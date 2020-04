Que se passe-t-il avec l’école, monsieur le ministre ?

Trois semaines après le début de la crise sanitaire, le ministère de l’Éducation vient de mettre en ligne des trousses pédagogiques personnalisées pour les élèves et s’apprête à diffuser une plateforme multimédia (télé et web) avec Télé-Québec. Pendant ce temps, en Ontario, le système de cours en ligne est prêt pour 1,5 million d’élèves. « Entre l’annonce ontarienne et ce qui sera fait en réalité, on verra », rétorque le ministre québécois de l’Éducation Jean-François Roberge. Au Québec, assure-t-il, « à compter de cette semaine, les plus vulnérables vont continuer de recevoir tous les services qu’ils recevaient de la part des professionnels. » Le ministre Jean-François Roberge a répondu aux questions de L’actualité.

***

Dès le jour 1 de la crise, la France a mis en place un système d’enseignement à distance. L’Ontario vient d’en annoncer un. Les écoles privées québécoises font de l’enseignement en ligne. Est-ce que le réseau public québécois aurait pu aller plus loin ?

C’est inexact de dire que toutes les écoles privées font [de l’enseignement en ligne]. Il y a des écoles privées qui ne le font pas et ne s’en vantent pas ; mais il y a des écoles publiques qui le font et ne le disent pas. Certaines écoles privées utilisent les ordis ou d’autres appareils, d’autres sont beaucoup moins avancées. C’est inégal autant dans le privé que dans le public. Il y a eu une belle opération marketing de la part des écoles privées qui le font, mais celles qui le faisaient dans le public en ont moins parlé.

C’est beaucoup plus une affaire de moyens financiers et technologiques à la maison que de volonté de l’école. Ça reste impossible si la connexion n’est pas là, même si l’enseignant veut le faire.

Tout de même, en Ontario, les écoles ont fait très vite des sondages pour voir qui avait des ordinateurs, des accès à internet. Pourquoi pas au Québec ?

Nous avions monté une grande opération de récupération de matériel scolaire et de prêt technologique, mais la Santé publique du Québec nous a demandé de surseoir à l’opération pour éviter que des centaines de personnes soient dans les écoles. [Les autorités de la Santé publique] ont jugé que c’était le mauvais moment. C’est sur notre liste de choses à faire.

Je comprends que dans les premiers jours, il y a eu de grands écarts entre les écoles qui allaient de l’avant et d’autres qui étaient sur pause, entre des enseignants qui n’ont jamais ralenti et d’autres qui ont pris une petite pause. Actuellement, chaque jour qui passe, cet écart s’amenuise énormément. Cette semaine, on implante les trousses pédagogiques qui se rendent dans toutes les maisons et on demande que toutes les familles soient contactées au moins une fois par semaine. Plus personne ne sera laissé derrière.

À lire aussi Les jeux vidéos sont bénéfiques en période de confinement

On a quand même l’impression que le Québec en demande moins aux enseignants que l’Ontario. Ils enseignent en ligne, ils ne font pas juste des appels…

Je ne suis pas le ministre ontarien. Entre l’annonce ontarienne et ce qui sera fait en réalité, on verra. Nous, ce qu’on fait n’est pas de dire combien d’heures les élèves doivent passer en ligne. Nous, ce qu’on dit, c’est que tout le personnel contribue à la trousse pédagogique et à la concertation des équipes-écoles. Ce sont les équipes-écoles qui se répartissent la tâche pour faire en sorte que les trousses soient personnalisées, et que les élèves reçoivent des suivis personnalisés de la part de plusieurs personnes, en particulier les élèves vulnérables. Les équipes-écoles doivent s’approprier les trousses, les bonifier, les personnaliser avant de les transmettre à chaque élève. À compter de cette semaine, les plus vulnérables vont continuer de recevoir tous les services qu’ils recevaient de la part des professionnels. Dans la situation, c’est satisfaisant d’avoir ce niveau de service là.

Est-ce que les enseignants sont obligés de contacter les élèves ?

Tous les enseignants sont obligés de travailler dans le cadre d’une équipe-école. Est-ce que chacun va appeler chaque élève individuellement ? Non, pas nécessairement. Les équipes-écoles se concertent. J’ai eu des conversations avec les ministres de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta, de la Bavière, de France. On s’inspire de ce qui se fait ailleurs et on implante ce qui convient selon nos particularités. Au Québec, notre particularité, qu’on nous envie, c’est qu’on est très fort sur le concept « d’équipe-école ». C’est là-dessus qu’on s’appuie.

Notre but n’est pas de ralentir ceux qui vont vite, mais de faire jogger ceux qui marchent.

