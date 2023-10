Rétroviseur : des fraudeurs dans votre assiette

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Ce n’est un scoop pour personne : grand Dieu que l’épicerie coûte cher ! L’inflation du secteur de l’alimentation demeure élevée, nettement plus que le taux global de l’indice des prix à la consommation. Alors que celui-ci était de 4 % en août dernier, le prix de votre panier, lui, avait crû de 6,9 % par rapport à août 2022. Même si le prix du panier en 2022 était déjà de 11 % plus élevé qu’en 2021… Bref, on a l’impression que le boulier n’en finit plus de s’emballer.

Alors, quand l’autre jour j’ai vu ce filet de saumon de l’Atlantique à presque 60 dollars le kilo (que je n’ai pas acheté, puisque la conserve de légumineuses en promotion à côté me faisait bien trop de l’œil…), je me suis dit qu’à ce prix, il valait mieux que ce soit du vrai saumon de l’Atlantique, et non pas une vulgaire truite steelhead déguisée en roi de nos rivières. Car une fois débité, dépiauté et coloré pour sa vente, il n’y a rien qui ressemble plus à un salmonidé dans un frigo de supermarché qu’un autre salmonidé dans un autre frigo de supermarché. Sauf peut-être le touladi, mais ça, il n’y en a pas à l’épicerie.

Sauf qu’il y a des requins ! Et ils sont partout. Pour ce qui est des coupables de la hausse des prix, bien des observateurs montrent du doigt les détaillants, d’autres les grossistes, sinon les multinationales de l’agroalimentaire. Or, le bœuf, le brocoli, les pois chiches ou la volaille, ce n’est pas différent de la drogue : quand les prix sont élevés, ça attire toute une racaille qui s’exerce à la fraude alimentaire. Pour le petit épicier véreux comme pour les organisations criminelles, il y a du poisson à pêcher dans les allées de l’épicerie.

Selon le plus récent rapport annuel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le risque de fraude alimentaire était en hausse en 2022 par rapport à 2021. Un beau miel bio d’abeilles nourries au trèfle semé en altitude, dit l’étiquetage ? Une chance sur quatre que ça n’en soit pas !

Pourtant, l’alarme de vol n’a pas retenti pour la première fois cette année. Déjà en 2018, une des plus grosses enquêtes de l’histoire de L’actualité avait créé une onde de choc, après que notre chef du bureau science et santé, Valérie Borde, se fut penchée pendant des mois sur le phénomène de la fraude alimentaire. À la lumière de ce qu’elle a découvert, je peux vous garantir qu’il y a toujours un petit côté mafieux dans votre assiette, le tout fortement assaisonné de la malhonnêteté de bien des acteurs dûment autorisés de la chaîne d’approvisionnement en alimentation. Et ce, malgré des lois adoptées il y a une dizaine d’années, tant au Canada qu’aux États-Unis et en Europe, pour tenter de juguler la tendance.

De l’huile d’olive vierge d’Italie pas vraiment vierge ni tout à fait d’Italie ? Même Interpol s’y intéresse ! « L’alimentation intéresse de plus en plus le crime organisé : les peines encourues sont infimes comparativement au risque que représentent la drogue ou les armes, et il y a énormément d’argent à gagner », a expliqué à Valérie une spécialiste du renseignement et responsable du dossier de la fraude alimentaire à l’Organisation internationale de police criminelle. « Falsification de marchandises, vol, fausses étiquettes, réemballage… la fraude alimentaire prend toutes sortes de visages au gré des possibilités que repèrent les truands », écrit pour sa part notre journaliste.

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

