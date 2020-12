Soulagée, mais triste

Bye Noël. Ça, c’est fait. Rassemblements annulés. On s’y attendait, ça n’allait pas bien. Ça ne va pas bien. La chose responsable et respectueuse à faire, c’est d’annuler Noël. On va faire ça en petit comité. En bulle. On aura quand même une pause. On ira glisser, on regardera des films, on boira du vin… Oh non, je suis en train d’idéaliser mes vacances comme je le fais chaque fois, et après tout le monde devient mou dans la maison et on se crie après.

Faudrait que j’apprenne. Mais tout de même, peut-être qu’on fera des casse-têtes. Un bonhomme de neige. Des réunions Zoom en famille. Y a moyen de continuer à fêter même en étant loin, j’imagine. C’est pas comme si ça faisait pas neuf mois qu’on le fait. Je vais rater la messe. Onze ans que j’y allais avec ma belle-famille. Chaque année le clan grandissait, les dernières fois on prenait trois ou quatre bancs d’église avec nos douzaines d’enfants, jusqu’à en faire rouspéter les madames en fourrure qui essaient d’entendre le curé au-delà des petits qui grouillent. « Mais c’est pas à cause des petits, on l’entend pas, madame, le curé ! Y est pas bon, son micro ! Déjà qu’il parle en métaphores du premier siècle en marmonnant à 80 ans, ça serait le fun qu’il ait un micro qui marche, mais c’est pas le cas ! Alors consolez-vous avec la chorale que vous avez pas le droit de regarder qu’ils ont placée en haut à l’arrière de l’église. »

C’est ma vision de la messe. C’est pas un excellent show, disons. Mais je reste plus raisonnable que mon fils qui part dans son imaginaire et passe une heure à faire semblant de décrocher les lustres ancestraux et les faire tomber par terre. Bruits d’explosions à l’appui. « Maman, les chants, je suis sûr qu’ils sont maléfiques. Le prêtre nous fait croire qu’ils sont beaux, mais il va prendre nos âmes avec. » D’après lui, c’est pas une église, mais un manoir hanté. Il a beaucoup d’imagination. Surtout quand il s’emmerde.

Mais tout ça va me manquer. La normalité me manque, et ne pas vraiment voir la famille cette année, continuer cette grande pause, sera douloureux. Ça fera bizarre de changer nos habitudes, de ne pas respecter nos traditions. Si elles ne sont pas religieuses, elles sont familiales, et c’est tout comme. Je vais m’ennuyer de manger des clémentines avec mon frère et ma sœur en ne sachant pas quelle heure il est, je vais m’ennuyer de rire en faisant des casse-têtes pendant que ma mère décrit tout ce qu’elle fait à voix haute. Je vais m’ennuyer du sapin qui est toujours à la même place, avec des décorations qu’on a depuis je sais pas quand.

Je vais m’ennuyer de l’immense famille de mon mari, de ma belle-mère qui colle trois tables pour pouvoir tous nous asseoir. Je vais m’ennuyer de la frénésie des enfants qui trépignent d’envie d’ouvrir les cadeaux. « Après la messe, a dit grand-maman. » Je vais m’ennuyer de la bouffe de mon père qui, comme un bon Français, cuisine à merveille, cuisine avec son cœur et nous dit depuis qu’on est petits qu’il nous aime en passant par notre ventre.

Je vais m’ennuyer de voir que les neveux et nièces sont rendus plus grands que moi, de côtoyer des ados, de me rappeler ce que ça faisait d’avoir cet âge-là. Je vais m’ennuyer de sentir que je suis une bonne mère qui, malgré la longue liste de choses qu’elle avait à faire, s’en est encore sortie vivante. Je vais m’ennuyer d’être en gang, avec toutes les maladresses d’une famille. Avec les non-dits, les tabous, les fous rires, les souvenirs. Je vais m’ennuyer d’appartenir à un clan. De faire partie d’un tout. Je m’ennuie de mon tout.