Quand les Québécois se serrent les coudes

Les initiatives de solidarité et d’entraide ont fleuri sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, partout où sévit la COVID-19. Et les Québécois ne sont pas en reste.

1. Soutenir ses voisins en temps de crise

Des groupes Facebook d’entraide apparaissent chaque jour dans des quartiers, villes ou régions. Dans ces communautés, les internautes proposent par exemple de faire des courses pour les personnes âgées, de promener le chien d’un voisin en quarantaine ou encore de tenir compagnie par téléphone à celles et ceux qui se sentent isolés.

Pour en trouver un dans notre coin, on recherche les mots « Entraide soutien COVID 19 » dans l’outil de recherche de Facebook. Quelques exemples :

2. Des boîtes de survie pour les aînés de Québec

Des restaurateurs de Québec se portent volontaires pour préparer et livrer des boîtes de survie destinées aux personnes âgées les plus vulnérables qui sont confinées à leur domicile.

3. Une dictée signée Marie-Mai

L’école vous manque déjà ? Des artistes incluant Marie Mai, Marie-Soleil Dion et Alex Perron proposent un exercice de « dictée virale. » À partir du 23 mars, chaque jour à 18 h 30, un artiste donnera une dictée en direct sur le compte Instagram Trinome et filles.

4. Des étudiants au secours de Moisson Montréal

Des étudiants en Techniques policières du Collège de Maisonneuve prêtent main-forte à Moisson Montréal. L’organisme, qui est la plus grande banque alimentaire du Canada, cherche d’autres bénévoles pour les prochaines semaines.

5. Applaudir depuis son sofa

Des artistes en concert depuis leur maison, c’est ce que proposent le Centre national des arts (CNA) et Facebook Canada. Ces live de salon auront lieu plusieurs fois par jour sur le compte Facebook du CNA. La chanteuse acadienne Lisa LeBlanc a été la première artiste francophone à offrir une performance en direct sur Facebook vendredi, un spectacle regardé par plus de 3 000 personnes.

6. Le milieu de la restauration solidaire

Le Fonds de secours des travailleurs de la restauration de Montréal a été créé pour apporter une aide financière d’urgence aux employés du secteur qui se retrouvent sans travail.

7. Des poètes en résidence virtuelle

Le compte Instagram Corona Culture a été créé pour devenir une résidence artistique virtuelle, et promet « Culture poétique, numérique et solidaire au temps du Coronavirus. » Chaque jour, des artistes visuels et des poètes y partageront leur art.

8. Un cirque à la maison

La troupe de cirque FLIP Fabrique rend disponible l’intégralité de son spectacle « Féria, l’attraction » sur son site internet. Le spectacle raconte l’histoire d’un groupe d’amis en cavale qui explorent un parc d’attractions abandonné.

9. Prêts pour l’aventure ?

Du scoutisme, ça peut se faire de son salon : c’est ce que veulent prouver les scouts de la Montérégie avec le groupe Facebook « Scoutisme à la maison », qui fournit aux scouts et à tous les enfants des idées de jeux, de codes et d’énigmes à faire à la maison.

10. La culture se serre les coudes

Pour aider les travailleurs du milieu culturel pendant ces prochains mois, le groupe « Soutien à/de la communauté culturelle québécoise – COVID-19 » a été créé pour informer les travailleurs culturels, les travailleurs autonomes et les artistes sur les mesures gouvernementales les concernant, et pour mettre en place des réseaux de solidarité pour les travailleurs les plus en difficulté.

11. Flasher ses lumières pour les travailleurs de la santé

Les Français applaudissent, les Italiens chantent ; temps froid oblige, les Québécois ont trouvé une autre façon de démontrer leur appui aux travailleurs de la santé. Chaque soir à 20 h 30, ils sont invités à flasher leurs lumières pendant une minute, pour montrer leur soutien aux travailleurs de la santé de la province. L’initiative a été lancée par le groupe Facebook « Flash tes lumières COVID19 20 h 30 », inspiré par un concept de l’émission L’heure JMP, animée par Jean-Marc Parent dans les années 1990. En trois jours seulement, la page Facebook a rassemblé plus de 200 000 membres !

Jour après jour Toute notre couverture de la crise du coronavirus