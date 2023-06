Rétroviseur : Itinéraire d’un peuple libre

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

En plein solstice caniculaire de la Saint-Jean (et second lendemain de veille pour certains), quoi de mieux qu’un texte du 1er janvier 2000 pour rafraîchir l’atmosphère et souligner la fête nationale des Québécois dans le cadre de notre Rétroviseur de ce 25 juin ?

Le romancier, essayiste, cinéaste et ancien chroniqueur à L’actualité Jacques Godbout a écrit cet hommage à son peuple à l’époque où les angoisses liées au changement de millénaire tapissaient les médias. Godbout n’aime guère les exercices de prospective, un rite obligé, mais inutile à son avis lors de ces grands tournants du temps. Il préfère arpenter le passé pour bien parcourir le présent et mieux planifier l’avenir.

Le 1er janvier 2000 marquait aussi la fin d’une décennie particulièrement importante pour le Québec, pendant laquelle y ont eu lieu de nombreux événements qui exercent toujours leur influence dans le quotidien de 2023. L’échec de la reconnaissance du Québec dans la fédération, le référendum déchirant de 1995, la crise d’Oka… Encore aujourd’hui, certains ministres rejettent la faute sur la lutte contre le déficit de Lucien Bouchard pour expliquer certains ratés dans leurs ministères, 25 ans plus tard.

Un peu moins de 10 ans avant ce texte, un bon ami de Jacques Godbout, un certain Robert Bourassa, avait fait un discours historique qui avait su rallier tous les députés de l’Assemblée nationale, y compris le chef de l’opposition officielle et indépendantiste Jacques Parizeau. Ce dernier avait même qualifié, main tendue et légèrement prosterné, son vis-à-vis de « mon premier ministre », après cet appel à l’unité des Québécois à la suite du rejet de l’accord du lac Meech. Ça allait comme suit : « Quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse, le Québec est, aujourd’hui et pour toujours, une société distincte, libre et capable d’assumer son destin et son développement. »

Je ne sais pas si ce sont ces paroles qui ont inspiré l’auteur de Salut Galarneau ! et d’Une histoire américaine, mais c’est un peu dans cet esprit qu’on lit ce texte. En tout cas, le titre de son billet résonne de la même note : « Itinéraire d’un peuple libre ». Au fil de ses phrases qui martèlent un à un des arguments, il y a quelque chose de ce « quoi qu’on dise et quoi qu’on fasse ». Voici peut-être pourquoi Jacques Godbout croit que le Québec maîtrise son destin, et pourquoi la suite ne dépendra que des Québécois, qu’ils choisissent ou pas la voie de l’indépendance.

