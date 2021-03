S’ennuyer du silence

J’ignore quel est votre rapport au silence… Le savez-vous ? L’aimez-vous ? Vous met-il mal à l’aise ? En avez-vous besoin ? Pour moi, il est vital. L’une des raisons pour lesquelles j’ai trouvé le premier confinement aussi difficile, c’est que les enfants étaient toujours présents dans notre petit appartement, et au-delà de l’inquiétude que ça suscitait chez moi, j’étouffais. J’étouffais de ne plus jamais avoir ma bulle à moi.

La Journée internationale des droits des femmes n’est pas loin derrière nous, et j’en profite pour rappeler à quel point il peut être souffrant de donner son corps à ses enfants. Oui, par la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, mais aussi par l’esprit. Par ce radar qui est constamment allumé pendant qu’ils sont sous notre responsabilité. Si je sais que je dois m’occuper de mes enfants, je ne peux pas travailler comme quand ils ne sont pas là. Même s’ils me laissent tranquille. Oui, bien sûr, Papa veille aussi sur eux, mais si on est tous les deux à la maison, à moins que la consigne de ne pas déranger Maman ait été clairement stipulée, je demeure le kiosque d’information numéro 1. Toujours. On a beau tous les deux les élever autant, ils disent « Maman » en premier. À part peut-être si ça concerne un truc qui se branche. Là, je deviens le parent numéro 2.

Mais la demande d’attention est constante. Et encore, les miens sont rendus assez grands. Si vous avez de petits enfants, l’énergie requise est décuplée. Ça ne m’étonne donc pas du tout que l’on commence à constater que la pandémie a été (et est encore) plus difficile pour les femmes. Notre salaire étant souvent considéré comme secondaire, notre travail risque de prendre le bord en premier en cas d’urgence familiale. Je dirais que nous n’en sommes pas toujours victimes, c’est notre système personnel qui est parfois échafaudé comme ça. Souvent par choix. Par volonté même. Je veux pouvoir être la première à débarquer à l’école quand un des petits est malade. Je veux que ma vie offre cette possibilité. Je veux cet espace qui m’assurera que si j’ai besoin de m’en occuper, je pourrai le faire. Sinon, c’est trop stressant. Les conflits d’horaire et d’énergie sont trop anxiogènes. Ces moments où l’on doit impérativement répondre à une urgence professionnelle et, en même temps, caser son enfant sont insupportables. Et l’on se priverait d’avancement dans notre carrière pour ne pas y faire face.

Je parlais à une amie qui a deux tout petits enfants ; elle me disait qu’elle s’était retrouvée cette semaine à sortir sa poubelle dans le froid et le silence du soir, et bien que ça ait duré 30 secondes, le vide lui a été essentiel. L’absence de bruit. De mouvement. C’est ça qui épuise à la longue. D’être constamment sollicitée. Jusque dans sa chair.

C’était la Journée internationale des droits des femmes cette semaine, et parfois je rêve au jour où cette journée ne sera plus nécessaire. Où les filles naîtront dans un monde qui, cela ira de soi, sera aussi à elles. Un monde où il n’y aura plus rien à revendiquer. Où on n’aura plus à se tailler une place. Un monde qui sera pour nous, voilà tout. Où on n’aura pas besoin de rappeler une fois par année qu’on a des droits. Un monde, au fond, où on nous foutra la paix. Mais au pire, il nous restera l’instant où on sort les poubelles.