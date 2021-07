Propositions pour une vraie réforme

Comme promis dans ma précédente chronique, « Ceci n’est pas le français », je vous reviens avec plus de détails sur les travaux en cours pour rationaliser l’orthographe du français.

De nombreux linguistes y vaquent, mais je me suis largement basé sur les travaux du linguiste français Claude Gruaz, président de l’organisme Études pour une rationalisation de l’orthographe française d’aujourd’​hui (EROFA), et des Belges Georges Legros et Marie-Louise Moreau, auteurs d’Orthographe, qui a peur de la réforme ? Mais il serait réducteur de tout ramener à eux seuls, car leurs travaux reposent sur l’effort de très nombreux contributeurs, et ils ont aussi profité des réflexions de leurs prédécesseurs.

En fait, il y a tellement à dire que je vais me borner à vous présenter le fond de ce qu’ils proposent. (Ce qu’il faudra faire pour que ces propositions deviennent des réformes — et pour vaincre les résistances au changement — attendra à la chronique suivante.)

Un point à souligner à gros traits : « rationaliser » ou « démocratiser » la langue ne signifie nullement de tout « phonétiser ». Cela veut dire simplement de la rendre un peu plus logique. Une « rationalisation » (écrit avec un n) signifie seulement le retour du « rationnel » (deux n).

Comme je l’ai expliqué déjà, chaque génération entre 1600 et 1835 a connu sa réforme orthographique, mais depuis le XIXe siècle, l’orthographe est devenue un fétiche intouchable. Ça donne des étrangetés comme « pomme » (deux m) alors que l’on écrit « pomiculteur, pomicole, pomifère » (avec un m) — un exemple de non-sens que la miniréforme de 1990 (la nouvelle orthographe) n’a pas osé corriger.

Les propositions qui font quasi l’unanimité chez les spécialistes sont les suivantes :

1) Élimination des lettres grecques et latines ;

2) Élimination des x finaux, dont les pluriels en x ;

3) Élimination des consonnes doubles en fin de mot ;

4) Simplification de la règle du participe passé (dont j’ai déjà parlé dans le détail).

À lire aussi Il est temps de réformer le participe passé !

Toutes ces propositions ont un point commun : elles sont générales et comportent très peu d’exceptions. La nouvelle orthographe de 1990 concernait 4 000 mots à tout casser. Le Dictionnaire de l’orthographe rationalisée du français, qui synthétise les propositions de Claude Gruaz, en touche presque 15 000 — soit environ le quart de ce que l’on trouve dans le Robert ou le Larousse.

Simplifions l’ortografe

Le français a emprunté lourdement à toutes les langues sans s’embarrasser d’étymologie, sauf pour le grec et le latin, et souvent n’importe comment. Car si on voulait réellement faire grec ou romain, « rythme » et « vivre » s’écriraient « rhythme » et « uiure ». Quiconque a appris l’italien, l’espagnol ou le portugais sait que ces langues ont passé les lettres étymologiques à la trappe il y a des siècles.

Donc, pour les lettres grecques, c’est vite expédié : les ph, th, rh et y sont réduites aux sons correspondants : f, t, r et i. Adieu « philosophie, arthrite, rhétorique, orchidée, analyse ». Bienvenue aux « filosofie, artrite, rétorique, orquidée, analise ». Un ch devant une consonne devient un c, comme dans « tecnique ». De même devant a, o et u (« arcaïque, coriste »). Si ch est devant un e ou un i, cela donne « arquéologue » ou « orquestre ».

Côté latin, c’est pareil : les très rares æ deviennent des é, comme « ex équo ». Pour ce qui est du œ, ça dépend. S’il se prononce « é », ça donne « énologue ». Si on dit « eu » ou « eux », ça donne eu. « Œuf, œuvre et œil » feront « euf, euvre et euil ». Rassurez-vous, le pluriel d’« eufs » rimera toujours avec « beufs » comme « eux ». Les seuls oe maintenus correspondent à deux sons distincts, comme « coefficient » ou « coexistence » (qui ne s’écrivent jamais avec le fameux œ).

Quant au damné h initial des mots, il sera largement effacé. Les lexicographes déplaceront « harmonie » dans les a et « héritier » dans les e. Les seuls survivants seront les mots débutant avec un h aspiré (« hernie, hibou »), vestige de l’antique prononciation du h, que le dico marque avec un astérisque pour nous signaler qu’on dit « le hibou » ou « la hernie ». L’autre cas de h réchappé sera celui qui sépare deux sons, comme dans « cahier » ou « compréhension ». (Personnellement, je serais pour « caïer » et « compréënsion », pour le petit look scandinave.)

