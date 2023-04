Retrouver l’apaisement de vivre en français

Mon dernier voyage à Paris remonte à si loin, facilement plus de 10 ans, que j’en ai perdu la trace. Ce passage du temps m’étonne en soi, puisque c’est une ville où j’ai déjà vécu, où j’ai eu mon premier enfant et où j’ai maintes fois séjourné par la suite.

Je suis quand même restée intéressée par l’actualité de là-bas, et j’étais particulièrement attentive quand mon entourage qui y passait me racontait à quel point Paris avait changé : plus propre, avec des trottinettes électriques et des vélos qui font une vraie concurrence à la voiture, et de l’anglais partout.

Ainsi prévenue, j’étais très curieuse de constater à mon tour l’état des lieux. Or, je me suis envolée la semaine dernière pour un séjour en France qui va s’étendre jusqu’à l’été — la première étape étant Paris.

Je l’avoue, question langue, je tiquais avant même d’arriver. Les slogans et les expressions en anglais qui nous parviennent de France et dont on trouve des traces à la moindre lecture de journaux et de magazines français — dont je suis une grande consommatrice — m’agacent énormément. J’étais donc convaincue que là-bas, je passerais mon temps à râler.

Surprise : ce n’est pas le cas ! Je trouve même que la place accordée à l’anglais est anodine : un artifice qui se noie dans un décor linguistique qui, fondamentalement, est resté le même.

Le Parisien moyen déploie toujours une richesse de vocabulaire inconnue ici, et ces mots sont insérés dans des phrases bien construites, avec un souci de précision pour exprimer sa pensée.

J’ai beau tendre l’oreille pour percevoir l’anglicisation en cours, notamment dans les commerces dont l’enseigne s’affiche en anglais, seul le français se fait entendre. Ou plutôt, dès qu’une expression anglaise se glisse, elle est vite avalée par le reste de la phrase qui suit en tous points les règles grammaticales propres au français. Et je ne parle même pas des débats télévisés (la réforme des retraites fait qu’on peut en écouter pendant des heures !) où un français de haute tenue prévaut malgré la spontanéité des échanges.

Du coup, je suis rassurée !

Et j’ai compris que partant pour Paris, je m’attendais à débarquer à Montréal. J’étais convaincue que j’allais faire face à la confusion linguistique qui caractérise désormais la métropole du Québec, alors que c’est un enjeu qui finalement nous est propre.

À Montréal, même dans les commerces et les restaurants qui portent des noms français, même là où le service est offert en français, il arrive très souvent que les employés, y compris des francophones, parlent entre eux en anglais — comme si le français était la langue de communication imposée dans l’espace public, mais pas celle dans laquelle on préfère vivre.

À l’inverse, on peut aussi entendre des échanges tout en français, mais construits en suivant la structure anglaise, une incorrection linguistique qui passe pourtant inaperçue dans nos débats sur la langue.

À lire aussi Quels anglicismes ?

À quoi s’ajoute le fait que nos conversations en français sont maintenant émaillées de termes anglais — ce que représente parfaitement la désormais célèbre publicité du faucon pèlerin lancée par le gouvernement caquiste pour témoigner du déclin du français. Elle se veut caricaturale, mais elle ne l’est pas tant.

Les expressions en anglais sont en fait si répandues et si intégrées que même quand on a le souci de faire attention et de chercher les mots français pour les remplacer, ceux-ci ne viennent pas spontanément. Nos politiciens eux-mêmes en ont donné moult exemples récemment.

Je fais le même constat de mon côté. M’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, est mon métier, et je crois que la sauvegarde du français est un combat essentiel. Pourtant, j’ai constamment l’impression d’avoir pour réflexe l’emploi d’expressions ou de tournures anglaises. Je dois faire un effort pour trouver leur pendant français.

Le pire, c’est qu’on s’y fait.

J’ai écrit l’an dernier une chronique sur la disparition du français dans l’Ouest canadien, qui m’a valu de vives critiques de la part de francophones de ces provinces. Ils préservaient une vie en français dans leurs communautés et ne voulaient pas entendre qu’un visiteur de passage était exclu de leur réalité, qui reste en marge du fonctionnement général de la société. Ils se sont faits à la situation.

Depuis que je suis en France, je fais le même constat pour Montréal.

Bien sûr que je vis en français dans ma ville, mais quand j’entre dans un commerce, au centre-ville tout comme dans beaucoup d’autres quartiers dont le mien, pourtant typiquement francophone, je n’ai aucune garantie que le service me sera donné en français. Pareil pour les livraisons, pareil quand je prends un taxi. Pareil même à l’hôpital quand le seul fait d’habiter dans l’ouest de l’île vous oblige à fréquenter le réseau anglophone, où les échanges en français fluctuent selon le personnel disponible.

Par ailleurs, je ne compte plus le nombre de fois où mon interlocuteur ne connaît que quelques mots de français et, loin d’en être gêné, me fait bien comprendre que le problème est de mon côté.

Je m’en désole, mais je m’y suis habituée (quoique visiblement moins que ces francophones qui contestent l’idée même d’une anglicisation marquée de Montréal !). Comme j’adore cette ville, défauts compris, je contiens mon agacement pour plutôt retenir ses atouts.

À lire aussi Survie du français : retour à la planche à dessin

Mais dès mon arrivée en France, en fait dès l’aéroport, j’ai retrouvé le plaisir de vivre dans une société où l’insécurité linguistique n’existe pas.

Le commis, le chauffeur de taxi, la dame du café qui s’adressent à vous en français ; les employés qui s’échangent des blagues dans cette langue ; les ados qui se lancent dans des envolées verbales où l’on cherche en vain les mots « sick » ou « insane » ; les modes d’emploi ou l’étiquetage des produits où domine un français compréhensible… : tout cela fait partie de l’ordre des choses. Et j’avais oublié à quel point cela allège la vie quotidienne pour un francophone.

Que dans ce contexte se glissent des expressions qui témoignent de l’anglolâtrie des Français m’apparaît donc bien moins menaçant que je ne l’aurais cru, vu de Montréal. À l’inverse, depuis que je suis à Paris, mon inquiétude à propos de l’effacement du français chez nous a grimpé d’un cran, peut-être même deux.