Réduire l’anxiété chez les ados et les enfants

Comment reconnaître les plus vulnérables ?

De nombreux professionnels — enseignants, psychoéducateurs, etc. — gravitent autour des jeunes. On gagne à les outiller pour qu’ils puissent repérer ceux qui ont besoin d’aide dès l’apparition des premiers symptômes. Le milieu scolaire est le meilleur endroit pour le faire, car c’est là que les jeunes passent le plus de temps.

Le programme Hors-piste a été créé en 2017, en collaboration avec trois écoles de l’Estrie. Depuis, il a été déployé dans près d’une centaine d’établissements secondaires au Québec. Il consiste à former le personnel pour qu’il offre des ateliers de sensibilisation aux élèves et détecte les symptômes de ceux qui ne vont pas bien. L’anxiété passe souvent inaperçue. Le jeune souffre en silence, sans que l’enseignant s’en rende compte. Ou il est très irritable et a un tempérament explosif. On note alors les problèmes de comportement, sans penser que cela cache autre chose. Si les acteurs scolaires n’interviennent pas de la bonne façon, ils risquent d’empirer la situation.