La conjointe de Mamadi Camara aura attendu six jours avant de voir les menottes autour des chevilles et des poignets de son mari innocent lui être retirées. Je ne veux pas imaginer les nuits que cette femme enceinte de jumeaux a vécues. Je ne veux pas imaginer les scénarios qu’elle a dû se faire dans sa tête. Je ne veux pas imaginer l’anticipation de la suite, les larmes, l’angoisse, le sentiment qu’un piège se referme doucement sur soi.

C’est la hantise de tout le monde de se faire accuser à tort. Quand les langues ont commencé à se délier dans le mouvement #moiaussi, je voyais les hommes se mettre à trembler. Revoir leurs relations passées, se demander : « Est-ce que j’ai toujours été correct ? Oui, j’ai toujours été correct. Mais t’à coup qu’on me croirait pas ? T’à coup que je devrais me défendre ? T’à coup que quelqu’un se vengerait et m’accuserait à tort ? » Je voyais les roues tourner dans leurs têtes. Je voyais leur peur.

Cette peur, je crois qu’il n’est pas hasardeux de s’avancer et de dire que les Noirs la connaissent mieux que les Blancs. C’est sûr, en fait. C’est sûr que les mamans et les papas d’enfants noirs ont des conversations avec leurs enfants que je n’ai pas besoin d’avoir avec les miens, qui sont blancs. Sur le profilage racial, la police, les préjugés, la manière de se comporter en cas de contrôle d’identité… C’est certain.

L’un de mes livres préférés s’intitule The Sun Does Shine, je l’ai lu dans le bois un été et ça raconte le parcours étouffant d’Anthony Ray Hinton, un homme noir américain prisonnier pendant 28 ans du couloir de la mort pour un meurtre qu’il n’a pas commis. C’est une histoire d’espoir, une histoire de racisme et d’une de ces situations où la police avait besoin d’un coupable rapidement. Dans ce cas-ci, un homme noir et pauvre en Alabama, un flingue planqué chez sa mère, un juge corrompu et hop, l’affaire est dans le sac.

Ce n’est pas ce qui s’est déroulé dans le cas de M. Camara. Il y a zéro évidence de la fabrication d’une preuve, et au moment où j’écris ces lignes, on ne sait que très peu de choses des erreurs qui ont conduit au menottage de cet innocent. Mais je sais que c’est le Mois de l’histoire des Noirs, et c’est la deuxième fois depuis le début de février que j’entends parler d’une enquête où un homme noir est accusé à tort par la police.

Quelques jours plus tôt, Me Kwadwo D. Yeboah avait été arrêté par pas moins de six policiers, accusé à tort d’avoir un faux permis, menotté, installé pour rien à l’arrière d’une voiture de patrouille, tout ça devant sa fille de 15 ans. Il avait l’air suspect parce qu’il était au volant de la Mercedes de sa femme, ignorait où étaient les papiers d’immatriculation, et il a fait rire de lui quand il a dit qu’il était avocat et qu’il savait que la police n’avait pas le droit de fouiller dans son cellulaire… Humiliant.

En écoutant le témoignage de Me Yeboah, j’avais honte. C’était tellement cliché, tellement textuellement ce qu’on reproche aux policiers relativement au profilage, j’avais envie que le premier ministre s’excuse au nom de tous les Québécois.

Comprenez-moi bien, une erreur, ça arrive. Ça arrive dans tous les corps de métier. On ne pourrait pas vivre dans un monde où l’erreur est interdite. Mais ces histoires s’accumulent. Il y a trop de Camara, de Hinton et de Yeboah, et je ne peux pas croire que ça ne jouait pas dans la tête de la femme de M. Camara pendant ces six jours. La grande peur d’être accusé à tort, d’être empêtré dans la lourdeur du système de justice… Imaginez quand, en plus, on est conscient que le système a l’habitude de ne pas pencher en sa faveur.

Bon Mois de l’histoire des Noirs.