Stérilisation forcée de femmes autochtones : un cas d’eugénisme ?

Alors que le Canada dénonce à juste titre la stérilisation des femmes ouïgoures par le régime communiste chinois dans la province du Xinjiang, il ne faudrait pas oublier que des gouvernements provinciaux, le système médical et l’État fédéral ont, jusqu’à très récemment, stérilisé contre leur gré des femmes autochtones.

La Loi sur la stérilisation sexuelle de l’Alberta a ainsi permis à des médecins, jusqu’à son abrogation en 1972, de forcer la stérilisation de personnes décrites comme « inaptes ». Cette pratique a particulièrement visé des femmes des Premières Nations, et surtout, elle s’est poursuivie jusqu’en… 2018, selon les allégations de deux actions collectives intentées en Alberta et en Saskatchewan en 2019.

Me Alisa Lombard dirige l’action collective engagée en Saskatchewan, où cette pratique avait lieu même sans loi-cadre. Elle la décrit comme troublante et l’attribue à un manque d’imputabilité dans le système médical canadien et, par le fait même, au racisme institutionnel envers les Autochtones.

La pratique précise qui est dénoncée dans cette action, mais qui ressort aussi du rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), publié en 2017, est la ligature des trompes chez les femmes autochtones, tout juste après l’accouchement. Là où le bât blesse, c’est qu’il y a lieu de croire que le consentement de ces femmes n’était pas libre et éclairé au moment de l’opération.

« Au cours du péri-partum et du post-partum, les femmes, particulièrement les femmes autochtones, subissent un stress énorme. […] On ne peut pas s’attendre à un consentement libre et éclairé lors de cette période », fait valoir Me Lombard. Elle ajoute qu’une telle stérilisation n’est pas une procédure « urgente » comme une césarienne, auquel cas il serait justifiable de passer outre au consentement de la patiente. La ligature des trompes est une mesure non nécessaire et, surtout, permanente.

Me Lombard a intenté cette action après qu’une femme qui se disait victime de stérilisation eut communiqué avec elle : « Comme femmes, on ne raconte pas nécessairement nos histoires d’accouchement à tout le monde. C’est vraiment grâce à cette première femme qui m’a contactée […] qu’on a vu qu’il y avait manifestement un traitement non conforme au droit concernant l’autonomie corporelle et l’autodétermination. »

Dans le cadre de cette action collective, ce sont plus de 60 femmes qui, à ce jour, allèguent avoir subi une stérilisation forcée aux mains de médecins lors d’un accouchement ou d’une autre opération médicale. Les faits soulevés se seraient produits aussi récemment qu’en 2018, soit 26 ans après l’abrogation de la loi. Les femmes avaient entre 14 et 40 ans au moment des faits.

Une manifestation de l’eugénisme

Comment expliquer que de telles pratiques aient pu avoir cours il y a si peu de temps au Canada ?

Le rapport final de l’ENFFADA attribue entre autres à la philosophie eugéniste la justification des mesures de stérilisation à l’endroit des femmes autochtones.

Ce courant de pensée né à la fin du XIXe siècle prône la reproduction sélective et étiquette certaines personnes ou catégories de personnes comme étant « faibles d’esprit », « mentalement déficientes » ou encore « indésirables ». Selon le rapport de l’ENFFADA, quelque 4 785 dossiers ont été ouverts entre 1928 et 1972, en Alberta seulement, pour recommander la stérilisation de personnes qui répondaient à ces « critères ». Plus de 99 % de ces recommandations ont été approuvées par la Commission eugénique de l’Alberta, l’organisme créé pour prendre en charge l’application de la Loi sur la stérilisation sexuelle.

Malgré l’abrogation de la loi albertaine en 1972, tout porte à croire que cette pratique s’est poursuivie en cachette, en Alberta comme en Saskatchewan.

Alisa Lombard croit que la philosophie de l’eugénisme est encore présente dans le système de santé canadien. « Cette pratique est-elle nommée ? Non. Y a-t-il une politique qui enjoint de stériliser les femmes autochtones ? Bien sûr que non. Est-ce que cette pratique a touché de manière disproportionnée les femmes autochtones ? Absolument. »

Bien qu’elle admette que la grande majorité des médecins se conforment à la loi, elle déplore qu’une telle philosophie existe toujours.

Au Québec également ?

Ce phénomène aurait aussi eu cours au Québec. Les résultats d’une étude sur la question, à laquelle participe la professeure Suzy Basile de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et d’autres intervenants, devraient être dévoilés sous peu.

Or, dans son livre Plus aucun enfant autochtone arraché : Pour en finir avec le colonialisme médical canadien, le Dr Samir Shaheen-Hussain, pédiatre urgentologue et professeur adjoint à la Faculté de médecine de l’Université McGill, est formel : « Ce n’est qu’une question de temps avant que ne soient révélées des stérilisations forcées de femmes et de filles autochtones au Québec, les circonstances dans lesquelles celles-ci ont eu lieu et leur ampleur. Comme ailleurs au Canada, la question n’est pas de savoir si cette pratique a eu cours, mais à quel point on l’a maintenue. »

Me Julien David-Pelletier est juriste et chroniqueur indépendant. Il a été directeur général de Novum Légal et conseiller spécial – accès à la justice au Barreau du Québec. Il est aussi cofondateur de l’organisme juridique Juripop.