Pour ou contre ? Ni l’un ni l’autre

Êtes-vous pour ou contre les vélos ? Les toilettes mixtes ? Le tramway ? L’immigration ? Elon Musk ? La taxe carbone ? Les feux d’artifice ? La réforme des participes passés ? Les épices à citrouille ?

Vous trouvez mes questions absurdes ? J’ai pourtant vu des prises de position sans appel sur chacun de ces sujets dans les dernières semaines. Apprécier les pistes cyclables, c’est être en guerre contre l’auto. Aimer les feux d’artifice, c’est se foutre des changements climatiques. S’interroger sur la pertinence d’une règle de grammaire, c’est appeler la mort du français.

À en croire le discours public, peu importe le thème, le monde est divisé en deux camps. Avec nous ou contre nous. Même en ce qui concerne les boissons chaudes qu’on achète en octobre.

Si le mouvement vers le combat social de tranchées prend de l’ampleur, c’est parce qu’il fait l’affaire de certains acteurs de la vie publique, qui trouvent un avantage à attiser les divisions. Et certains politiciens et commentateurs québécois prennent en note ce qui se passe aux États-Unis, où un fossé idéologique se creuse d’année en année. Mais de nombreux indices montrent en même temps que notre proverbiale aversion pour la chicane n’est pas près de s’effacer.

Regardez notre paysage politique. Le gouvernement élu à l’Assemblée nationale avec une majorité écrasante est une coalition regroupant des souverainistes et des fédéralistes (notre élément diviseur fondamental !), sans idéologie fondatrice et gouvernant à peu près au centre. Québec solidaire se campe à gauche et le Parti conservateur du Québec, à droite, mais les deux partis traditionnels des dernières décennies, le Parti libéral et le Parti québécois, se disputent l’espace du centre avec la CAQ. Bon an, mal an, plus de la moitié des projets de loi déposés sont adoptés à l’unanimité. Dans un tel contexte, on ne devrait pas s’étonner que des candidats aient des discussions avec plus d’une formation avant de faire leur choix.

Cela s’observe aussi dans les sondages sur les affaires publiques. Les répondants catégoriquement pour ou contre l’enjeu sont presque toujours minoritaires ; la vaste majorité se retrouve « modérément contre » et « modérément pour », des positions où il suffit généralement d’embrasser les nuances pour trouver un terrain d’entente.

Autrement dit, si on se concentre sur le chœur discret plutôt que sur les ténors bruyants, on se rend compte qu’on est bien plus faits pour s’entendre qu’il n’y paraît.

***

Quand nous avons commencé à élaborer le grand dossier de ce numéro, nous sommes partis de l’hypothèse qu’il y avait un conflit autour de l’avenir de la forêt boréale entre ceux qui veulent la préserver et ceux qui veulent l’exploiter ; entre les « naïfs idéalistes » et les « méchants capitalistes » ; entre les premiers peuples et le peuple colonisateur.

La réalité s’est avérée bien plus nuancée. Notre collaborateur Jean-Benoît Nadeau a interviewé une trentaine de personnes et parcouru 2 250 km entre le Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Il a discuté avec des Innus qui sont entrepreneurs forestiers ; des directeurs d’entreprise qui appuient les revendications territoriales des Autochtones ; des ingénieurs forestiers qui cherchent à protéger la harde de caribous. Il y a des divergences, bien sûr, et de multiples intérêts à concilier. Mais il y a surtout une grande préoccupation commune : décider enfin comment on va s’y prendre pour protéger la forêt, les droits des Innus, les caribous et l’économie des communautés locales. Et une volonté de travailler ensemble pour y arriver.

***

« Je me sens une responsabilité comme premier ministre d’être un rempart contre les extrêmes », a déclaré François Legault le jour où des manifestations anti-LGBTQ+ agitaient le pays, à la mi-septembre. C’est en effet ce que les Québécois attendent de leurs dirigeants. Parce que la vaste majorité n’est pas dans les extrêmes, mais au milieu.

Cet éditorial a été publié dans le numéro de novembre 2023 de L’actualité.