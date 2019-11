Thetford Mines en effervescence!

Il y a quelques années seulement, la grande majorité des emplois de cette ville nichée au pied des Appalaches dépendait directement du secteur minier. Puis, la crise est passée… et la ville a réussi le pari extraordinaire de se réinventer complètement. Grâce à la force de ses habitants et au développement de nouvelles entreprises, Thetford Mines déploie ses ailes qui prennent la forme d’une économie en pleine santé d’un côté et d’un milieu de vie stimulant de l’autre. Quel envol!

Les jeunes familles et les entrepreneurs désirant s’établir dans cet environnement à la nature généreuse sont charmés par des maisons au coût le plus faible au Québec et par les nombreux emplois disponibles dans des domaines très variés et florissants, comme le tourisme ou l’industrie manufacturière de deuxième et troisième transformation. Aujourd’hui, les touristes et les nouveaux arrivants, mais aussi les Thetfordois, sont à même de constater à quel point Thetford Mines a bonne mine!

Fondation : 1876

Gentilé : Thetfordois, Thetfordoise

Population : 26 000 habitants

Situation géographique : Chaudière-Appalaches, MRC des Appalaches villethetford.ca