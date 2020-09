Je ne sais pas trop comment le dire : J’aime Montréal ? Je l’aimais ?

J’ai toujours vanté le charme et les vertus de Montréal. Je ne suis pas (encore) prête à la quitter pour une de ces régions appréciées cet été, et certainement pas pour la banlieue. Où irais-je ? Mais, pour la première fois de ma vie, moi, Montréalaise pur jus, je n’aime pas ma ville, et ne suis pas certaine d’aimer son avenir.

Je ne parle pas ici de l’avenir politique de la Ville, qui s’en va, à vélo, vers un dogmatisme fait de sourires, de cônes orange et de pistes cyclables enfoncées dans la gorge de nombreux citoyens. Quoique… La mairesse, pour relancer le centre-ville, n’a eu d’autre plan que de demander encore plus d’argent à Québec et de nous supplier d’y revenir. Ce qui traduit un désespoir, un manque de flair politique (entendez-vous les citoyens du Québec dire : « Quoi ? On va encore donner de l’argent à Montréal pour qu’elle construise d’autres es**** de pistes cyclables ? ») , et surtout, un manque de vision.

Car voilà, lorsque l’élue nous implore de revenir à Montréal, que dit-elle ? Revenez travailler au centre-ville, revenez vous divertir, revenez participer au légendaire esprit festif de Montréal ? C’est ça, sa solution à ce qu’on vit présentement et qui va avoir un effet durable non seulement sur la métropole, mais sur plusieurs grandes villes dans le monde ? C’est sa solution, alors que Montréal est polytraumatisée et sous antibiotiques ?

La question que se posent les villes comme Montréal dont l’image de marque est fondée sur le tourisme, la gastronomie, la culture, la « joie de vivre », c’est comment faire pour redevenir, dans un avenir pas trop lointain, le poumon économique qu’elles étaient. La réponse « Revenez, svp » est pathétique. Même si on échappait par miracle à une deuxième vague et à un reconfinement localisé qui laisserait la ville épuisée, celle-ci en aurait pour des années à se remettre économiquement du printemps 2020 et de ses conséquences multiples sur nos habitudes de vie.

La popularité du télétravail ne diminuera pas. Des aménagements du temps seront certes nécessaires, une présence physique minimale étant profitable pour construire une dynamique d’équipe. Mais patrons comme employés y trouvent leur compte là où c’est jouable. Déjà que la ville perdait son attrait (combien d’entreprises, dont la mienne, ont déménagé en banlieue, où les loyers sont moindres, et les chantiers moins empoisonnants), avec la pandémie, le clou est enfoncé. Un retour en arrière sera impossible. Les tours du centre-ville seront orphelines pour un « boutte ».

L’habitude du travail à distance va rendre moins séduisante l’idée d’attendre l’autobus à 6 h 30 le matin en février, ou de s’entasser dans un minuscule appart hors de prix sur Le Plateau. Non seulement les grandes villes deviennent un obstacle à la distanciation physique des travailleurs, mais la vie culturelle est désormais possible partout en banlieue. Les grandes villes comme Montréal ayant misé sur leur image de culture et de party font face au fait que, pour plusieurs de ses habitants, la pandémie a été un révélateur. L’exode vers la banlieue (et même au-delà) s’accélère. De juin à août, on a vu une augmentation de 41 % des transactions immobilières dans les régions autour de Montréal, contre 20 % dans le 514. Désormais, les citadins ont soif d’espace, envisagent de vivre différemment, et remettent en question ce besoin de densité.

On touche ici un paradoxe sur lequel les urbanistes devront travailler : les villes sont un obstacle à la distanciation physique. Les nouvelles pandémies et la façon d’y répondre favoriseront-elles ce qu’on dénonce depuis des années, soit l’étalement urbain, la voiture individuelle, les inégalités sociales et économiques ? Les politiques de densification des dernières années semblent bien mal adaptées à la nouvelle réalité dont nous ne sommes pas près de sortir.

Il y a quelques années, une théorie populaire disait que les villes allaient supplanter les États. Que leur densité, leur culture, leur richesse et leur audace en faisaient des lieux de souveraineté qui pouvaient tenir tête à des États rétrogrades, être des remparts de progressisme et de pensée environnementale. Certaines villes américaines comme Seattle en ont fait la démonstration. Montréal flirtait avec cette idée. Mais c’est l’inverse qui se produit un peu partout ces temps-ci. Les grandes villes se tournent vers les États, pourvoyeurs et rassurants. Et Montréal n’échappe pas à cette dynamique paradoxale.

Si j’avais 20 ans, je voudrais devenir urbaniste. La réflexion sur l’avenir des villes s’annonce toute une affaire. Notre rapport à elles vient de franchir une étape décisive. Comment se « réinventeront-elles ? » Quel sera leur rôle à moyen terme ? Disons que je n’achèterais pas un condo dans une des nouvelles tours du centre-ville…