Tout le monde est pour les rues-écoles…

Auteur de plusieurs livres, Taras Grescoe est un journaliste montréalais spécialisé en urbanisme et en transport urbain qui donne depuis une douzaine d’années des conférences sur la mobilité durable. Dans son infolettre Straphanger, il raconte ce qu’il observe de mieux et de pire en matière de transport urbain chez nous et lors de ses voyages autour du monde.

Il est facile de faire admettre aux gens que nos villes seraient moins polluées, plus agréables et plus sûres — pour les personnes âgées, pour les enfants, pour tout le monde — si nous comptions moins sur les voitures.

Il est tout aussi facile de leur faire admettre que nous devrions encourager les enfants à faire plus d’exercice en allant à l’école à pied ou à vélo.

Ce qui est difficile, vraiment difficile, c’est d’amener qui que ce soit à agir concrètement en ce sens. Lorsqu’il est question de supprimer des places de stationnement ou de fermer des rues aux voitures, les belles déclarations remplies de bonnes intentions s’évanouissent trop souvent dans l’air (air de plus en plus chargé de smog et de fumée).

C’est l’expérience que je vis avec l’école primaire publique de mes enfants, dans la deuxième ville du Canada en importance. Projet Montréal, le parti de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a beaucoup fait pour fermer des rues à la circulation, verdir des ruelles et développer les infrastructures pour les piétons et les cyclistes. (Il n’a cependant pas été à la hauteur dans le dossier des transports en commun, notamment en raison de son rôle dans l’abandon du REM de l’Est, qui aurait fourni une ligne de métro léger cruciale pour l’est de la ville, comme je l’explique ici.) Récemment, juste à temps pour la rentrée scolaire, Mme Plante a annoncé que la Ville injecterait 10 millions de dollars pour rendre les rues autour des écoles plus sûres.

Je devrais me réjouir. Mais ce n’est pas le cas. Voici pourquoi.

L’an dernier, je me suis joint à plusieurs parents pour organiser un comité « transport actif » à l’école de mes enfants, dans l’arrondissement d’Outremont. (Voici notre page Facebook ; nous avons besoin de vos J’aime !) La cour de récréation et l’entrée principale de l’école sont situées dans une rue à sens unique relativement tranquille. De l’autre côté de la rue se trouve une école primaire privée, où bon nombre de parents de l’extérieur de l’arrondissement se rendent en voiture. Le matin vers 8 h 30, la rue devient un couloir dangereux où des parents distraits se bousculent, conduisant leur véhicule, pour déposer leurs enfants. Certains se garent sur le trottoir ou sur les passages piétons (l’objectif de beaucoup semble être de se rapprocher le plus possible de l’entrée et de marcher le moins possible.) Pourtant, il y a un stationnement public, gratuit le matin, avec de nombreuses places, à un pâté de maisons de l’école.

Photo : Taras Grescoe

Mes deux garçons sont toujours allés à l’école à pied ou à vélo. Au fil des ans, ils ont frôlé la catastrophe à maintes reprises (certaines fois au point d’ajouter des cheveux gris à ma tête). Nous avons vu des accrochages mais, heureusement, aucun enfant n’a été blessé — bien que, l’année passée, Maria, une réfugiée de sept ans récemment arrivée d’Ukraine, ait été écrasée et tuée par une voiture alors qu’elle se rendait à l’école à pied dans un autre arrondissement de Montréal. (J’ai également écrit sur ce sujet dans une autre chronique publiée plus tôt cette année, « Des arguments en faveur des rues-écoles sans voitures ».)

Le printemps dernier, les élèves de notre école ont organisé une manifestation enthousiaste dans la cour de récréation pour réclamer des rues plus sûres aux alentours. Le comité a mené une enquête auprès des parents et a constaté que la majorité d’entre eux habitaient à moins de deux kilomètres de l’école et étaient favorables à une limitation de la circulation dans les rues avoisinantes.

Lors de la fête de fin d’année, nous avons installé une table pour présenter le projet et recueillir les commentaires ; nous avons eu la satisfaction de voir le maire de l’arrondissement et quelques conseillers venir nous dire que la volonté politique était là et qu’ils s’engageaient à faire avancer le dossier. Durant la dernière semaine d’école, nous avons effectué un essai en fermant plusieurs rues autour de celle-ci en début d’après-midi. L’expérience a montré qu’il était compliqué de procéder de la sorte et qu’il valait mieux concentrer nos efforts sur le tronçon vraiment dangereux — quelques centaines de mètres entre notre école publique et l’école privée située de l’autre côté de la rue.

Voici un aperçu de ce que le comité a demandé au cours de l’été : une fermeture complète de la rue. La chaussée de la zone à risque — où les enfants entrent et sortent de l’aire de jeux — serait peinte en vert pour indiquer qu’elle est fermée aux voitures. Des bornes souples et amovibles seraient installées à l’entrée de la rue. Elles permettraient aux véhicules d’urgence et de service, ainsi qu’aux camions de livraison, de passer facilement (même les voitures peuvent rouler sur les bornes ; elles se remettent simplement en place). L’autre option serait une barrière métallique bloquant la rue, qui pourrait être mise en place et retirée juste avant et après la fin de la période de pointe du matin.