La fin du x

Un autre grand chantier concerne les terminaisons en x, que l’on propose de toutes uniformiser en s.

Il n’y a pas beaucoup de logique à devoir écrire des « cheveux », mais des « pneus ». Des « clous », mais des « choux ». Et je ne parle pas des masculins incohérents comme « généreux ».

Ce x découle en fait d’une coutume sans rapport avec la langue. Au Moyen Âge, le pluriel d’« animal » était « animaus » (prononcé « animaws »), mais les clercs utilisaient beaucoup d’abréviations. Les terminaisons latines en -us étaient marquées d’un caractère qui ressemblait à ceci : χ. Donc anima χ, cheva χ. La convention s’est perdue, et d’autres y ont lu un x. Et c’est comme ça qu’on est arrivé avec des pluriels en x pour « animaux » et « chevaux ». Incidemment, « je veus », transcrit « je ve χ », est devenu « je veux ». Ça fait toujours 16 points au Scrabble.

Donc, tout est ramené au s : « chevaus, animaus, je veus, tu peus ». Et vous ne ferez que sept points avec « je veus ».

Le x final des masculins sera aussi ramené au s, par exemple « généreux, choix, croix » qui deviendront « généreus, chois, crois ». La logique ici est celle de la série : l’« épous » sera le mari de son « épouse » qu’il avait de toute façon « épousée » aux « épousailles ». Même logique pour « crois », qui donne « croisade, croiser, croisière », etc.

Il n’y aura que quelques exceptions : d’abord les mots dont le x final se prononce (« box, détox ») et ceux avec une série où le x est prononcé , comme « crucifix, crucifixion » et « flux, fluxion ».

On en profite aussi pour rationaliser « doux, douce », qui se transformeront en « dous, dousse », et la série « doussement, dousseur ». Quant au chiffre 2 devenu « deus », je dis bravo. Moi qui n’ai jamais su s’il fallait écrire « deuxième » ou « deuzième », ça ne pourra plus être que « deusième », comme ça se prononce. Yesss !

À lire aussi Une langue n’est pas un code

La consonne devient consone

Le troisième grand chantier s’attaque aux consonnes doubles. Ici, on considère séparément la question des féminins, des dérivés, et des consonnes doubles précédées de e.

Commençons avec les féminins. Prenez « paysan, patron, artisan ». Le féminin va donner soit « paysanne, patronne » (deux n), soit « artisane, matrone » (un n). Allez donc savoir.

Tous les féminins ne prendraient qu’une seule consonne. Donc « canadiène, parisiène, chiène, paysane, patrone ».

Historiquement, les consonnes doubles marquaient une voyelle nasale qui a disparu. Par exemple, « pomme » (du latin « pomum ») a pris deux m pour la simple raison que l’on prononçait jadis « pon-me ». « Année » était un « an-née ». La graphie « pomme » ou « année » ne correspondant plus à la prononciation, on écrira « pome » ou « anée ». Par contre, pas question d’amputer la double consonne pour « enneiger », « emmener » ou « ennuyer », car l’écrit doit correspondre à la prononciation.

Le cas des séries s’apparente au précédent. « Nom » a donné « nommer, innommable » (deux m), mais « nominal, innomé » (un m). Pourquoi « chatte, chatterie » (deux t) mais « chatière, chaton » (un t) ? Et que dire de « rubaner » et « enrubanner » ? Donc, tout ce qui se rattache à « nom, chat ou ruban » ne prendra plus qu’une seule consonne, et c’est ainsi pour tout ce qui dérive de « son » ou « donner ». Ça s’adone !

Quant au problème des consonnes doubles après e, il s’agissait de régler les incohérences de deux conventions concurrentes jamais départagées. L’introduction des signes diacritiques (les accents sur les lettres) à la Renaissance a fait qu’on s’est mis à écrire « arbalète » ou « comète » tout en maintenant « cassette » et « vedette ». Puis on est venu mêler les cartes en remplaçant des consonnes silencieuses, comme dans « recepte » devenu « recette ».

Il s’agirait ainsi d’éliminer tous les redoublements de consonne après un e. Donc, « voyèle, nètement, férure » plutôt que « voyelle, nettement, ferrure ». Le choix de mettre un è ou un é relève de la présence d’un e muet dans la syllabe suivante. Donc, « tère », mais « térestre ».

Je sais, ça peut faire drôle, surtout quand mon correcteur ortografique ne le prend pas, mais il va s’abituer.