Quand la distanciation est contre nature

Un mal mystérieux m’afflige. Depuis que le Québec se déconfine – depuis qu’on peut à nouveau se réunir à deux mètres les uns des autres, en évitant les poignées de main, les bises et les câlins –, j’ai l’impression suprêmement bizarre de me trouver dans une contrée étrangère.

Passer du temps avec mes parents en me retenant de les embrasser, retrouver de vieilles copines en réfrénant mon envie de passer mon bras autour de leurs épaules, devoir à tout moment vérifier qu’une distance réglementaire nous sépare, cela me plonge dans un état comparable à celui qu’on peut éprouver en voyage. Cet état de déséquilibre et de confusion qui nous atteint quand on ne maîtrise pas les codes du pays et qu’il faut réapprendre des gestes aussi banals que faire la queue ou ouvrir une porte.

Au cours des dernières semaines, il m’est souvent arrivé d’avoir l’esprit embrumé dans des situations sociales : je perds mes bonnes manières, je fonce dans les meubles, je bafouille, j’ai du mal à soutenir une conversation. Vous comprendrez que ça puisse légèrement m’inquiéter, étant donné le métier que j’exerce.

Suis-je la seule à perdre une partie de mes moyens dans notre nouveau régime distancié ? À mesure que les Québécois retournent en classe et au bureau, ce trouble, cet étrange dépaysement ressenti parmi ceux qui nous sont pourtant familiers, pourrait-il se répandre ?

Ce sont les écrits d’Edward T. Hall, un anthropologue américain parmi les plus influents de son siècle, qui m’ont aidée à élucider mon malaise. Et qui m’ont convaincue qu’il n’y a rien de banal dans l’obligation de s’éloigner de ceux qui nous entourent. C’est vraiment l’équivalent d’apprivoiser une nouvelle culture.

***

Dans les années 1960, Edward T. Hall a inauguré ce qu’il a appelé la proxémie, l’étude de la manière dont l’être humain organise l’espace : celui des maisons et des bureaux, des quartiers et des villes, mais aussi l’espace qu’on garde entre soi et les autres lorsqu’on interagit avec eux.

Dans son livre The Hidden Dimension (La dimension cachée), paru en 1966, Hall explique que le rapport à l’espace fait partie des traits cardinaux d’une société, de ces normes tacites que tous les membres d’une culture respectent sans pouvoir les expliquer ou avoir le souvenir de les avoir apprises. Au même titre que la gestuelle, c’est une manière de communiquer qui, une fois acquise, devient aussi naturelle que la respiration, et c’est seulement au prix d’un effort soutenu qu’on en prend conscience et qu’on la modifie.

Ses observations sur la distance interpersonnelle, en particulier, ont fait école. Chacun d’entre nous est entouré d’une « bulle » invisible qui délimite son territoire, agissant comme une frontière que nul ne peut franchir sans commettre une intrusion et causer de l’inconfort. La plus importante contribution de Hall a été de décrire nos différentes bulles – dans son modèle, il n’y en a pas une, mais quatre, qu’on peut concevoir comme une série de cercles concentriques qui commencent tout près du corps et s’éloignent progressivement – et d’en mesurer précisément les dimensions.

La zone « intime », réservée à nos proches, autorise le contact physique. La zone « personnelle » est celle où peuvent se tenir nos amis, les gens qu’on connaît bien et en qui on a confiance : elle se situe dans un rayon de 45 à 125 cm, selon les circonstances et la nature de la relation. La zone « sociale » est celle des rapports plus formels, avec un patron ou un professeur, par exemple ; c’est aussi celle où un inconnu peut pénétrer s’il doit nous parler. Elle s’établit au-delà de la portée du toucher, entre 1,25 m et 3,60 m. Finalement, la distance « publique », qui commence à 3,60 m, est celle qu’on maintient avec des étrangers avec qui on n’a pas affaire (sur un quai de métro, par exemple) ou avec les personnalités officielles importantes (comme la reine).

