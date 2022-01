Repensons l’école pour mieux enseigner le français

Je dois dissiper un malentendu. Jusqu’à présent, j’ai beaucoup insisté sur la nécessité d’adapter l’enseignement du français aux logiciels d’aide à la rédaction et aux stratégies de correction. Cette position concerne d’abord le cégep, car je pense un peu différemment pour le primaire et le secondaire.

Pour des élèves de 6 à 17 ans, il est important de maintenir un enseignement basé sur des moyens plus traditionnels comme le crayon, le stylo et le par cœur. Mais il faut, en même temps, adapter cet enseignement à l’environnement technologique actuel, à dose mesurée, selon l’âge.

L’apprentissage au crayon, au stylo et à la craie est absolument nécessaire jusqu’à 15 ou 16 ans. La raison est d’abord d’ordre cognitif et neurologique. La calligraphie sollicite plusieurs fonctions du cerveau qui viennent renforcer l’apprentissage. Des processus neurologiques extrêmement importants se dégagent du simple effort de mise en forme. Il faut donc impérativement qu’une partie de la pédagogie s’appuie sur la calligraphie.

Cela dit, vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, qu’on néglige le clavier ? On initie des millions de jeunes au mystère de l’écriture en leur faisant remplir des cahiers de belles lettres bien droites, et après, rien. Personne ne leur montre à bien se servir des touches d’un clavier, et encore moins des multiples niveaux qu’elles comprennent. On les prépare bien mal pour la suite.

Certains vont dire : « Bah, tous les jeunes savent ça de nos jours. » En tant que père de jumelles qui terminent leurs études collégiales, je constate qu’elles ont des lacunes typiques des autodidactes. Ce n’est pas vrai que « ça s’attrape », et l’école devrait avoir un rôle à jouer là-dedans.

Les élèves devraient être initiés au clavier en 5e ou 6e année, puis aux fonctionnalités de certains logiciels essentiels dès la 1re ou 2e secondaire. En français, Word. En maths, Excel. Encore là, les lacunes sont criantes.

Mais pourquoi arrêter là ? Nous avons la chance d’avoir des outils langagiers hyper-performants et 100 % québécois. Quand les jeunes sont rendus à 15 ans environ, il faudrait leur expliquer sérieusement le fonctionnement du logiciel d’aide à la rédaction Antidote, mais aussi celui du dictionnaire Usito de l’Université de Sherbrooke, qui est le premier ouvrage de référence généraliste entièrement pensé en ligne et dont les usages sont nombreux pour l’enseignement. En 5e secondaire, on pourrait apprendre aux jeunes les avantages et les limites des logiciels de traduction.

Et je suis d’avis que chaque élève de 1re secondaire devrait se voir offrir un ordinateur. Est-ce que ça coûterait cher ? À peu près 160 millions de dollars sur la base de 160 000 élèves à 1 000 $ par tête. Mais vous êtes-vous demandé combien ça nous coûte de continuer comme si les technologies n’existaient pas ? Quant aux enseignants, il faudra les former, mais en principe, ils sont censés acquérir et mettre à jour leurs connaissances de toute manière.

Une vision qui plaît à de nombreux pédagogues

J’ai longtemps cru que mon point de vue était excentrique, mais la publication de mes deux plus récentes chroniques — sur l’enseignement du français au cégep et la recommandation de la Fédération des cégeps, qui voudrait que l’usage des logiciels d’autocorrection soit généralisé dans ces établissements — a suscité plusieurs réactions positives montrant que les pédagogues qui partagent mes vues sont nombreux.

Certains sont même un peu frustrés par le programme actuel de français, qui reflète les limites de ses auteurs. Et l’automne dernier, en faisant de la recherche sur un autre sujet de chronique, je suis tombé sur des enseignants membres de l’Association québécoise des professeur.e.s de français passablement allumés et très au fait de la manière d’utiliser Usito et Antidote dans le cadre du programme.

