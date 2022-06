Simon Jolin-Barrette à l’Académie française : un rendez-vous raté

J’ai lu deux fois l’étrange discours que le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, est allé prononcer à Paris, à l’invitation de la secrétaire perpétuelle de l’Académie française, devant 150 invités, dont 12 académiciens qui s’étaient dérangés sur les 39 « immortels » vivants.

Son dithyrambe contient juste le bon mélange de flagornerie, d’obséquiosité, d’hyperbole et de demi-vérités qui ne peuvent que plaire à la « vieille dame du quai Conti », ainsi que l’on surnomme cette institution vermoulue à défaut d’être réellement vénérable.

On ne redira jamais assez l’influence de l’Académie française, dont la valeur symbolique dépasse très, très largement sa très mince œuvre linguistique. Et c’est pourquoi celui qui se présente comme le descendant du meunier Jean Jolin a commis une erreur en ne profitant pas de cette tribune pour rappeler la vieille dame à l’ordre et lui demander d’actualiser sa conception de la langue et d’agir vraiment pour la sortir du XIXe siècle.

Sur cette étrange rencontre, Jean de La Fontaine aurait certainement écrit une fable intitulée « La Vieille Dame et le Fils du meunier ». On imagine aisément une variation sur le thème du Corbeau et du Renard, où Maître Renard par l’odeur alléché est tellement à ses flatteries qu’il en oublie le fromage, que Maître Corbeau grignote sur sa branche tout en ne se sentant plus de joie.

Le grand rendez-vous raté

L’aspect le plus saisissant du discours de Simon Jolin-Barrette vient au début quand il se drape dans son titre de ministre de la Langue française. Mais c’est une idée qu’il laisse en plan. Il est évident à le lire qu’il a manifestement peu parlé aux linguistes de l’Office québécois de la langue française (OQLF), qui sont parfaitement informés de tous les manquements de l’Académie française. Sa conception de la langue est strictement juridique.

La vacuité du propos linguistique sidère. Devant une Académie dont le seul et unique pouvoir est d’agir sur la langue par son dictionnaire et sa grammaire, ce dont elle s’acquitte très mal depuis deux siècles, l’orateur ne demande rien. Son discours ne fait aucune espèce d’allusion aux enjeux liés à l’immobilisme académique.

Un vrai ministre de la Langue française se serait permis de faire l’espiègle avec un petit rappel de la féminisation du lexique, notamment pour les titres et fonctions, la grande œuvre de l’OQLF. Une réforme que l’Académie française a brutalement critiquée pendant 40 ans avec tout l’arsenal d’arguments misogynes et de mauvaise foi à sa disposition. En 2019, l’Académie française a retourné sa veste pour reconnaître cette évolution du bout des lèvres, sans un seul mot d’excuse pour quatre décennies de posture fallacieuse.

Il aurait surtout été important que le ministre souligne à gros trait la nécessité que l’Académie française utilise son immense prestige pour faire un réel travail de modernisation de la langue et surtout de ses normes, comme elle avait su le faire à une certaine époque, de 1694 à 1835. Rien.

Et il n’a guère plus formulé de demandes pour que l’Académie française hâte et professionnalise son travail. Alors que la langue française compte de très grands lexicographes et grammairiens, elle n’en a invité aucun en son sein. Elle planche depuis 1935 sur la neuvième édition de son dictionnaire, qui en est à la lettre « s ». Fâchée avec la linguistique pendant tout le XXe siècle, elle n’a élu une linguiste, Barbara Cassin, qu’en 2018 — soit 137 ans après la mort du lexicographe Émile Littré (entré à l’Académie en 1871) et 115 ans après celle du philologue Gaston Paris (élu en 1896).

