Suivre le courant

Je me suis récemment replongée dans l’œuvre d’Agatha Christie, auteure prolifique et fine observatrice de sa société, la bourgeoisie anglaise des années 1920 à 1970. J’adore son humour et son sens du récit, mais je grince des dents chaque fois que Poirot ou Miss Marple énoncent des énormités comme : « le sexe faible ne peut comprendre ce genre de choses ». Cette battante qui s’est pourtant construit une carrière hors du commun reflétait la conception des sexes de son temps : les hommes et les femmes sont deux espèces distinctes et destinées à des rôles différents. Relire ces romans révèle le chemin gigantesque parcouru en quelques décennies.

L’égalité entre les sexes est l’un des volets de l’histoire moderne où la progression est inexorable. À chaque génération, les femmes sont plus nombreuses sur les bancs d’école, sur le marché du travail, à la direction des entreprises, en politique. En matière de droits, il y a des embâcles à l’occasion (le retour des talibans en Afghanistan, le recul de l’accès à l’avortement aux États-Unis), mais le courant coule toujours dans la même direction.

Idem pour les droits des personnes homosexuelles. Bien sûr, la cause est plus récente et ses acquis sont fragiles. Il existe encore des endroits dans le monde où l’homosexualité est passible de la peine de mort. Mais presque chaque année depuis qu’en 2001 les Pays-Bas ont agi en précurseurs, la liste des pays où le mariage entre personnes de même sexe est autorisé s’allonge. Lentement mais sûrement, vivre en couple gai est de plus en plus perçu comme normal, voire banal.

Récemment, un nouvel enjeu est apparu dans l’espace public : la remise en question du fait même que l’humanité est divisée en deux genres immuables. Des personnes nées dans un corps d’homme disent être des femmes, et vice-versa. D’autres disent n’être ni l’un ni l’autre, ou les deux à la fois.

Pour qui ne s’est jamais interrogé sur son identité de genre, le concept peut susciter son lot de questionnements et de résistances. Après tout, l’idée que « un gars, c’t’un gars et une fille, c’t’une fille » est une des rares certitudes partagées sur la planète ; changer les mentalités là-dessus est tout un contrat !

Le fait que des personnes soient malheureuses dans le genre figurant sur leur acte de naissance n’est pas nouveau, et certaines cultures ont depuis longtemps intégré l’idée d’une fluidité possible entre le féminin et le masculin. Mais dans le contexte social actuel, caractérisé par une nouvelle manière de promouvoir des causes progressistes, les enjeux touchant les personnes transgenres et non binaires avancent à une telle vitesse que la société en général peine à les assimiler. Ils concernent aussi une proportion relativement petite de la population ; cela ne les rend pas moins importants, mais il est plus difficile de comprendre une réalité si on ne connaît personne qui la vit.

Il faut également dire que même dans les sociétés les plus progressistes, comme le Québec, la division selon les sexes est encore fortement ancrée. Des toilettes aux catégories de galas artistiques en passant par le sport, les vêtements et l’ensemble de nos papiers d’identité : entre le féminin et le masculin, on doit choisir. Notre langue même est profondément genrée !

Réfléchir à l’identité de genre, c’est pourtant soulever une foule de questions fascinantes. Au-delà de la biologie, qu’est-ce qu’être une femme, un homme ? Quelle place l’apparence physique prend-elle dans notre perception de nous-même, et dans celle que les autres ont de nous ? Si les distinctions entre les sexes s’estompent, qu’est-ce qui changera exactement ?

Ces questions en choqueront certains. Mais elles ne disparaîtront pas pour autant. Il y a 100 ans, l’idée que les femmes obtiennent le droit de vote causait une réaction semblable ; même chose il y a 50 ans à propos du mariage gai. L’histoire suivra toujours son cours.

Cet éditorial a été publié dans le numéro de mars 2023 de L’actualité.