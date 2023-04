Sauve qui peut !

Voilà que survient ce qui était impensable il y a un an à peine : ma fiancée et moi nous apprêtons à quitter notre Limoilou chéri pour aller vivre à la campagne.

Nous rêvons d’ailleurs, loin des grincements que provoque le mouvement perpétuel de l’urbanité. Tant qu’à être des poussières d’étoiles, autant fuir la pollution lumineuse pour aller contempler d’où nous venons.

La hausse du coût des divertissements et le recul du vivre-ensemble, par-dessus tout, ont eu raison de mon âme de citadin. Si je constate à quel point mes proches m’ont manqué pendant les confinements, le contact des étrangers m’est, à l’inverse, devenu presque intolérable. Au cinéma et au théâtre, le public est impoli, bruyant. Le pilier de bar débile qui s’incruste dans notre groupe ou le couple qui se parle à pleine voix lors d’un spectacle musical sont désormais légion.

Ou alors tout cela était déjà présent, et le fait d’être préservé de ces comportements irritants m’a rendu plus irritable. Et si en plus il faut casser sa tirelire pour aller se faire chier…

Dans Le sacre des pantoufles, l’essayiste, romancier et philosophe français Pascal Bruckner attribue mon repli à une sorte de renoncement au monde. Nous serions nombreux, selon lui, en proie à une tyrannie sédentaire, alimentée par ce qu’il désigne comme la féerie du numérique. « Côtoyer des anonymes n’est plus un plaisir, mais une corvée », écrit-il pour traduire mon sentiment.

Il impute ce flétrissement social à l’avènement du téléphone portable, avec ses applications qui permettent de se divertir depuis chez soi, et aux réseaux sociaux, où l’on peut bloquer facilement les impertinents. Nous préférerions les ombres de la caverne à la réalité du dehors. Bruckner reprend à son compte la célèbre allégorie de Platon afin d’éclairer sa théorie : nous sommes les esclaves consentants d’un monde numérique plus sécuritaire.



Il n’a pas tort. Mais s’agit-il de la source du problème ou est-ce une solution ? Car ce que je vois, ce sont des citadins repliés sur des écrans, certes. Mais serait-ce parce que, pour bien des gens, la réalité du monde est devenue intolérable ? C’est ce que raconte Virginie Despentes dans sa trilogie Vernon Subutex : des villes aussi invivables qu’inabordables. Des rapports humains désossés, qui virent au conflit permanent. Son protagoniste préfère sombrer dans l’errance plutôt que de jouer ce jeu de dupes, puis part dans la France profonde.

Déjà que je ne m’endure que la moitié du temps, il ne faudrait pas en plus me demander d’aimer les autres à temps plein, et par hordes de surcroît. Alors je me sauve.

Je veux bien qu’en « se mettant en danger » et en allant vers les autres, on s’expose également aux rencontres fortuites qui font la magie de l’existence en société. Mais cette magie est devenue un mauvais sort. À tel point que je suis de moins en moins convaincu qu’il est nécessairement plus déprimant de trouver l’âme sœur sur une appli de rencontres plutôt que dans un bar rempli d’ostrogoths.

Notre tolérance au risque a diminué, c’est vrai. Mais ce phénomène est antérieur à la pandémie et à la déferlante numérique. Dans Sociologie du risque, publié en 2012, l’essayiste David Le Breton remontait jusqu’aux années 1980 pour constater comment la génération du baby-boom, et plus encore celle des X, s’était mis en tête de réduire tous les dangers, même les plus fondateurs et formateurs pour nos enfants. Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas anxieux pour rien. Nous avons cultivé l’aversion du risque. Encore une fois, si le numérique contribue au problème, c’est parce qu’on s’y réfugie, faute de vouloir subir le réel, devenu irrespirable.

Pascal Bruckner accuse aussi le numérique d’avoir mis fin au goût de nos semblables pour le vagabondage. Pas sûr. Mon envie d’aller voir ailleurs, c’est le tourisme de masse qui l’éteint. Les grandes villes rendues populaires — en bonne partie par les réseaux sociaux, voilà le lien — ne permettent plus la rencontre avec l’Autre qu’évoque le philosophe. Aller à Rome pour y côtoyer des touristes : non merci. Là encore, je préfère la campagne, les lieux en marge, où l’on peut encore échanger avec les gens du coin. Mais on sent aussi leur crainte, leur mépris. Avec raison, ils ont peur de l’envahissement.

Bruckner oppose plusieurs visions du monde, à travers les âges et les écoles de pensée. Je m’incline devant son érudition et sa capacité à faire une sorte d’étude comparative des philosophes de la « rencontre » et de leurs contreparties qui célèbrent la misanthropie.

Je me situe entre les deux. J’aime les gens : ceux que je choisis. Mais déjà que je ne m’endure que la moitié du temps, il ne faudrait pas en plus me demander d’aimer les autres à temps plein, et par hordes de surcroît. Alors je me sauve. Je reviendrai en touriste, tiens.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de mai 2023 de L’actualité.