Ces écarts, on les police instinctivement, sans avoir besoin de sortir le ruban à mesurer. Toute violation de ces normes est ressentie viscéralement comme un empiétement et déclenche des signaux d’alarme dans le centre d’alerte du cerveau. L’amygdale, une zone nichée profondément dans l’encéphale qui est responsable d’émotions comme la peur et le dégoût, s’active automatiquement lorsqu’une personne qu’on connaît à peine s’approche trop près de nous.

Quant à savoir ce qui se passe dans la boîte crânienne quand quelqu’un qu’on aime se tient anormalement loin, je soupçonne que des influx nerveux signalent, là aussi, une aberration, et que cela suffit à mettre à l’épreuve nos ressources cognitives et à nous embrouiller l’esprit. Au point, peut-être, de bafouiller et de foncer dans les meubles.

On peut donc conclure que se placer à deux mètres d’un inconnu à l’épicerie ou dans la rue ne devrait pas poser problème, puisque cet écart correspond à la distance acceptable pour les gens qu’on connaît mal ou pas du tout. Mais en ce qui concerne les gens qu’on aime, c’est une autre histoire. Ces deux mètres se situent bien au-delà de la zone où nous trouvons naturel et agréable de côtoyer nos êtres chers. Pour respecter l’espacement prescrit avec eux, il faut se faire violence.

***

Dans ses écrits sur la proxémie, l’anthropologue Edward T. Hall a beaucoup insisté sur le fait que ses mesures ne s’appliquaient qu’aux Nord-Américains, le rapport à l’espace étant propre à chaque culture. La tape dans le dos qui, dans un pays donné, n’appartient qu’aux intimes peut, dans une autre société, convenir aux connaissances ou même aux inconnus. S’asseoir près du seul autre passager dans un bus désert sera acceptable dans une culture, inadmissible dans une autre.

C’est dire que certains peuples plus chaleureux ou tactiles ont sans doute eu du mal à se conformer aux règles de distanciation qui ont été presque universellement imposées pour contenir la pandémie. Pas par manque de volonté, par négligence ou par insouciance. Mais parce qu’on leur demande de réécrire les normes ancestrales qui gouvernent leurs relations sociales et qui font autant partie de leur fibre que le salut pour les Japonais ou le débat pour les Français. Dans l’analyse des facteurs qui ont favorisé la propagation du virus, on a sans doute trop peu tenu compte de ces particularités culturelles.

Des chercheurs turcs viennent de combler cette lacune dans une étude publiée ce mois-ci dans la revue universitaire Disaster Medicine and Public Health Preparedness. Selon leurs calculs, plus les habitants d’un pays privilégient la proximité dans leurs interactions avec les autres, plus la maladie s’est répandue rapidement dans les premiers stades de la pandémie, au printemps. La tendance se confirme notamment en Italie, en Serbie, en Ukraine, en Autriche et en Allemagne, des pays où un certain rapprochement est observé dans les rapports sociaux et qui ont vu leur nombre de cas se multiplier plus rapidement qu’ailleurs. Inversement, la maladie a progressé plus lentement dans des pays plus froids comme l’Estonie, la Hongrie et la Corée du Sud.

Selon les auteurs, les pays plus « colleux » auraient intérêt à adopter des mesures beaucoup plus précoces et draconiennes pour limiter les contacts entre leurs citoyens, afin de contrer leur penchant naturel pour la proximité.

Est-ce que l’éloignement deviendra moins pénible au fil des mois ? À la longue, la pandémie fera-t-elle de nous des gens inapprochables ou, au contraire, deviendrons-nous de plus en plus assoiffés de chaleur humaine au fur et à mesure que nous en serons privés ? Qui sait ? En attendant, un peu de compassion est de mise, envers soi et les autres, considérant la diffculté de la tâche qui est exigée de nous.

