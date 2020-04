Pour réussir le retour à l’école

Les enfants des régions à l’extérieur de Montréal et de Laval reprendront probablement le chemin des écoles et des garderies avant la fin de l’année scolaire, a annoncé le premier ministre François Legault lors du point de presse du 22 avril. Le « quand » et le « comment » seront précisés la semaine prochaine. Chose certaine, les parents frileux à l’idée de sortir leurs petits du confinement auront le choix de les garder à la maison jusqu’à la rentrée cet automne, et des ressources seront déployées pour leur perfantmettre de rattraper leur retard. Une mesure qui rassurera peut-être les nombreux Québécois qui s’opposent à la reprise des classes avant septembre, au nom de la sécurité des enfants et des profs — plus de 240 000 personnes ont signé une pétition en ce sens au cours des dernières semaines.

Ce n’est pas pour relancer l’économie, mais pour éviter une deuxième grosse vague d’éclosion que le gouvernement dit avoir écarté le scénario d’un retour simultané de deux millions de jeunes Québécois dans le réseau scolaire et les garderies après les vacances d’été. Une décision à laquelle adhère certains experts. « Pour autant que la courbe de l’épidémie soit vraiment sur une pente descendante, et qu’on prenne d’infinies précautions », avance prudemment Marie-France Raynault, chef du département de santé publique et médecine préventive du CHUM. « C’est qu’on ne peut garder les enfants sous une cloche jusqu’à ce qu’on découvre un vaccin. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus. »

Renvoyer les jeunes à l’école permettrait de se bâtir peu à peu une immunité collective sans prendre trop de risque, estime Horacio Arruda, le directeur national de la Santé publique. « Les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, c’est comme si on les vaccinait », a-t-il déjà expliqué il y a 10 jours, arguant que les petits ne développent pas de complications graves après avoir contracté la COVID-19 — du moins c’est « excessivement rare ». Ce qui fait d’eux les soldats idéaux pour atteindre un taux d’immunité à 70 %, jugé suffisant pour protéger la population de la maladie. Pour l’instant, le ministère de la Santé et des Services sociaux estime que moins de 10 % des Québécois ont développé des anticorps contre le SRAS-CoV-2 après l’avoir attrapé (entre 1 et 6 %).

Malgré la réticence de milliers de parents, le Danemark a décidé de prendre le risque du déconfinement en rouvrant une partie des classes de maternelle et du primaire, le 14 avril dernier. La Norvège fait de même depuis le lundi 20 avril. Tous les jours, Marie-France Raynault scrute attentivement les journaux de ces pays pour voir comment ça se passe. « Ils se livrent à une expérience naturelle dont les autorités québécoises peuvent profiter. Si la reprise scolaire provoque d’autres flambées épidémiques là-bas, on aura la chance d’en être averti, et d’ajuster le tir en conséquence.

Les stratégies de déconfinement dont plusieurs pays européens font l’essai, notamment le retour en classe, apporteront des « résultats empiriques » utiles au Québec, croit aussi le biostatisticien Benoît Mâsse, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. L’expert élabore en ce moment des projections mathématiques sur l’évolution de l’épidémie au Québec, afin de guider le gouvernement dans son choix de renvoyer (ou pas) le monde dans le trafic. Et si oui, quand et dans quel ordre. « C’est difficile pour les autorités de faire des choix éclairés, car on connaît encore peu de choses sur les comportements du coronavirus, concède-t-il. Je comprends les craintes des gens. Mais il faut savoir que le confinement aussi comporte des risques, au-delà des dommages à l’économie. »

Sa plus grande préoccupation, mis à part les effets négatifs possibles de l’isolement sur la santé physique et mentale, c’est que les citoyens se lassent d’être encabanés chez eux pour limiter la transmission. « Les mesures préventives actuelles vont à l’encontre de notre culture axée sur la liberté, observe Benoît Mâsse. Or, en bout de piste, c’est toujours la culture qui gagne. Des restrictions qui durent trop longtemps pourraient provoquer de la défiance. » Aux États-Unis, la rébellion a déjà commencé : des milliers d’Américains sont descendus dans les rues le week-end dernier, afin de manifester contre la distanciation physique, qui met à mal l’économie. « Si la population ne suit plus, la propagation deviendra hors de contrôle et aura des conséquences désastreuses, entre autres sur le personnel des hôpitaux. Ils ne seront plus capables de fournir des soins adéquats. »

Bref, si les autorités veulent que les gens continuent d’appuyer les stratégies de contrôle de l’épidémie, il faut leur donner de l’air. « L’ouverture des écoles pourrait permettre à certaines entreprises jugées plus essentielles de redémarrer, par exemple, puisque les employés n’auront plus à rester à la maison pour s’occuper des enfants », explique Benoît Mâsse. Évidemment, cette levée partielle des mesures fera grimper le nombre de personnes infectées, dont des enfants. « Mais l’idée est de garder la transmission à une cadence que notre système de santé est capable d’absorber. »