Nostalgie et contrevérités

Il se dégage du propos du ministre une forte nostalgie de la grandeur passée du français, un sentiment qu’il partage avec l’Académie qui, comme lui, regarde le monde dans le rétroviseur. Le thème de la défense revient souvent dans son discours : tous deux ont l’obsession de la défense, jusqu’à l’enfermement. Or, je l’ai maintes fois écrit, la langue française est menacée tout autant de l’intérieur que de l’extérieur, et le principal danger qui la guette n’est ni l’anglais ni les anglicismes — en France comme au Québec —, mais sa momification par de mauvais avocats qui étouffent la cause qu’ils cherchent à défendre.

Le ministre s’est fendu d’un discours de 6 000 mots sur la dimension épique de la survie du français en Amérique, situant pendant de longues pages sa réforme de la loi 101 dans le contexte de ce combat (ce en quoi il n’a pas tort). Il appelle de ses vœux un projet commun qui n’est nulle part défini, et qui ne peut pas l’être puisque l’Académie n’a d’autre tâche que le travail sur la langue, sujet qu’il ignore totalement. C’est la rencontre des cordonniers mal chaussés.

Fidèle à la forme académique, le ministre cite abondamment des auteurs, mais en s’abstenant de nommer l’illustre Voltaire, élu à l’Académie en 1746 à 51 ans et qui y a siégé 32 ans, jusqu’à sa mort. Or, Voltaire a été le grand pourfendeur de la colonie de la Nouvelle-France, qu’il a fortement dénigrée dans son œuvre et surtout sa correspondance. Petit rappel historique ici : si le Canada est devenu anglais en 1763, ce n’est pas parce que la France a perdu la bataille des Plaines d’Abraham, mais parce que la France, mise devant l’obligation de choisir l’une des deux principales colonies et d’abandonner l’autre, a préféré les « îles à sucre », dont la prépondérante était Haïti. Or, Voltaire a fait cabale toute sa vie contre le Canada, auquel il ne trouvait aucune utilité. Cela va très au-delà de la petite ligne sur les arpents de neige inutiles de Candide. Et ils étaient assez nombreux, et influents, à Paris à partager ses idées.

C’est d’ailleurs le seul point où le ministre s’est permis un petit rappel historique indirect en citant la visite du général de Gaulle à Québec en 1967, et surtout celle de Malraux en 1963, qui aurait dit à un ministre québécois : « La vérité, c’est que nous vous avons totalement oubliés. »

À plusieurs endroits dans son discours, le ministre tente de faire un rapprochement oiseux entre les lois linguistiques québécoises (et la réforme qu’il vient de piloter) et l’ordonnance de Villers-Cotterêts, ce grand mythe « fondateur » de l’histoire de la langue française. On touche ici à l’indécence, car les deux n’ont rien en commun. D’abord parce que cette ordonnance de 1539 de François 1er portait sur l’administration de la justice en France, pas sur la langue.

Ce document est souvent présenté comme l’acte fondateur du français en tant que langue institutionnelle de la France, mais il faut rappeler ici deux faits importants. Le premier but de cette ordonnance qui comporte 192 articles visait à imposer la justice royale à tous les sujets. Seulement deux articles, 110 et 111, mentionnent que cette justice doit être rendue en « langage maternel françois et non aultrement ».

Soulignons aussi que cette ordonnance n’a eu aucun effet sur la diffusion du français en France. Le pays est demeuré très majoritairement non francophone pendant encore trois bons siècles — le français était une langue minoritaire en France jusqu’au XIXe siècle ; il était certes la langue de l’administration, mais les trois quarts de la population n’avaient pas le français comme langue maternelle.

Comme de bonne, le discours ministériel de Simon Jolin-Barrette reproche au gouvernement fédéral son attaque constante contre la Charte de la langue française au nom de la défense des droits individuels. Sur ce point, il a bien raison.

Mais il a tort d’utiliser cet argument pour justifier son rapprochement avec les Français. Après tout, le véritable équivalent français de la loi 101 n’est pas l’ordonnance de Villers-Cotterêts, mais la loi Toubon de 1994 (inspirée de la loi 101). Or, cette loi Toubon a été considérablement affaiblie par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté individuelle de s’exprimer !