« Ce n’est pas parce que les jeunes ont accès aux outils informatiques qu’ils savent s’en servir. Au contraire », dit Karol-Anne T. Auger, présidente de la section Centre-du-Québec de l’AQPF et enseignante au collège Saint-Bernard. « On a des outils plus performants qui méritent d’être enseignés et il faut assumer le passage au numérique. »

Elle résume ce qui se trame à un conflit intergénérationnel. « Bien des adultes (y compris des pédagogues) ne veulent pas qu’on donne plus de facilité aux jeunes. Ils en ont arraché, alors il faut que les enfants en arrachent. Le français doit être enseigné à coups de dictées et de par cœur, “comme dans le temps”. Je regrette, mais les études montrent qu’ils ont souffert pour rien et qu’il existe des instruments qui permettent d’arriver aux mêmes résultats autrement. »

Les buts de l’école

Je suis le premier à dire que l’un des buts de l’école est d’amener les jeunes à pouvoir écrire correctement. Mais il est faux de croire qu’on doit tout mesurer en fonction des besoins et des ambitions d’une élite lettrée, dont je fais partie, qui écrit constamment et qui excelle forcément à cet exercice quotidien. La plupart des gens écriront peu, et moins avec le souci de briller que de ne pas trop mal paraître. L’essentiel, à mon sens, est qu’ils sachent reconnaître un texte pourri et qu’on les outille pour l’améliorer.

Cela pose nécessairement la question de l’évaluation. Est-elle un but ou un moyen ? Et si elle est un moyen, le moyen de quoi ? Dans un reportage publié il y a deux ans, j’ai montré que les bons profs sont bons parce qu’ils utilisent l’évaluation non seulement pour mesurer la performance des élèves, mais pour évaluer leur propre enseignement ! Les résultats en demi-teinte des diverses réformes mises en place s’expliquent par le fait que certaines directions d’écoles, certains centres de services scolaires et certains ministres comprennent ça mieux que d’autres.

En juin 2021, en raison du confinement, les étudiants de cégep ont pu, pour la première et seule fois, passer leur épreuve uniforme de français (EUF) en se servant de leur ordinateur et de leur logiciel d’aide à la rédaction. Comme de bonne, leur taux de réussite, de 96 %, était 16 points au-dessus du taux habituel de 80 % pour cet examen en cette saison.

Devant ce succès, la ministre a décidé que le prochain examen se ferait avec les outils habituels — stylo et ouvrages de référence papier —, en plus de commander une étude sur la maîtrise du français à un comité d’expertes. Si les fonctionnaires du ministère de l’Éducation ou de l’Enseignement supérieur ont un problème avec le fait que 96 % des étudiants réussissent un examen en se servant du logiciel Antidote (qu’eux-mêmes utilisent quotidiennement pour tous leurs écrits), alors on doit conclure, comme Karol-Anne T. Auger, que leur idée de l’enseignement est une forme de sadisme intergénérationnel. « On est passé par là, vous n’y échapperez pas. »

Actuellement, le système est tellement braqué sur des procédés d’évaluation moyenâgeux que les enseignants de français en 5e secondaire et au cégep sont obligés de prendre un temps fou pour montrer aux élèves comment réussir des examens officiels qu’on leur demande de faire avec les mauvais outils. Et la niaiserie systémique est d’autant plus criante que cette épreuve n’a pas lieu d’être, puisque les étudiants réussissent presque à 100 % dans des conditions réelles d’écriture quand on les autorise à utiliser les bons outils !

La fin de semaine du 15 janvier, Le Journal de Montréal tartinait 12 pages sur la médiocrité des résultats des élèves de 5e secondaire aux examens ministériels de français. Passons ici sur le fait que leur conclusion me paraît douteuse (je vous écrirai pourquoi dans une autre chronique). Il me semble qu’on n’améliorera jamais la performance globale du système si on imagine l’école comme une ligue de hockey.

Une ligue de hockey vise à faire des champions, qui vont passer de pee-wee à bantam, midget, junior, A, AA ou AAA. L’école, elle, ne sert pas à produire des juniors AAA ou des professionnels. Son but démocratique est de donner les clés du fonctionnement en société.

À l’égard du français, l’objectif devrait être d’amener le plus grand nombre à un niveau minimal de compétence dans l’environnement technologique actuel qui est celui du clavier plutôt que de la plume. Nous savons tous que les meilleurs ne sont pas ceux qui décrochent un 100 % à la dictée, mais ceux qui apprendront toute leur vie. Si l’école peut pousser les moins bons à apprendre aussi toute leur vie, elle aura accompli un grand pas. Mais on n’y parviendra jamais en niant son époque et en jugeant les élèves à l’aune de critères d’un autre âge.