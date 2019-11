Roberval : fenêtre sur le lac

Municipalité de centralité prospère, Roberval multiplie les occasions de mettre en valeur son rapport unique avec ce lac qui la façonne. Elle sait qu’y ancrer son développement urbanistique, communautaire et économique reste fondamentalement une excellente façon d’innover et de se réinventer.

Historiquement, Roberval est la première ville bâtie sur les rives de cette mer intérieure qui demeure, encore aujourd’hui, étroitement liée à sa croissance. Les exemples foisonnent : une marina au centre-ville, deux plages à peine plus loin, des salles de spectacle, un cinéma, de nombreux parcs riverains, une piste cyclable multipliant les kilomètres avec vue sur les flots et, l’hiver, un village entier grouillant de vie sur les eaux gelées. Les récentes traversées hivernales du lac en vélo et à la course, de beaux pendants à la célèbre Traversée internationale (à la nage, l’été!), témoignent d’ailleurs que l’engouement pour la ville n’est pas saisonnier.

Fondation : 1859

Gentilé : Robervalois, Robervaloise

Population : 9 950 habitants

Situation géographique : Saguenay–Lac-Saint-Jean, MRC du Domaine-du-Roy ville.roberval.qc.ca