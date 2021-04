Six pistes pour comprendre (et aider) les conspirationnistes

Désillusion, angoisse, isolement, colère et méfiance à l’égard des autorités : de nombreuses raisons peuvent pousser des gens pourtant sains d’esprit à adhérer à des théories conspirationnistes en temps de crise, affirment les experts. Bonne nouvelle, il est possible de les aider à s’en sortir… à condition d’éviter le jugement et l’affrontement.

Au-delà des préjugés

Oubliez le stéréotype du jeune homme blanc en colère abonné aux radios poubelles. Il n’y a pas vraiment de conspirationniste type, puisque ce phénomène touche des personnes aux profils très diversifiés, constate l’anthropologue médicale Ève Dubé, qui sonde 3 300 Québécois chaque semaine avec son équipe de recherche de l’Institut national de santé publique du Québec. La tendance est stable depuis juin 2020 : 20 % des répondants entretiennent une vision du monde dite complotiste. « C’est beaucoup plus élevé que ce à quoi je m’attendais, dit la chercheuse, et c’est inquiétant, car ça traduit un effritement important de la confiance à l’égard des autorités. »

Parmi les conspirationnistes, on retrouve autant d’hommes que de femmes, et autant de ruraux que d’urbains. La différence principale, c’est la scolarisation. Le quart (24 %) des adeptes de théories du complot sont titulaires tout au plus d’un diplôme d’études secondaires, tandis que 13 % ont un niveau universitaire. Les 25-44 ans sont aussi plus représentés.

Sans surprise, ces Québécois respectent moins les mesures sanitaires que le reste de la population et ont moins l’intention de se faire vacciner. Cela dit, tous ne sont pas des complotistes en furie, prêts à incendier des antennes-relais 5G, nuance l’anthropologue. « L’adhésion à certaines théories varie beaucoup d’un individu à l’autre. Certains sont moins extrémistes — ils ont surtout l’impression que le gouvernement leur cache des informations et la méfiance s’est installée. »

L’expression d’une détresse

Une pandémie, c’est affreux pour le moral, et les humains ont toutes sortes de stratégies pour éviter la noyade — dont se couper de la réalité, explique la psychologue et chercheuse Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui s’intéresse aux états mentaux et à la régulation des émotions chez les adeptes d’idéologies radicales. « Pour certains, la charge d’anxiété liée à la crise est si violente qu’ils s’en défendent en niant l’existence de la COVID-19 ou en minimisant ses conséquences sur la santé. » La manière dont on réagit aux coups durs dépend beaucoup du passé que l’on traîne. Par exemple, quelqu’un ayant vécu du rejet social et qui, de ce fait, ne ressent pas une appartenance à la collectivité pourra avoir le réflexe de bouder le message des autorités pour adhérer à des discours conspirationnistes, observe la professeure à l’UQAM. « Souvent, ce n’est pas tant l’idéologie qui attire la personne que l’idée de faire enfin partie d’un groupe, peu importe lequel. »

La pandémie est un « incubateur » à désinformation, servie sur un plateau d’argent à des gens angoissés qui passent bien plus de temps que d’habitude sur le Web

Même constat du côté de Louis Audet Gosselin, directeur scientifique et stratégique au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Depuis un an, les intervenants de l’organisme reçoivent un nombre record d’appels de gens désemparés parce qu’un proche est devenu complotiste. L’isolement semble avoir accentué l’adhésion à des groupes marginaux, remarque le sociologue de formation, car beaucoup se cherchent des cercles sociaux de remplacement. « Les leaders des groupes extrémistes misent justement là-dessus pour recruter : ils offrent une famille de substitution, soudée par des croyances communes, ainsi que des activités sociales, comme les manifestations. »

À lire aussi Lettre amicale à un conspirationniste

Trahis par la science

Un jour, le masque ne vaut rien pour protéger de la COVID ; le lendemain, tout le monde doit obligatoirement le porter dans les commerces. Un jour, tel vaccin est jugé sécuritaire et on exhorte la population à le recevoir ; le lendemain, sa distribution est suspendue à la suite d’un nouvel avis. Cette valse-hésitation de la science n’a rien de nouveau — les chercheurs sont souvent en désaccord et c’est ainsi que le savoir progresse. Mais jamais le grand public n’a été aussi exposé à leurs tiraillages que cette année, et cela déstabilise bien des gens, estime le philosophe Jean-Michel Longneaux, professeur à l’Université de Namur, en Belgique. « La crise sanitaire nous a fait perdre la foi en une science toute-puissante, détentrice de la vérité, et cette révélation angoissante a provoqué chez certains un rejet du discours scientifique porté par les autorités compétentes, désormais considérées avec suspicion », observe-t-il. Souscrire à des explications parallèles leur confère le sentiment de ne pas se laisser embobiner par les voix officielles, sur l’air de « moi je sais lire entre les lignes, je ne me laisse pas manipuler par ces experts », et, au final, ils ont l’illusion de regagner un peu de contrôle sur leur vie perturbée par la COVID.

