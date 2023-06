Rétroviseur : un grand reportage primé

Chaque dimanche, le rédacteur en chef adjoint de L’actualité, Éric Grenier, vous invite à lire (ou à relire) dans son infolettre Rétroviseur un des reportages les plus marquants de la riche histoire du magazine. Vous pourrez ainsi replonger au cœur de certains enjeux du passé, avec le regard de maintenant.

Notre journaliste Marie-Hélène Proulx a remporté les grands honneurs, le 2 juin dernier, lors de la cérémonie des Prix du magazine canadien. Son portrait de Mathieu Bock-Côté, publié dans l’édition de septembre passé, lui a valu la médaille d’or dans la catégorie reine des prix de journalisme en magazine, soit Meilleur article de fond — plus de 6 000 mots. C’est un honneur qui rejaillit sur l’ensemble de l’équipe, tant cette reconnaissance nous emplit de fierté de compter Marie-Hélène parmi nous.

Avant qu’elle porte son attention sur le volubile personnage, cela faisait quelque temps déjà que Mathieu Bock-Côté était sur le radar de L’actualité. Que vous le vouiez aux gémonies ou que vous soyez plutôt du genre à coller une affiche de lui au-dessus de votre tête de lit, ce grand gaillard — il a davantage la carrure d’un Menaud, maître-draveur que celle d’un intellectuel à la Jean-Paul Sartre — en impose dans le paysage médiatique. Encore plus en France qu’ici. Nul n’est vraiment prophète en son pays, après tout.

En tant que magazine dont la mission est de faire état des courants qui traversent la société québécoise, on ne pouvait ignorer le phénomène. Comme il est écrit en amorce du reportage, MBC influence le Québec, pour le meilleur et pour le pire. Tout dépend du point de vue. Certains le considèrent comme rien de moins que le digne héritier des Lumières (lui-même s’attribue souvent à la blague le titre de « sauveur de l’Occident »), tandis que d’autres l’identifient à l’extrême droite. Plus humblement, la réalité ne pouvait que se trouver dans ni l’un ni l’autre des points de vue, mais seulement ailleurs dans la nuance. Mais où et à l’intérieur de quelle nuance ?

Et encore fallait-il qu’il daigne nous accorder une entrevue. Lui qui se proclame « l’intellectuel le plus insulté du Québec » rejette même la possibilité que les journalistes puissent s’intéresser de bonne foi à sa personne ; ils auraient tous bu le Kool-Aid « wokiste », croit-il. Alors, les demandes d’entretien à son sujet dans d’autres médias que les siens, c’est le refus global.

Toujours est-il qu’avec sa forte capacité de persuasion et sa réputation incontestable, Marie-Hélène l’a convaincu de la laisser le suivre de longs jours, notamment à Paris. « J’avais gardé de Mathieu Bock-Côté le souvenir d’un intellectuel débraillé qui roulait en minoune », raconte la journaliste qui l’a connu au début des années 2010, mais n’avait plus eu de contacts personnels avec lui depuis. « Entre-temps, Mathieu Bock-Côté est devenu “MBC”, un acteur de la vie publique difficile à manquer », écrit-elle. La voilà maintenant aux plus belles tables de Paris à le « gosser » avec ses questions sans complaisance à propos des remous qu’il provoque. Il l’accuse de fouiller dans les fonds de poubelle.

Pour notre Rétroviseur d’aujourd’hui, je vous invite donc à relire cette pièce d’anthologie, qui, à défaut de vous faire changer d’avis sur le personnage, vous fera passer un excellent moment.

Bonne lecture !

Éric Grenier, rédacteur en chef adjoint

P.-S. – Vous avez aimé ce billet ? Pour ne pas manquer les prochains, il suffit de vous inscrire à notre infolettre quotidienne en entrant votre adresse courriel ci-dessous. 👇