Réinventer la banlieue

Voici des banlieues qui n’ont pas froid aux yeux. Résolument modernes, elles innovent, évoluent, avancent. Pour certains, vivre en banlieue a des allures de compromis : on la choisirait par dépit, parce que la ville est trop chère et la campagne trop éloignée. Et si c’était là son plus grand atout, justement, que de rendre possible le meilleur des deux mondes? Les municipalités de banlieue qui se dévoilent ici l’ont très bien compris. En misant sur leurs caractéristiques fondamentales, en développant leur personnalité propre, elles ont su tirer tous les profits de leur situation géographique et des particularités de leur environnement. Inspirées, les banlieues s’adaptent à l’évolution de leur population, elles osent l’innovation, elles anticipent l’avenir. C’est ainsi qu’elles prouvent qu’il est possible de combiner les avantages de la vie en centre urbain et de celle en milieu rural, pour un résultat des plus heureux. Nos banlieues démontrent qu’elles sont assurément des milieux de vie prospères et nourrissants.