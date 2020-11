Vous avez eu toutes ces belles conversations, là ? À savoir qui vient quand à Noël ? Les cas de COVID-19 augmentent, ou se stabilisent, ou montent un peu, redescendent, remontent de plus belle. Le manège de la courbe que l’on est rendus habitués à suivre. Las, mais habitués. Plus le nombre de cas augmente, moins on entretient l’espoir de passer Noël en famille. De toute façon, à quoi bon ? Pour faire semblant que l’on traverse une période normale ? Voler à cette pandémie des moments de bonheur malgré tout ? À quel prix ? Au prix de devoir s’enfermer sept jours sans rien faire avant et après les Fêtes ? Avec des enfants mous et de mauvaise humeur parce qu’ils n’ont rien à faire ?

Je le redoute déjà. Noël vient avec son lot habituel de stress, même si généralement je suis la cadence s’en trop m’en créer. Je fais ce que j’aime. Au rythme que j’aime. J’apporte un dessert parce que c’est ce que je sais faire. Je décore un petit sapin, je fais emballer les cadeaux au magasin de jouets, je mets le reste dans des sacs ou dans des emballages que j’aime faire… Et il faut dire que je suis encore à l’âge où ce sont mes parents ou mes beaux-parents qui reçoivent. Donc, je suis.

Mais cette année, comme si Noël ne réveillait pas déjà « l’éléphant dans la pièce » de toutes les familles, on se tape en plus de joyeuses conversations de planification pour essayer de respecter les restrictions du gouvernement. J’ai du mal à voir comment ça va être possible. Chez nous, on est 13, chez mon mari, 23. Donc, des deux bords, y a rien qui reste dans les limites. Après, de chaque côté, il y a des gens séparés. Donc avec des gardes partagées. Donc avec des enfants qui voyagent. Va essayer de contrôler la quarantaine de tout le monde et t’assurer que personne dans tous ces contacts potentiels n’a côtoyé sans le savoir le virus. Va organiser un calendrier où on arrive à se voir en faisant comme si c’était Noël… Va dire aux uns : ah non, vous ne pouvez pas venir ce jour-là, y a déjà machin et machine qui viennent, alors on sera trop !

Bref, oh le beau potentiel de chicanes, de non-dits et de conversations dans le char ! Ça m’épuise déjà et je n’ai même pas acheté un seul cadeau. Mais bon, ça sera sûrement mieux que ce que j’anticipe. Pour l’instant, je boude un peu le fait qu’on veuille nous faire croire à un sentiment de normalité de quatre jours en sachant très bien que ça sera tout sauf normal. D’après moi, quoi qu’on fasse, la dinde va goûter la COVID.