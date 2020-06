Se dire qu’on est tous dans le même bateau. Sentir qu’on appartient à plus grand que soi, qu’on rame avec des gens qui nous ressemblent et qui nous reconnaissent comme l’un des leurs, ça fait un bien fou. C’est ce que les psychologues appellent l’identité sociale, et ses bienfaits ont été amplement démontrés. C’est bon pour la santé physique et mentale, pour l’estime de soi, pour la motivation. C’est une extraordinaire source de sens et de cohésion.

Parler au « nous », ça fait bomber le torse ; ça donne l’impression de pouvoir soulever des montagnes ; et ça encourage à prendre soin de ses semblables.

Le premier ministre François Legault a fait un usage abondant de ce puissant ressort psychologique depuis le début de la pandémie de COVID-19. Chaque fois qu’il s’est dit « fier de nous autres, comme peuple », qu’il a affirmé qu’« en travaillant ensemble, on allait passer au travers », qu’il a réclamé des renforts pour « nos aînés qui ont bâti le Québec », il a chatouillé notre identité collective, et remué en nous la fibre du conformisme et de la solidarité. C’était astucieux, et ce fut efficace : souvenons-nous des élans de générosité de masse, de l’orgueil d’avoir été, pendant un temps, les champions canadiens du sacrifice.

Mais chaque fois que j’entends une personnalité publique brandir ce « nous » si réconfortant et mobilisateur, je m’interroge. Qui ça, « nous » ? À qui parle-t-on ? Quand j’entends un élu, un artiste, un commentateur dire « nous », je l’imagine tracer un grand cercle autour de lui, comme s’il délimitait une aire de jeu à l’aide d’un bâton dans le sable, et je me demande lesquels d’entre nous il embrasse dans son rayon, et lesquels il écarte.

Car le « nous » est plus qu’un cocon, c’est une frontière ; il exclut en même temps qu’il enveloppe. Avec des conséquences tangibles pour ceux qu’on maintient en dehors.

Deux chercheuses en psychologie — Catherine Amiot, de l’UQAM, et Maya Yampolsky, aujourd’hui à l’Université Laval — ont mené une étude auprès de jeunes adultes francophones qui illustre bien le revers de l’attachement à notre québécitude. Selon leurs résultats, plus les gens s’identifient fortement comme Québécois, plus ils se disent énergiques et heureux. Mais ils sont aussi plus chauvins : ils ont davantage tendance, notamment, à juger les Québécois plus intelligents, aimables et intéressants que les Canadiens des autres provinces.

Le phénomène est loin d’être unique au Québec. Au cours du dernier demi-siècle, des centaines d’études ont montré à quel point les êtres humains aiment diviser le monde entre « nous » et « eux ». Il peut s’agir de divisions aux racines historiques profondes, de préférences pour une équipe sportive ou une marque, ou même de rivalités fabriquées de toutes pièces le temps d’un jeu en laboratoire, peu importe : on ne réserve pas la même sollicitude à « eux autres » qu’on s’accorde à « nous autres ». On leur trouve plus de défauts. On partage moins avec eux. On éprouve moins de compassion pour leur souffrance et on est moins disposés à leur offrir de l’aide.

Or, nous ne sommes pas prisonniers de ce découpage du monde. Des recherches laissent croire que dans certaines circonstances, on peut s’affranchir de nos antagonismes les plus farouches.

Pour le démontrer, des chercheurs britanniques se sont appuyés sur la rivalité explosive entre les partisans de deux équipes de soccer, Manchester United et Liverpool FC. Les sujets, tous des fans de Manchester, ont été invités à écrire quelques mots sur leur équipe favorite et sur les sentiments qu’elle leur inspire. Puis, on leur a fait croire que le second volet de l’expérience se déroulerait dans un autre bâtiment où ils devaient se rendre à pied. Sur leur chemin, les sujets ont croisé un joggeur (en réalité un comédien), qui a fait une vilaine chute sous leurs yeux. Se sont-ils attardés pour lui porter secours ?

