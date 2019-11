Québec : une ville qui ose pour attirer talents et familles

Ici, l’annonce de la construction d’un réseau structurant de transport en commun avec un tramway et un trambus qui traverseront le territoire et faciliteront grandement les déplacements des citoyens. Là, la mise en place de nouvelles technologies capables de prédire les épisodes de congestion sur les routes et de proposer des solutions en amont pour les éviter.

Convaincue qu’elle peut agir en faveur de la santé de ses citoyens, la Ville met tout en œuvre pour l’améliorer, convaincue que des aménagements intelligemment et agréablement pensés participent non seulement à la diminution des inégalités sociales, mais aussi au bien-être individuel et collectif. Sur tout le territoire, les initiatives se multiplient donc pour transformer les espaces. Le développement d’écoquartiers sur des friches urbaines, l’aménagement de jardins communautaires, la mise en valeur des rivières sillonnant son territoire, l’ajout d’aménagements cyclables et l’implantation de places publiques avec la communauté n’en sont que quelques exemples. Le but : offrir des lieux attrayants qui donneront aux citoyens le goût de se les approprier en plus de les respecter.

La Ville n’hésite pas à impliquer l’ensemble de ses équipes pour arriver à ses fins. Lorsque le sujet de la mobilité durable arrive sur la table, le Service du transport et de la mobilité intelligente est sollicité, tout comme le Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement. Tous poursuivent un même objectif : travailler au bénéfice de la collectivité. À court terme, la Ville vise à atteindre 35 % de canopée sur son territoire dont l’effet apaisant est reconnu. Tous les développements actuels et à venir prévoient l’aménagement de places publiques, de parcs ou de pistes cyclables. La Ville entend par ailleurs mettre à la disposition des citoyens des modes de déplacement à la fois performants et durables qui deviendront des solutions de remplacement possibles à l’automobile.

Les nouvelles technologies ne seront pas en reste. Elles sont d’ailleurs déjà mises à contribution pour faire gagner du temps aux usagers du bitume. Depuis un an, un nouveau système, le gestionnaire artériel, permet de diriger en temps réel le réseau routier afin d’optimiser les outils de circulation et d’atténuer la congestion. Cette

intelligence artificielle est notamment en mesure de modifier la durée d’un feu de circulation ou de diriger un brigadier vers une intersection plutôt qu’une autre. Grâce à une collecte et à une analyse des informations en temps réel, la Ville peut intervenir rapidement pour remédier à une situation. Et les effets se font déjà sentir. Avec cette gestion intelligente des transports, la fluidité a augmenté de 15 à 20 % sur les routes où le système a été déployé, et ce, à la grande satisfaction des usagers.

Une vision entrepreneuriale

Il n’y a pas que sur les routes que les gens de Québec ont le sourire. Dans les affaires aussi. Ville audacieuse, la capitale nationale a adopté une vision foncièrement entrepreneuriale. Depuis quelques années, appuyée par le gouvernement provincial qui a décidé de lui octroyer la somme de 76 millions de dollars, elle déploie un programme économique, la Vision entrepreneuriale Québec 2023, destiné à accompagner les entrepreneurs dans leurs projets avec de l’aide financière, ces derniers œuvrant notamment dans quatre secteurs jugés prioritaires (agroalimentaire, optique photonique, technologies numériques, et sciences de la vie), mais pas seulement. Et ça marche!

Les demandes fusent auprès de Capitale Affaires, le service du développement économique de la Ville de Québec. L’équipe responsable du développement de l’entrepreneuriat reçoit plus de 700 dossiers par an. Qu’ils aient pour finalité la gestion de la circulation, la sécurité urbaine, la qualité de l’eau, l’arpentage, ou le développement de matériaux de construction ou de solutions environnementales, tous présentent un avenir prometteur.

Grâce à sa volonté de faciliter le parcours entrepreneurial, Québec, véritable incubateur à ciel ouvert, est devenue une zone d’innovation où plusieurs organismes collaborent afin de bien appuyer les entrepreneurs dans leurs projets. Nombreux sont les exemples d’entreprises créatives et créatrices de richesse qui se déploient à l’international et qui ont pu bénéficier du vaste réseau d’acteurs d’accompagnement et de financement actifs sur le territoire.

Au final, s’il fait bon vivre à Québec, il fait aussi bon y innover et y travailler. Et c’est indéniablement ce qui rend la ville aussi attirante.

Fondation : 1608

Gentilé : Québécois, Québécoise

Population : 531 902 habitants

Situation géographique : Capitale-Nationale, Hors MRC ville.quebec.qc.ca