C’est la faute du cerveau Si un Québécois sur cinq finit par embrasser des idées conspirationnistes, c’est aussi parce que se défendre contre les fausses informations est difficile — « ce sont de véritables sucreries mentales », affirme le sociologue Gérald Bronner, qui se penche notamment sur la prolifération des théories du complot dans son récent essai, Apocalypse cognitive. L’éducation, qui permet de développer l’esprit critique et la capacité de raisonnement, empêche de tomber dans certains pièges, mais n’immunise pas totalement contre les histoires mensongères, selon le professeur à l’Université de Paris. Inutile de tenter de faire entendre raison à un conspirationniste — ça mènerait à un dialogue de sourds. D’autant que la pandémie est un « incubateur » à désinformation, servie sur un plateau d’argent à des gens angoissés qui passent bien plus de temps que d’habitude sur le Web. Malheureusement, les fausses informations circulent six fois plus vite que les vraies, ce qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché cognitif — des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, l’ont démontré dans une étude en 2018. Il faut dire que les auteurs d’informations fallacieuses cultivent l’art de titiller l’attention, en appuyant sur l’effet de surprise ou la peur, soutient le sociologue. « Le contenu allant souvent dans le sens de nos intuitions, l’information nous paraît vraisemblable. Le pire, c’est qu’une fois stockée entre les deux oreilles, il est bien difficile de la déconstruire, car c’est une activité coûteuse pour le cerveau, qui est plutôt avare de son énergie. » Pour en ajouter une couche, le fait d’être exposé à des informations contraires à nos croyances met certains modules cérébraux sur le qui-vive, comme si on était attaqué dans notre identité — ce qui explique pourquoi on tient tant à la vision du monde à laquelle on souscrit.

À lire aussi Douter mieux

C’est aussi la faute des algorithmes

Ça nous a tous frappés au moins une fois : il suffit de magasiner en ligne une scie sauteuse ou un frisbee pour être ensuite assailli de publicités de scies sauteuses et de frisbees sur nos réseaux sociaux. Or, c’est la même chose sur le marché des idées. « Dès qu’on a consulté un site dont les propos sont en marge du consensus scientifique, on se met à recevoir plus souvent d’autres contenus d’inspiration complotiste, grâce aux algorithmes qui gardent la trace de nos activités numériques », remarque l’anthropologue médicale Ève Dubé. Conséquence : notre univers intellectuel se rétrécit, puisqu’il est désormais moins soumis à des opinions qui bousculent les nôtres.

Gérald Bronner remarque aussi que le numérique a donné une tribune à des groupes marginaux dont les propos étaient naguère confinés dans des milieux confidentiels — le commun des mortels n’était jamais exposé à leur idéologie. « Mais aujourd’hui, avec Internet, leur pensée essaime bien au-delà — si bien que les propositions les plus radicales finissent toujours par trouver leur public. » Or, les échanges avec des gens partageant une idéologie commune ont pour effet de renforcer encore plus nos croyances. « Ça crée des chambres d’écho dont il est bien difficile de sortir », observe le sociologue.

À lire aussi Sur Facebook, les groupes regorgent de fausses informations sur la pandémie

Comment tendre la main à un conspirationniste

Entendre sa sœur ou son meilleur ami véhiculer des idées qu’on trouve totalement délirantes est une expérience pénible, convient Louis Audet Gosselin, du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. On peut ressentir de l’incompréhension, de la déception et de la frustration à l’égard de ce proche qu’on croyait pourtant connaître. Mieux vaut toutefois maintenir le contact, dans la mesure du possible. « Autrement, une fois coupée de son cercle social de base qui lui offrait d’autres perspectives sur le monde, la personne a toutes les chances de s’embrigader davantage. »

Inutile de tenter de lui faire entendre raison, par contre — ça mènerait à un dialogue de sourds. « Généralement, les gens qui adhèrent à des théories du complot ont fait leur choix ; ils se sont beaucoup renseignés et tiennent un discours cohérent à leurs yeux, alors tout affrontement idéologique est stérile. » On peut garder le dialogue ouvert en évitant les sujets susceptibles de déraper, pour se concentrer plutôt sur le lien affectif — par exemple en discutant des sentiments qu’éprouve la personne depuis le début de la crise, de ce qui se passe à son travail, ou encore en évoquant des souvenirs communs. « C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il faut tenter de distinguer la personne des idées qu’elle professe, et lui montrer qu’on s’intéresse à elle même si on ne partage pas du tout ses vues. »

Cet investissement en vaut la peine, assure le sociologue de formation, qui voit régulièrement des gens se désengager de mouvances extrémistes. « Une fois que les rapports sociaux normaux seront rétablis, je crois qu’une partie des adeptes du complotisme n’éprouveront plus le besoin de cultiver ce genre de théories. Surtout si l’adhésion idéologique n’était pas très forte au départ — on peut penser que beaucoup sont surtout frustrés et fragilisés par la crise. »

Si vous êtes inquiets pour un proche, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence offre de l’assistance partout au Québec. À Montréal : 514 687-7141 ; ailleurs dans la province : 1 877 687-7141. On peut aussi remplir un formulaire en ligne.