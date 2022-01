Tous pris à l’hôpital !

Si la chose était possible, le mot « COVID » serait interdit de prononciation tant il est devenu synonyme de fatigue, de lassitude, d’exaspération, de colère et de tous ces sentiments qui grugent le moral.

Et c’est encore pire quand on se compare.

En faisant le tour de médias canadiens, américains ou européens, on voit bien que la COVID est partout le grand sujet d’actualité. Et comme les critiques ne manquent pas envers la manière dont les différents gouvernements gèrent la crise, on en déduit qu’au fond, nous sommes tous dans le même bateau.

Mais quand on est sur le terrain, on comprend que les mots « chaos », « désorganisation », « sévérité » et compagnie n’ont pas le même sens pour chacun. Dans mon cas, j’avoue être passablement déroutée depuis que deux de mes enfants sont partis, début janvier, étudier plusieurs mois en Europe, l’un en France, l’autre en Suède.

L’agréable surprise : dès leur arrivée, l’impression de revivre ! La COVID existe, ce qui impose des contraintes, dont la précieuse vaccination, mais leur société d’accueil n’est pas paralysée. On se visite, on va au resto, on sort, et en cas de doute, on a des tests rapides sous la main. Et on arrive à parler d’autre chose dans l’espace public !

C’est ce qu’on appelle « vivre avec la COVID ». Ici, ce scénario est invraisemblable.

Certes, il faut tenir compte d’une foule de facteurs qui expliquent le cas particulier du Québec, comme ma fabuleuse médecin de famille (elle tient un cabinet à domicile et peut recevoir des patients en cas d’urgence !) me l’a rappelé lors de ma toute récente consultation. Ici, la rigueur de l’hiver nous enferme longtemps et nous sommes des Latins, donc la pratique de la distanciation propre aux peuples scandinaves, germaniques ou asiatiques ne nous est pas naturelle…

Et surtout, a-t-elle insisté en professionnelle qui a aussi beaucoup voyagé, notre système de santé n’a rien de rien à voir avec ce que l’on trouve ailleurs.

Rappelons-en les grandes lacunes : moins de lits d’hospitalisation par habitant, moins de soins à domicile, moins de professionnels de la santé pour se répartir le travail, que le médecin concentre ici entre ses mains…

La COVID a au moins permis de faire voler en éclats l’illusion que nous entretenons sur l’état du réseau, cette croyance qu’« une fois qu’on y est entré, tout va très bien » avec lequelle les Québécois se rassurent depuis trop longtemps.

Ça va mal depuis des décennies — depuis les débuts, en fait. Notre système de santé public a été mis en place en 1970, et dès 1974, le gouvernement créait un premier comité de travail pour se pencher sur l’encombrement des urgences ! De comités en rapports, de rapports en réformes, l’affaire n’a fait qu’empirer.

Que tout soit à deux doigts de s’écrouler aujourd’hui n’est finalement que la suite logique d’un problème présent dès la fondation du système. À moins de tout rebâtir à neuf, ça ne pourra jamais aller mieux. Pas pour rien que le premier ministre François Legault a promis il y a quelques jours une « refondation » du système de santé.

On aimerait le croire. Il faudrait le croire, parce que ça n’a aucun sens que la faiblesse du réseau enferme tout le Québec à la maison, en attente de l’ouverture, la fermeture, la réouverture — et on recommence ! — d’une multitude d’activités selon que les lits d’hôpitaux sont occupés ou non.

La tâche sera toutefois si gigantesque qu’elle tient déjà de l’utopie, même si le gouvernement caquiste a l’avantage de pouvoir envisager un projet à long terme, sa réélection étant quasiment assurée.

Mais simplement imaginer les strates du ministère de la Santé entre lesquelles il faudra naviguer, les corporatismes médicaux et syndicaux qu’il faudra affronter, la force de l’habitude et de l’inertie qu’il faudra contrer, les formulaires en tout genre qu’il faudra abandonner, les réflexes comptables qui ont souvent le dernier mot… on devine que cela finira par une autre lueur au bout d’un tunnel qui s’allonge à mesure qu’on avance.

C’est d’autant plus difficile à accepter quand on a déjà testé ailleurs un système de santé. Ce fut mon cas en France, où j’ai vécu deux ans et où j’ai eu un enfant.

Je me revois m’ébahir quand, en raison d’un malaise, je m’étais rendue aux urgences d’un petit hôpital parisien. La salle d’attente était vide ! « Quelle chance exceptionnelle ! » avais-je lancé à la jeune femme à l’accueil. À son air fermé, j’ai déduit qu’elle ne me comprenait pas… Évidemment, m’ont expliqué plus tard des amis français, très amusés : dans ce pays, l’attente aux urgences n’existe pas !

Ma grossesse m’a permis de comprendre pourquoi : accès rapide au cabinet d’un médecin pour les grosses inquiétudes ; recours au pharmacien en cas de problème mineur ; visite à domicile d’une sage-femme à la suite d’un accouchement ; facilité de la prise de rendez-vous en tout genre, même pour l’étrangère que j’étais… Je n’ai plus revu d’urgences de tout mon séjour.

J’ai eu mes autres enfants ici et je n’ai jamais retrouvé cette approche globale, ni pour moi, ni pour eux, ni quand récemment certains de mes proches ont été atteints de maladies graves, encore plus épuisés parce que l’accès aux soins devait trop souvent passer par un séjour inhumain aux urgences.

En France, on faisait tout pour nous éviter l’hôpital ; ici, tout nous y envoie. Au point que, et c’est là notre drame, tout le Québec y est maintenant emprisonné. À défaut de nous donner la clé pour en sortir, peut-on au moins ouvrir pour de bon les fenêtres et nous laisser respirer ?