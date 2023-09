Rétroviseur : pourquoi Léopold Delisle a-t-il été exécuté ?

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Les images et les histoires que nous rapporte régulièrement d’Ukraine notre reporter Fabrice de Pierrebourg nous rappellent à quel point la guerre est contre nature pour l’humain. Lui et d’autres journalistes sur le terrain nous présentent des hommes et des femmes dont on devine qu’une fois cette tragédie passée, bon nombre seront brisés dans l’âme éternellement.

Parmi les situations militaires les plus traumatisantes, les guerres de tranchées comme celles qui se déroulent dans la très lente contre-offensive ukrainienne figurent en bonne position. Ce que nous a raconté Fabrice dans ce reportage publié au début du mois donne à 2023 des allures de 1918, comme si, un siècle plus tard, le progrès n’avait jamais existé.

En regardant l’autre soir À l’ouest, rien de nouveau, Oscar du meilleur film en langue étrangère de 2022 (en plus d’avoir été honoré de trois autres statuettes), je n’ai pas cessé de penser à l’Ukraine. Aux jeunes hommes qui sont sur le front, dans la boue et l’humidité, sous les odeurs de chair humaine cramée et de soufre de l’enfer. Nulle personne saine d’esprit ne peut survivre sans séquelles à ce que nous illustre crûment le cinéaste Edward Berger. En 2023 comme en 1918.

Reste qu’en dehors des théâtres meurtriers de la guerre, il y a eu progrès malgré tout. Le choc post-traumatique est mieux connu et cerné, notamment. Ce qui n’était pas le cas pendant la Première Guerre mondiale, la grande boucherie de toutes les grandes boucheries. Il est évident que certains soldats, marqués par ce qu’ils ont pu voir dans les champs de bataille, ont été choqués au point d’en perdre la raison. Mais le 21 mai 1918, on ne faisait que peu de cas de l’état mental des troupes. Des fois, on exécutait les malades. Comme le matricule 62218, un jeune Québécois du 22e Régiment, envoyé guerroyer en Europe et froidement tué au peloton d’exécution ce matin-là. Le crime de Léopold Delisle ? Avoir déserté Sa Majesté quelques jours. Il s’était accordé de petites vacances.

Le journaliste Michel Arseneault, dans L’actualité de février 2014, a remonté le fil de l’histoire de ce garçon qui figure parmi les 25 Canadiens exécutés par la justice militaire britannique (parce que les militaires canadiens étaient soumis à l’autorité de la Grande-Bretagne). Six mois de tranchées, un an de colonie pénitentiaire flottante (il avait frappé un officier), puis retour en Belgique pour y creuser des tranchées au pic et à la pelle. Tout au long de son passage en Europe, des rapports médicaux laissent croire à des troubles probables liés à la santé mentale, mais sans détails. « Delisle, un cas problème pour l’armée, a été hospitalisé deux fois pour “NYDM” (not yet diagnosed mental), un diagnostic extrêmement flou qui dit l’incapacité des médecins à comprendre de quel trouble il souffre », écrit le journaliste.

Après la guerre, les autorités fédérales ont envoyé une médaille à sa mère, où il était inscrit en anglais que son fils était tombé « pour la liberté et l’honneur ». Vraiment ?

Un récit d’enquête intrigant, qui lève le voile sur une période trouble de la construction de l’identité nationale du Canada d’aujourd’hui. C’est notre Rétroviseur de la semaine.



Bonne lecture !

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

