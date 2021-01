Au Canada, il y a un français « central », qui est celui du Québec et qui a tendance à remplir l’espace public et médiatique. De chaque côté, il y a les « banlieues » que sont l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Les Franco-Ontariens et les Acadiens sont assez nombreux et organisés pour occuper les quelques espaces vides laissés par les Québécois. Et puis il y a encore les autres, les francophones périphériques à l’ouest et à l’est, généralement inaudibles. C’est à eux que se consacre la nouvelle série balado indépendante Les Francos oublié.e.s.

On comprend mieux le projet quand on sait qui est derrière. Ahdithya Visweswaran (prononcer « viche-viche-varane »), 20 ans, est un Franco-Albertain d’origine indienne, étudiant en éducation au Campus Saint-Jean à Edmonton, qui a appris son français en immersion et l’a aimé au point de vouloir l’enseigner. Janie Moyen, 19 ans, est née au Québec mais a grandi en Saskatchewan (les Fransaskois disent « S’skatch’wan », en trois syllabes). Elle est en première année à l’Université d’Ottawa et a pris fait et cause pour « la minorité de la minorité ».

Le balado vient tout juste d’être lancé et on n’a diffusé jusqu’à présent que deux épisodes et une bande-annonce, mais il vaut le détour. Le premier épisode est une discussion à bâtons rompus où les deux animateurs se racontent et où il est beaucoup question de langue et d’insécurité linguistique. Pour le deuxième, ils ont interviewé un étudiant de l’Université d’Ottawa issu du système d’immersion française de la S’skatch’wan. « C’est un projet d’équipe sans affiliation où on parle de ce que vivent les francophones en contexte minoritaire », m’a expliqué Ahdithya Visweswaran en entrevue.

L’idée est née d’un projet individuel, intitulé Jeunes et Francos, qu’Ahdithya avait soumis au concours Fais ton balado de Radio-Canada. Il y avait interviewé Janie Moyen, qu’il avait connue au Forum jeunesse pancanadien d’Halifax en 2019. Les deux se sont liés d’amitié, et après le rejet de sa candidature, ils ont décidé de lancer leur propre balado.

« Honnêtement, on a commencé sans plan, on le fait quand on peut. On va parler de la crise du Campus Saint-Jean, des accents, des niveaux de langage, de ce qui nous touche, de tout et de rien », raconte Janie, qui lors de l’entrevue arborait fièrement à l’épaule la ceinture fléchée fransaskoise remise aux diplômés des écoles francophones de la province.

S’il y a un mot qui résume le projet, selon moi, c’est « s’entendre », dans sa double signification. Parce qu’il donne une voix au parler des jeunes, sans filtre, volontairement dérangeant, désinvolte. Et parce que les Francos oubliés recherchent l’entente. Entente entre francophones de toutes origines qui s’ignorent entre eux bien souvent, mais aussi avec les Métis et les Premières Nations.

Le résultat a un petit côté « radio communautaire », dans le bon sens du terme, c’est-à-dire celui de la spontanéité et de la verdeur. Chose certaine, le français des Francos oubliés n’est pas radio-canadien. Évidemment, les francophones des autres provinces, étant très bilingues, ont développé leur jargon, une forme d’alternance entre le français et l’anglais. Souvent décrié pour ses anglicismes, ce mode d’expression est en fait propre aux gens qui sont familiers avec deux systèmes linguistiques. Ça énerve les vieux et les services linguistiques, mais personnellement, je trouve ça intéressant et provocant.

Un remède à l’insécurité linguistique

Le grand thème qui revient souvent et qui justifie le projet, c’est l’insécurité linguistique. Ce terme ne décrit pas le danger d’assimilation à l’anglais, comme on serait porté à le croire, mais plutôt le sentiment de dépréciation et d’incertitude qu’éprouvent certains locuteurs par rapport à leurs usages linguistiques, en comparaison avec une norme réelle ou imaginaire. Cela se manifeste en général par un complexe d’infériorité et une impression d’incompétence qui est, je l’ai souvent écrit, la véritable menace pour le français au Canada (beaucoup plus que l’anglais). L’insécurité linguistique produit deux effets contradictoires, mais tout aussi néfastes : soit on renonce à la langue, soit on se réfugie dans une espèce d’hyperpurisme agressif à la sauce Denise Bombardier.

