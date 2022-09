Se rassembler

Comme chroniqueuse, je suis souvent embêtée. Je cherche à aborder ce qui nous unit, ce qui fait société, alors que ce qui nous divise domine l’espace public.

Je conçois sans peine que le grand tout universel cache des injustices — la moitié féminine de l’humanité peut en témoigner ! Brasser la cage est donc nécessaire. Mais je trouve aussi qu’on s’y accroche, à cette cage : alors que le progrès serait de faire disparaître les différences, au contraire, la moindre d’entre elles sert maintenant de caractéristique pour se distinguer.

J’aimais bien la publicité d’une marque de bière d’autrefois (il y a un demi-siècle, déjà !) qui, sur un air et des paroles de François Dompierre, disait : « On est six millions, faut s’parler. » Et de quoi ? « Du travail de nos mains, de c’qu’on f’ra d’main. »

Aujourd’hui, ce serait plutôt : « On est huit millions, faut s’engueuler ! » D’ailleurs, il s’en trouverait pour ajouter : « C’est pas 8 millions, c’est 8,6. Et puis la chanson disait aussi : “On est six millions de presque parents”, donc ça excluait ceux qui venaient d’arriver. Faut dénoncer ! »

En fait, peu importe le sujet, c’est l’indignation qui domine, ce que les réseaux sociaux exacerbent. On y réagit si souvent sans même quelques… secondes de réflexion ! Mais la situation dépasse les moyens de communication : il y a visiblement quelque chose de plus profond à l’œuvre. Quoi donc ?

Il me semble avoir trouvé un début de réponse dans la biographie que l’ex-journaliste et ex-ministre Pierre Duchesne consacre au grand sociologue Guy Rocher. Ce géant de la construction du Québec moderne a siégé à la commission Parent, fut l’un des opposants à la Loi sur les mesures de guerre pendant la crise d’Octobre 1970, a participé à l’élaboration et à la mise en place de la loi 101…

Or, dans le tome 2 de sa biographie, au milieu de la description de tous ces événements marquants, se glisse un chapitre intitulé « Octobre 1971 : le multiculturalisme ».

À cette époque, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau doit répondre à la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, dite commission Laurendeau-Dunton. Il choisit de proposer un énoncé politique qui contredit le mandat de la Commission : alors que celle-ci tablait sur l’approche des « deux peuples fondateurs », il met en avant le multiculturalisme, qui serait « l’essence même de l’identité canadienne ».

L’énoncé précise : « Chaque groupe ethnique a le droit de conserver et de faire épanouir sa propre culture et ses propres valeurs dans le contexte canadien. » Un ministère d’État au Multiculturalisme sera bientôt créé.

Immédiatement, la classe politique québécoise comprend que la manœuvre vise à isoler le Québec — un constat qui nourrit la réflexion de bien des analystes politiques encore aujourd’hui.

Guy Rocher relève également ce fait. Mais il ajoute une réflexion sociologique plus vaste. Lors d’une conférence tenue en mai 1972, il dit : « Je me demande quelle sorte de nation peut vraiment exister sur une base aussi fluide et aussi peu engageante. » Car dorénavant, la nation canadienne ne se basera plus sur l’histoire et la culture commune, mais sur la psychologie sociale : le groupe qu’un individu doit privilégier, c’est celui dans lequel il se reconnaît et qui le rassure.

Le constat de Guy Rocher a pris de l’ampleur, tant les identités personnelles tiennent dorénavant lieu d’appartenance : ethnique, racisée, sexuelle, religieuse, émotionnelle…

Selon l’analyse de Rocher, le nouvel énoncé fait que les communautés ethniques se retrouvent chargées « de combler le besoin d’identité et de sécurité de l’homme contemporain ». Vivre ensemble, ce n’est donc plus être tourné vers les autres en tendant la main, mais se replier sur ses semblables.

Rocher se fait durement rabrouer par des sociologues du Canada anglais : le multiculturalisme est l’avenir et le Québec doit s’ouvrir au monde, lui dit-on (un air toujours en vogue !). Il rétorque que ça n’a rien à voir : « C’est un problème de pouvoir et non de largeur de vue. » Pour lui, les accusations d’intolérance cachent le véritable enjeu : une société en voie d’atomisation.

Cinquante ans plus tard, il me semble que le constat de Guy Rocher a pris de l’ampleur, tant les identités personnelles tiennent dorénavant lieu d’appartenance : ethnique, racisée, sexuelle, religieuse, émotionnelle… Et chacun demande à être compris.

Dès lors, l’Autre est celui qui ne fait pas partie du groupe (il le voudrait qu’il ne le pourrait pas, faute d’en avoir les caractéristiques), mais qui doit quand même en connaître les codes — parfois complexes ! —, et il nous faut accepter sa logique victimaire, sous peine d’être accusé des pires maux.

De la psychologie sociale, disions-nous : pas étonnant qu’on ait envie de passer son tour devant ces contradictions insolubles ! Mais passer son tour, c’est l’envers de faire société, à l’heure où tant de défis devraient au contraire nous rassembler.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité.