensement à l’autre. »

Les méthodes de calcul de Calvin Veltman lui permettent de capter assez précisément la mobilité linguistique vers le français (et vers l’anglais).

Donc, résumons : Charles Castonguay et Frédéric Lacroix n’hésitent pas à dire qu’il faut refaire les lois linguistiques parce que 45 ans de loi 101 n’ont permis d’atteindre qu’un niveau de transfert linguistique des allophones de 53 % et que ce pourcentage devrait être de 90 % (sans justifier cette cible). Calvin Veltman montre qu’en réalité, ce taux est plutôt de 75 %, soit nettement plus proche de la cible en question. « Par contre, je serais étonné que le taux de transfert linguistique monte au-delà de 80 % pour la simple raison que le quart des immigrants ont l’anglais comme première langue. Ce sera toujours difficile d’amener les immigrants anglophones vers le français. Mais ça montre que la politique de sélection des immigrants est centrale dans leur intégration. » Ce dont conviennent Castonguay et Lacroix d’ailleurs.

L’autre chose qui est mal étudiée, selon lui, c’est le jeu entre les groupes francophone et anglophone — qui relève lui aussi davantage de la sociolinguistique que de la démographie pure. Depuis 30 ans, le nombre d’unilingues francophones et anglophones diminue très vite, alors que le nombre de personnes bilingues augmente très rapidement. Le remplacement des générations l’explique en partie, mais la demande de bilinguisme est très forte chez les jeunes et les moins jeunes. Cela introduit des jeux de vases communicants mal compris, qui concernent d’abord la sociolinguistique et même la psycholinguistique. « D’une certaine manière, il devient tentant de parler de “non-allophones”. »