Les Québécois connaissent très bien cette insécurité, qu’ils éprouvent face aux Français, et plus largement devant les Européens francophones, souvent perçus comme parlant un « meilleur » français. Ils sont très peu conscients qu’ils produisent exactement le même effet sur les francophones des autres provinces. C’est parfois involontaire, mais c’est souvent dominateur, et cela s’exprime en pratique par des commentaires déplacés et des questions idiotes. Et ce n’est pas nouveau : il faut réécouter la mémorable entrevue, qui remonte aux années 1960, dans laquelle Fernand Seguin rabaisse le français du célébrissime auteur Jack Kerouac, un Franco-Américain qui a produit son œuvre en anglais justement par insécurité linguistique.

Intellectuellement, l’insécurité linguistique d’un Ahdithya Visweswaran est plus facile à comprendre que celle d’une Janie Moyen. Le français d’Ahdithya est excellent, mais il a un accent. N’importe qui ayant appris une autre langue sait que tout apprenant doit vaincre son insécurité linguistique naturelle pour améliorer son niveau. Mais son français est assez bon pour qu’il arrive à modifier son accent selon son interlocuteur.

L’insécurité linguistique d’une Janie Moyen est plus difficile à saisir, parce qu’elle est essentiellement subjective. Son français est parfaitement naturel, mais elle n’a jamais été tout à fait à sa place parmi les Fransaskois, même si elle se perçoit comme telle, ni parmi les Québécois, qui vont souvent lui dire qu’elle parle un français de campagne (du n’importe quoi, selon moi).

Mais on touche là au cœur de l’insécurité linguistique : même entre locuteurs natifs, les gens se « picossent », s’humilient, se bafouent, essentiellement pour créer de la distinction et de la supériorité. D’ailleurs, Janie m’a raconté qu’en Saskatchewan même, les élèves des écoles francophones fransaskoises snobent les élèves des écoles d’immersion. Lesquels le leur rendent bien. Et Adhithya, qui a commencé l’immersion au Manitoba pour la terminer en Alberta, n’a appris qu’en 11e année qu’il y avait des Franco-Albertains. « On nous enseigne le français comme une langue étrangère, alors que c’est une langue locale », se désole l’étudiant, qui s’est juré de faire autrement quand son tour viendra d’enseigner.

Devant l’insécurité linguistique, il y a trois portes de sortie : le renoncement pur et simple (on s’anglicise ou on se tait), le purisme (on cache son accent et on corrige tout le monde) ou l’autonomie. C’est cette dernière qu’a choisie Adhithya Visweswaran, qui s’est fait répéter toute son enfance qu’il fallait absolument dire « est-ce que tu veux ? » ou « veux-tu ? » plutôt que « tu veux-tu ? », formulation pourtant courante dans la langue parlée. En fait, ce genre de problème vient souvent du fait que l’on confond la norme écrite avec les usages de la langue orale, qui peuvent varier selon le contexte. « Avec les professeurs, je suis rendu au point que je vais parler le français comme ça vient. Si les francophones cherchent leurs mots, je me suis dit que c’était correct que mon français ne soit pas parfait. » Il est bien correct, son français, en passant.

L’anxiété est un autre pendant de l’insécurité linguistique. Les deux animateurs ont d’ailleurs admis avoir été assez nerveux à la perspective d’être interviewés durant 45 minutes par un journaliste québécois. « J’ai été éduquée par des profs québécois qui ne comprenaient pas bien quelle était notre réalité en tant que minoritaires, raconte Janie. Leur approche était constamment de rabaisser notre niveau de français. Alors, oui, j’ai deux insécurités linguistiques : dans l’Ouest parce que je n’ai pas assez l’accent fransaskois, et au Québec parce que je n’ai jamais tout à fait le bon accent. »

S’entendre, donc.