Temps durs pour le « pronetariat »

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

Il n’y a rien de nouveau dans la quête d’influence des milliardaires sur la bonne ou moins bonne marche du monde. De tout temps, de grandes entreprises ont voulu mettre la main sur des médias qui allaient leur permettre d’orienter les débats, avec des succès relatifs.

À l’ère du numérique, les richissimes entrepreneurs qui souhaitent étendre leur pouvoir savent qu’il est bien plus efficace de se tourner vers les plateformes qui se superposent aux médias. Pourquoi posséder une entreprise médiatique si on peut avoir la mainmise sur comment toutes les entreprises médiatiques diffusent leur contenu ?

Il y a d’abord Elon Musk, qui s’emploie à revoir les règles de Twitter au gré de ses humeurs. Ce tenant de la liberté d’expression à tout prix est moins libertarien lorsque vient le temps de laisser parler ceux qui le critiquent. Il se sert en plus de sa très grande influence pour relayer des théories inquiétantes.

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a quant à lui lancé un nouveau réseau social, Bluesky, qui se veut plus ouvert technologiquement et qui offre de belles promesses. On pourrait s’en réjouir si ce n’était la petite tendance qu’a M. Dorsey à donner lui aussi dans les élucubrations numériques. L’homme derrière l’émergence de Twitter (et l’émergence d’une barbe assez longue) est un admirateur de Robert F. Kennedy Jr., tête d’affiche du mouvement antivaccin, qui croit entre autres que le Wi-Fi ouvre une barrière de sang vers le cerveau pour y laisser passer des toxines (je sais, ce n’est pas clair) et que la pollution de l’eau rend les enfants transgenres.

Ces thèses devraient rester marginales, mais ces deux influenceurs à gros budget leur donnent beaucoup de visibilité. Leur puissance chamboule le rapport de force qu’ils pourraient avoir avec ceux qui corrigent leurs dérapages. Comment contrer les individus qui possèdent les plateformes de diffusion les plus populaires et un nombre d’abonnés faramineux ? Des individus qui, de surcroît, balisent les discussions auxquelles ils prennent part sur les plateformes qu’ils détiennent ?

Meta, l’entreprise propriétaire de Facebook, n’est pas en reste puisqu’elle a commencé à bloquer certains contenus de médias canadiens pour certains utilisateurs en guise de protestation au projet de loi C-18, qui veut obliger les grandes entreprises technologiques à indemniser les médias pour le partage de contenus journalistiques. Encore ici, une entreprise décide unilatéralement de ce que l’on pourra voir ou pas sur nos fils d’actualité.

Comment le simple citoyen peut-il résister à ce genre d’initiative ? Les utilisateurs de Reddit, une autre plateforme très populaire, tentent de montrer la voie depuis quelques jours. C’est que, récemment, Steve Huffman, cofondateur et président du réseau social sous forme de forum de discussion, a annoncé que les applications tierces allaient devoir payer des frais exorbitants pour continuer d’accéder à Reddit. Comme c’est arrivé quand Twitter a pris la même décision, cela a entraîné l’abandon par leurs développeurs de plusieurs applications que les utilisateurs préfèrent à l’interface native de Reddit.

Pour protester, plusieurs sous-forums de Reddit, dont r/Québec, ont entamé une grève de deux jours, rendant inaccessibles ces espaces. Ils ont ensuite mis leurs canaux en mode « 18 ans et plus » et y ont permis la publication de vidéos pornographiques (n’allez pas les regarder si vous êtes au bureau). Sur Reddit, il est impossible d’afficher des publicités sur les canaux réservés au contenu pornographique ; cette initiative prive donc l’entreprise de certains revenus publicitaires.

Cette rébellion a été rendue possible parce que Reddit est formé de diverses communautés qui sont régies par des modérateurs qui ont pu coordonner leurs efforts. La nature individualisée et addictive des autres réseaux rend bien difficiles une prise de conscience globale et des actions concertées. Un mouvement pour quitter Twitter a bien été amorcé après l’arrivée de Musk, mais je doute que beaucoup de gens aient maintenu leur engagement de ne plus y revenir. Individuellement, les gens sont plus dociles que lorsqu’ils sont unis. On est bien loin de cet Internet utopique qui allait donner une voix à tout le monde. Il y aura toujours quelqu’un avec un plus gros porte-voix que les autres.

Ça ne risque pas de s’améliorer avec l’émergence de l’intelligence artificielle. Dernièrement, j’ai demandé à ChatGPT de me suggérer un dicton évoquant l’égoïsme. Pour ce genre de question, M. GPT est souvent plus efficace que les moteurs de recherche. L’IA m’a effectivement sorti des dictons autour de l’égoïsme (même si le mot « égoïsme » était toujours présent dans le dicton, j’aurais préféré plus de subtilité), mais m’a offert cette phrase à la fin : « N’oublie pas que ces dictons sont basés sur une perspective égoïste et peuvent ne pas refléter les valeurs de l’altruisme et du respect des autres. » Oui, ChatGPT me faisait la leçon sur ma recherche à propos de l’égoïsme.

Nous aurons donc à faire face à cette liberté d’expression à deux vitesses. Au plus fort la poche (tiens, ChatGPT aurait pu me proposer ce dicton). Les entreprises derrière les plateformes numériques décident des règles du jeu et tentent de nous dire quoi penser, pendant que la population, souvent amorphe, en subit les conséquences. Quelle organisation pourrait contrebalancer l’ascendant des bonzes de la Silicon Valley qui se prennent pour des seigneurs ? Les gouvernements ? Les militants ? D’autres bonzes bienveillants ? Toutes ces réponses, je suppose.

Il y a quelques années, on disait (moi y compris) que les outils technologiques allaient mettre entre les mains de tous les moyens de production de l’information et que ça allait agir positivement sur la démocratie. Force est de constater que nous sommes encore loin de la révolte du « pronetariat ».