Lorsque le complice portait un chandail de Manchester, la plupart des cobayes lui sont venus en aide ; moins de 10 % d’entre eux ont poursuivi leur route sans s’arrêter. Mais quand le coureur arborait les couleurs de Liverpool, 70 % des gens ont continué leur chemin comme si de rien n’était alors que le pauvre homme se tordait de douleur.

Les chercheurs ont orchestré une deuxième version de l’expérience. Avant de croiser le joggeur, les cobayes ont été conviés à s’exprimer sur leur amour du soccer en général plutôt que sur une formation en particulier. Cette manipulation toute simple a déjoué leur animosité envers le clan adverse : cette fois, ils ont été aussi nombreux à venir en aide au sympathisant de Liverpool FC, ennemi juré, qu’au partisan de leur propre équipe. Amenés à se considérer comme faisant partie d’un ensemble plus vaste (les amateurs de foot), les gens ont élargi les contours de leur tribu, et dirigé leur empathie vers une personne qu’ils auraient autrement traitée avec indifférence.

Même les frontières raciales peuvent se dissoudre lorsqu’on amène les gens à se fabriquer de nouvelles alliances, du moins dans le contexte d’une expérience de psychologie. Des chercheurs de Beijing ont invité des étudiants à participer à une compétition en laboratoire. Les cobayes, tous Chinois, ont été assignés à des équipes (les « bleus » ou les « verts ») composées à parts égales de joueurs blancs et asiatiques. Puis, on a observé l’activité de leur cerveau pendant qu’on leur montrait des photos des joueurs, leurs traits déformés par des expressions douloureuses.

D’habitude, nos propres zones cérébrales de la douleur s’activent quand on voit une personne avoir mal, et bien davantage si c’est quelqu’un du même groupe ethnoculturel que le nôtre. Mais dans ce cas-ci, lorsqu’il s’agissait de leurs coéquipiers, les sujets de l’étude avaient autant d’empathie cérébrale pour les Blancs que pour les Asiatiques. Ils se sont crus, momentanément, soudés par un objectif commun, et leur nouvelle identité de « bleu » ou de « vert » a suffi à supplanter des partis pris raciaux profondément ancrés.

Lors d’une expérience semblable, en Ohio, on a créé des équipes formées à la fois de personnes noires et blanches, dans le cadre d’un jeu compétitif, et on a constaté que les joueurs ont perdu leurs préjugés défavorables envers leurs coéquipiers afro-américains. Parce qu’on les a poussés à s’identifier à un nouveau groupe (les « Tigres ») pour en affronter un autre (les « Lions »), leur « nous » a changé de visage.

Les mises en scène sont peut-être artificielles ; les changements d’attitudes, sans doute éphémères. Mais ces démonstrations me donnent espoir.

Nous ne sommes pas des êtres rigides et unidimensionnels. Chacun d’entre nous renferme une multitude d’identités, une panoplie de « sois » qui se rattachent à différents groupes sociaux. À un instant donné, je peux m’identifier d’abord comme femme ; la minute d’après, je me définirai plutôt comme Montréalaise ou encore comme journaliste. Je peux aussi bien me concevoir comme la descendante d’une lignée de Canadiens Français que comme la fille d’une immigrante haïtienne. Et selon que je réveille l’une ou l’autre de ces versions de moi-même, je peux sentir mes solidarités se déplacer, englober différentes catégories d’humains, se contracter ou s’étendre à l’intérieur de moi.

À une époque où nos antagonismes semblent de plus en plus inflexibles et destructeurs, et au moment où les injustices raciales laissent la mort et la révolte dans leur sillage aux quatre coins de l’Amérique, ces travaux de recherche nous disent que même nos instincts sectaires peuvent être malléables. Qu’on peut créer des situations où ça devient plus facile de traiter les autres — les intrus, les exclus, les étrangers, les réfugiés — comme des alliés et non comme des adversaires.

On gagnerait tous — à commencer par ceux qui nous gouvernent — à prendre conscience de la facilité avec laquelle on trace des cercles dans le sable pour se rapprocher des uns et se séparer des autres. Je souhaiterais qu’on se rappelle que ces barrières psychologiques sont des créations humaines, arbitraires, jamais figées, et qu’on peut les redessiner pour qu’elles embrassent plus grand.