Nous avons aussi proposé de faire des essais de fermetures matinales de 30 à 45 minutes, pour voir les conséquences sur la circulation.

Nous sommes rentrés des vacances d’été avec de grands espoirs. En Europe, le mouvement de création de « school streets », ou « rues aux écoles », se répand (au Québec, on emploie plutôt le terme « rues-écoles ») ; Londres en compte des dizaines et Paris a près de 200 de ces rues fermées à la circulation. Nous espérions que cet élan aurait pu s’étendre à l’une des plus importantes villes francophones du monde.

Voici ce que nous avons trouvé : au lieu d’une barrière bloquant la rue, l’arrondissement a posé une ligne de bornes flexibles de chaque côté. Des cloches en béton ont été installées près des passages piétons afin d’empêcher les gens de s’y garer. Et un panneau « Attention à nos enfants » a été ajouté.

Problème réglé, n’est-ce pas ? Faux. Bien que les bornes aient supprimé certaines places de stationnement et d’arrêt, les voitures et les camions continuent de circuler dans la rue. C’est une amélioration, mais ce n’est pas ce que nous recherchions. Et c’est typique des demi-mesures qui passent pour des réformes lorsqu’il s’agit de changer le statu quo dominé par les voitures dans les villes du Canada et des États-Unis.

J’ai récemment assisté à la réunion mensuelle de l’arrondissement pour m’enquérir de l’état d’avancement du dossier. La rencontre a débuté avec un conseiller de l’opposition qui a soulevé le fait que la mairesse Plante avait débloqué des millions de dollars pour rendre les rues autour des écoles plus sécuritaires, et qui a souligné que l’arrondissement d’Outremont n’avait pas présenté de projets pour profiter de ces fonds. Le maire de l’arrondissement a répondu en annonçant une bonne nouvelle : la limite de vitesse dans plusieurs rues a été abaissée à 20 km/h, a-t-il souligné. Il a également noté qu’il y avait 15 écoles dans l’arrondissement. Et cela, a-t-il dit, rend les choses très, très compliquées.

J’ai rappelé au conseil que notre école avait demandé de l’aide pour mettre en place une rue-école et que nous voulions faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que cela se produise dans un avenir proche. J’ai aussi mentionné que l’abaissement de la limite de vitesse ne fonctionnait que si la limite était respectée. (Je n’ai encore jamais vu un policier dresser une contravention pour excès de vitesse dans une des rues autour de l’école ; il n’y a pas non plus de radars pour coller automatiquement des contraventions.) La conseillère municipale responsable du dossier, qui est également un parent d’élève de notre école, m’a dit qu’un ingénieur devait approuver les plans et que c’était coûteux. Je lui ai fait remarquer qu’ils avaient des ingénieurs dans leur personnel et que l’Hôtel de Ville de Montréal disposait de millions de dollars pour soutenir des projets de ce genre. Elle a terminé par le refrain désormais familier : « C’est pas simple. »

À mon avis, si la volonté politique est là — comme cela semble être le cas à Paris et à Londres —, de telles choses sont faciles. En fait, c’est d’une facilité imparable.

Il est intéressant de noter que l’arrondissement d’Outremont ferme complètement un tronçon d’une grande artère commerciale, l’avenue Bernard, à la circulation automobile. Pas seulement pendant une demi-heure le matin, mais 24 heures sur 24, sept jours sur sept, tout au long de l’été. Les gens s’assoient dans la rue, jouent aux échecs avec des pièces géantes, mangent des cornets de crème glacée et regardent le monde passer. Les restaurateurs adorent la fermeture de la rue — en fait, ils l’exigent maintenant, car leurs affaires prospèrent lorsque les clients occupent des dizaines de tables sur la chaussée.

Photo : Taras Grescoe

Je parie que cela n’a pas été simple à organiser. Bernard est une rue importante, qui traverse l’arrondissement, et la fermer ne représente pas une mince affaire. Mais parce que les propriétaires des commerces ont découvert que la fermeture s’avérait extrêmement profitable pour eux, tous les obstacles ont été supprimés (ou, plus précisément, mis en place) afin que cela perdure.

Ce que nous demandons, c’est la fermeture d’une petite rue, non pas pour vendre de la crème glacée (il n’y a rien de mal à cela !), mais pour assurer la santé et la sécurité de nos enfants.

Nous allons poursuivre le dialogue avec l’arrondissement et continuer à œuvrer pour le changement. Je ne doute pas que le processus se révélera… compliqué.

Mais les choses vraiment importantes dans la vie le sont toujours.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée dans l’infolettre Straphanger, de Taras Grescoe.