Raconter les lieux par leur nom

Comment les géographes procèdent-ils pour découvrir les origines d’un nom ?

Dans un premier temps, on consulte des documents, qui peuvent être aussi variés que des cartes, des romans, des chansons — il y a près de 30 noms de lieux de la Côte-Nord dans les chansons de Gilles Vigneault. Et puis on fait des enquêtes anthropologiques sur le terrain : on interroge les vieux résidants, on évalue la crédibilité des réponses et on les compare avec d’autres sources. Il existe souvent plusieurs noms pour un seul endroit — c’est notamment vrai pour les îles, chaque explorateur croyant être le premier à les découvrir ! La plupart du temps, on ne trouve pas l’origine exacte ; on émet surtout des hypothèses, même pour des endroits très connus. Par exemple, personne ne sait vraiment pourquoi Moscou s’appelle comme ça.