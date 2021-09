Projet de loi 96 : une bonne loi mal emballée

Les travaux de la consultation particulière qui étudie le projet de loi 96 ont commencé mardi et il est grand temps que je vous revienne sur ce sujet. Comme je l’avais écrit en mai, cette pièce législative — bizarrement intitulée Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français — est légitime, d’autant qu’elle met à jour la Charte de la langue française, un document qui n’avait pas été revu depuis 44 ans.

Ce que je trouve très malaisant, par contre, c’est que le gouvernement de François Legault justifie son projet de loi par le recul du français et qu’il a recours à la disposition de dérogation. Il s’agit d’un problème d’emballage qui affaiblit inutilement l’échafaudage. C’est une grave erreur d’appliquer de manière aussi large et préventive l’article 33 de la Constitution de 1982, mieux connu sous le nom de « clause dérogatoire ».

Il faut de bonnes raisons pour déroger aux jugements des tribunaux. La logique de ce pouvoir est que dans certaines circonstances, l’intérêt collectif (exprimé par le truchement de la loi) doit primer les droits individuels, en particulier quand la situation le justifie. Une menace constante plane sur le français même là où il est majoritaire. Il s’agit d’un problème objectif, démontrable par des données probantes, reconnu par les tribunaux et même par l’État fédéral, qui justifie le recours à une loi où le bien collectif prime les droits individuels.

Mais dans notre genre de démocratie, les individus doivent avoir le droit de contester les lois. L’erreur est d’utiliser ce pouvoir de dérogation avant la contestation, pour la prévenir. Il est tentant pour un gouvernement de faire ainsi, parce que c’est pratique. Sauf que la finalité de l’action gouvernementale ne devrait pas être le souci de commodité. Et un gouvernement démocratique devrait être scrupuleux à respecter le droit essentiel de ses citoyens de pouvoir contester une loi lorsqu’ils la jugent préjudiciable à leur endroit.

De toute manière, la Constitution donne au Québec le droit de déroger au jugement des tribunaux si une loi est jugée inconstitutionnelle. Retirer cette disposition du projet de loi 96 ne changerait rien à la loi et contribuerait beaucoup à calmer les anglophones.

Le gouvernement de François Legault a de solides arguments juridiques à faire valoir, que celui de René Lévesque n’avait pas en 1977. La manière dont le Québec traite sa minorité anglophone a été exemplaire (et doit le rester). Le gouvernement fédéral vient d’affirmer son intention de reconnaître l’asymétrie du bilinguisme canadien, et donc que le français doit être protégé même au Québec. Et le Parlement fédéral a déjà déclaré que le Québec est une nation. Dans ce contexte, il serait concevable qu’une contestation de la loi québécoise donne raison au gouvernement du Québec, ce qui renforcerait la loi au lieu de l’affaiblir.

La disposition de dérogation est un peu l’arme nucléaire du système juridique canadien, et son usage ne peut être légitime sur la base de contestations anticipées.

Le projet de loi 96 est trop important pour se cacher derrière une disposition de dérogation parapluie. Le gouvernement Legault doit avoir le courage de défendre sa loi quand elle sera contestée. De toute manière, il conserve le pouvoir de bloquer les contestations juridiques s’il trouve qu’un jugement est injuste. Mais il serait de loin préférable qu’il le fasse au cas par cas plutôt que de se réfugier derrière une disposition de dérogation préemptive.

Le terrain glissant du « recul du français »

Le gouvernement doit également abandonner sa prétention de fonder cette refonte des lois linguistiques sur la base du « recul du français ». C’est la faiblesse de cet argumentaire qui justifie en quelque sorte le recours à la disposition de dérogation.

Je ne suis pas certain que le gouvernement comprenne à quel point il s’engage sur un terrain glissant en justifiant sa loi par le déclin du nombre de francophones de langue maternelle ou selon le critère de la langue d’usage à la maison. Parce que la maison est une affaire privée, justement. Sauf pour des cas précis de violence (contre des enfants, un conjoint ou autrui), le gouvernement n’a pas à dicter aux gens comment vivre chez eux ni attaquer leurs droits sur la base de leur activité privée.

Cela affaiblit ultimement la loi et la rend presque indéfendable, en fait.

Le gouvernement Legault prend un virage nationaliste très affirmé depuis quelques mois. La chose se défend quand ce nationalisme est d’ordre civique, mais beaucoup moins quand il exclut 20 % de la population pour ce qu’elle a le droit de faire chez elle.

C’est la fragilité de la situation du français comme langue publique au Québec qui justifie qu’on intervienne par le truchement des lois — pas son recul comme « langue maternelle ».

Les données de recensements qui montrent un léger recul du français — de 81,1 % à 78 % comme langue maternelle ou de 83,1 % à 80,6 % comme langue d’usage — ne font que mettre en évidence l’effet de l’immigration voulue par le gouvernement et la population. Ce recul est même équivalent à ce qu’on observe dans les autres provinces concernant l’anglais, langue maternelle. L’effet découle mécaniquement d’une immigration par ailleurs mieux assumée.

De plus, d’autres données des mêmes recensements tendent à montrer que le français au Québec a crû comme langue de travail (87,4 %), que la proportion d’anglophones qui parlent français a doublé pour atteindre 70 % et que 94,6 % des Québécois ont déclaré avoir une connaissance du français. Ça aussi, ça fait partie du portrait et ça ne signifie pas un recul.

Montréal s’anglicise ? Peut-être. Mais surtout, elle se bilinguise. Cette situation illustre le paradoxe québécois d’être devenu le vrai modèle du bilinguisme canadien, le seul en fait. Montréal International se vante que Montréal est la ville la plus bilingue et la plus trilingue du continent. La chose est largement souhaitée par la population : vouloir ce bilinguisme et se le reprocher en même temps équivaut à de la schizophrénie.

Voilà pourquoi je pense que le gouvernement Legault doit cesser de justifier son projet de loi par le recul du français, un mantra qui me paraît inutilement provocateur. Retirer toute allusion à cela, de même que le recours préventif à la disposition de dérogation, renforcerait son projet au lieu de l’affaiblir. Ce geste rendrait la nouvelle loi plus aisément défendable contre ceux qui la conspuent.