Le 2 avril, la Fédération autonome de l’enseignement a annoté une de vos directives. Une de leurs remarques était de dire que la crise est « sanitaire, pas scolaire ». Est-ce que ça témoigne d’une résistance dans le milieu ?

Dans tous les groupes, il y en a qui marchent, il y en a qui courent et il y en a qui ont le pied sur le frein. Moi, mon travail est de mobiliser tout le monde et de garantir une qualité de service aux élèves. La crise est sanitaire, mais elle a de gros impacts sur le scolaire, comme sur l’économie et la culture, partout. Ça amène de graves conséquences dans le réseau scolaire et c’est pour ça qu’on travaille. On doit garantir aux jeunes un niveau de service, en particulier aux élèves vulnérables. Je n’accepterai pas qu’ils en paient le prix parce qu’on a eu un problème de santé publique.

Dans le cadre des nouveaux efforts que l’Éducation nationale met de l’avant, est-ce que les nouvelles trousses signifient la fin des initiatives d’enseignants, de direction, de commissions scolaires ?

Non, les trousses sont un coup de pouce, c’est un coup de main au réseau pour garantir que tout le monde reçoive le minimum à la grandeur du Québec. Mais on sait qu’il y des élèves qui en veulent plus, on sait qu’il y a des enseignants qui font plus, depuis bien avant les trousses, qui envoyaient des activités, qui communiquaient au moyen de toutes sortes de plateformes. Jamais je ne dénoncerai quelqu’un qui fait plus, qui fait mieux, qui prend des initiatives pour motiver, pour mobiliser ses élèves, pour communiquer avec eux. Notre but n’est pas de ralentir ceux qui vont vite, mais de faire jogger ceux qui marchent.

Des fois, on regarde la province voisine, ou un autre pays, alors que la solution est juste 50 km plus loin.

Plusieurs commissions scolaires ont une longueur d’avance en matière d’enseignement en ligne. La commission scolaire de la Beauce-Etchemin développe depuis 20 ans une polyvalente en ligne pour les cours d’été en rattrapage. Ils sont prêts à l’offrir à toutes les commissions scolaires. Est-ce que vous examinez ça ?

Le partage de ressources, de plateforme, c’est déjà dans la nature du réseau scolaire. Quand un centre de service est plus avancé, c’est testé, offert et ça fait tache d’huile. Des fois, on regarde la province voisine, ou un autre pays, alors que la solution est juste 50 km plus loin.

Vous ne pouvez pas l’imposer ?

On est en train de forcer le partage de bonnes pratiques, mais on le fait dans l’urgence. Il y a actuellement une grosse mobilisation où tout le monde veut faire plus et mieux. Je ne sens pas tant de résistance dans le réseau. Des fois, on monte en épingle une déclaration de travers, et les gens disent : le réseau est sur les freins, ils ne veulent pas se mettre à jour, tel enseignant ne veut pas participer. C’est de l’anecdote. En général, tout le monde est mobilisé, tout le monde veut partager les bonnes pratiques. Je pense que dans les prochaines semaines, on va avoir grandi comme réseau.

À lire aussi La pandémie et l’économie : on va passer au travers

Qu’est-ce que vous envisagez à long terme en cas d’autre crise ou advenant que celle-ci se prolonge ?

La crise force la mise à niveau. Depuis cinq ans, il y avait une mobilisation vers le numérique, mais c’était à géométrie très variable, d’un enseignant à l’autre et d’une école à l’autre. Là, il va y avoir une grande mise à niveau forcée due à la crise sanitaire. D’ici quelques semaines, sinon la fin de l’année scolaire, ceux qui trainaient de la patte vont se conformer et se mettre à jour. On aura peut-être fait en quelques mois ce qu’on aurait mis des années à accomplir. Ça nous fait faire un certain rattrapage par rapport à d’autres systèmes. Je ne dis pas que l’enseignement à distance va remplacer l’enseignement traditionnel, mais ce sera une corde supplémentaire à notre arc. Ça va nous avoir fait faire une poussée de croissance, comme bien de nos élèves vivent à l’adolescence.

Quels sont les plans si la décision est prise d’annuler l’année ?

Actuellement, les cours sont suspendus jusqu’au 1er mai. Il n’est pas exclu qu’on revienne le 4 mai, avec 100 % des cours ou une rentrée progressive. On a plusieurs scénarios en tête, retour graduel, prolongement, fin des classes. À la mi-avril, considérant la propagation et les recommandations de la Santé publique, on va devoir trancher. Mais il n’y aura pas d’improvisation.

Vous avez aimé cet article ? Pendant cette crise, L’actualité propose gratuitement tous ses contenus pour informer le plus grand nombre. Plus que jamais, il est important de nous soutenir en vous abonnant (cliquez ici). Merci !