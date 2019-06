Soverdi : Verdir la ville

Cet article fait partie d’une série sur les lauréats des Prix de l’impact social.

Catégorie : Environnement

Lorsque Malin Anagrius a sollicité un don d’un million de dollars auprès de la Banque TD pour planter des arbres, elle s’attendait à ce que l’institution financière mette du temps à prendre sa décision. « Mon travail, c’est de semer des graines dans la tête des gens », explique la directrice générale de Soverdi. Celle-ci a poussé drôlement vite : la TD l’a rappelée le lendemain!

La TD est la quatrième organisation d’envergure après le Port de Montréal, le CN et Hydro-Québec à prendre un engagement majeur pour aider Soverdi à verdir l’île de Montréal. L’objectif : planter plus de 50 000 arbres d’au moins deux mètres de haut d’ici cinq ans. Pas en bordure de route ou dans les parcs. « Ça, c’est le rôle de la Ville », explique Malin Anagrius. L’organisme sans but lucratif vise plutôt les terrains privés et institutionnels, qui représentent plus de 60 % de la surface de la métropole.

À quoi bon verdir des espaces auxquels le public n’a pas nécessairement accès ? « Qu’un arbre soit planté d’un côté de la clôture ou de l’autre, il profite à tout le monde », souligne la directrice générale. Il capte du CO 2 , réduit les poussières dans l’air, améliore la rétention de l’eau et atténue les îlots de chaleur.

Et il y a d’autres avantages qui n’ont rien à voir avec l’environnement. À l’école secondaire Henri-Bourassa, dans Montréal-Nord, l’aménagement de Soverdi semble avoir contribué à faire diminuer le vandalisme. Au CHSLD Rousselot, dans l’est de l’île, les patients ont commencé à sortir davantage à l’extérieur après la plantation d’arbres sur le terrain et — surprise — leurs visiteurs restent plus longtemps !

