Si on aime vraiment les animaux

Je déambulais dans un grand zoo américain quand j’ai aperçu un gorille assis dans un enclos intérieur. Seul au milieu de sa petite forêt artificielle, il promenait sur les visiteurs un regard triste qui m’a troublée. Quel genre de vie menait cet animal social et intelligent dans cet environnement à des milliers de kilomètres de sa jungle d’origine ?

Fréquenter des zoos est une activité gagnante quand on a de jeunes enfants. Mais le questionnement qui m’est venu devant ce gorille ne m’a pas quittée. Je ne peux plus admirer un éléphant, un ours polaire ou un lynx sans me demander : est-il bien dans cet habitat ? S’il pouvait choisir, préférerait-il la liberté ou cette sécurité assurée ?

Bien des gens se posent les mêmes questions, autant parmi les amateurs de zoos que chez les experts en santé et bien-être des animaux. C’est pour y trouver des réponses que notre chef du bureau science et santé, Valérie Borde, s’est lancée dans une enquête qui s’est révélée aussi complexe que passionnante.

Si ce débat existe aujourd’hui, c’est parce que notre relation avec les animaux s’est beaucoup transformée au cours des dernières décennies. À l’époque de mon enfance, personne ne s’émouvait du fait qu’un chien passait le plus gros de sa vie attaché à une niche. On allait à l’aréna municipal pour y voir les tigres d’un cirque ambulant sauter à travers des cerceaux enflammés. La suggestion de penser au bien-être des vaches pour d’autres raisons que d’augmenter leur production de lait aurait été accueillie avec des haussements de sourcils.

À mesure que les chercheurs ont agrandi le champ des savoirs sur les comportements des animaux, leur intelligence et leur capacité à ressentir certaines émotions, notre regard collectif sur eux a changé. La proposition d’abattre des cerfs en surnombre dans un parc de Longueuil a entraîné une forte réaction d’indignation, les œufs de poules « en liberté » ont fait leur apparition dans les épiceries, les chats et les chiens sont entrés dans nos maisons — et font même partie de nos familles (une idée qui aurait médusé mes grands-parents agriculteurs !).

Le regard porté sur les animaux de zoo a suivi la même évolution, mais il s’accompagne d’une réflexion plus vaste sur la place de l’humain dans la nature et son influence sur l’environnement. La mise en captivité d’animaux sauvages a pour but de divertir les visiteurs, mais aussi de contribuer à la sauvegarde d’espèces menacées. Et il est vrai que sans les programmes de conservation de nombreux zoos et aquariums, plus d’espèces encore auraient été rayées de la planète. À preuve : sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature se trouvent présentement 40 espèces animales considérées comme éteintes à l’état sauvage, ce qui signifie qu’elles doivent leur maigre survie aux efforts de ces établissements.

Mais on ne peut détacher cette bonne action du fait que si tant d’espèces sont menacées de disparition, c’est essentiellement en raison des perturbations de leurs habitats causées par l’activité humaine. Nous sommes une espèce qui envahit l’espace vital de toutes les autres depuis des millénaires ; nous ne pouvons pas nous vanter de soigner des animaux sans abri si nous avons nous-mêmes détruit leur maison…

Il n’y a pas si longtemps encore, les animaux de zoo étaient perçus comme des objets de musée, mis là pour nous procurer joie et divertissement. Cette conception a profondément changé, pour le mieux. Mais il faut aller plus loin. Pour que la chance d’admirer de près des bêtes venues de l’autre bout du monde prenne réellement du sens, elle doit nous inciter à modifier nos comportements afin que leurs congénères puissent continuer de vivre en paix là où se trouve leur véritable place. Si on aime vraiment les animaux, c’est la meilleure façon de le prouver.

Cet éditorial a été publié dans le numéro de juillet-août 2023 de L’actualité.