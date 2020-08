Toutes les angoisses de la rentrée

Ils sont là ! Vous les avez vus ? Les rayons de fournitures scolaires ? Pleins à craquer comme un verger au début de l’automne. Tout est là. La cloche va sonner. Est-ce que ça m’inquiète ? Oui. Bien sûr. Demander à une mère si elle s’inquiète, c’est comme demander à un canard s’il va dans l’eau. Je m’inquiète tout le temps. Tout m’inquiète. Depuis juillet 2009, époque à laquelle j’ai sorti mon premier petit caneton de l’œuf.

J’ai regardé la conférence de presse du ministre de l’Éducation, je l’attendais comme on attend une game des séries. Non pas avec une brique et un fanal, mais attentivement, pratiquement avec un calepin et un crayon pour noter toutes les recommandations. J’étais prête. Est-ce que je suis rassurée par ce qui a été dit ? À moitié. Parce que je pense qu’il est impossible de savoir ce qui va réellement arriver. Est-ce que je pense que nous sommes bien gérés par un gouvernement responsable ? Oui. Dans la mesure du possible. On aimerait tous que les gouvernements soient formés par des surhommes et des surfemmes, malheureusement, ils restent constitués d’humains. Qui, comme vous et moi, lisent les faits, se renseignent, et après sont forcément sujets à une marge d’erreur.

Mais il n’en reste pas moins que le message général c’est : nous voulons que tous les enfants retournent à l’école et nous faisons tout ce que nous pouvons dans la mesure du possible pour assurer que ça se passe le plus sécuritairement possible, basé sur nos connaissances actuelles. Pas assez bon ? Vous auriez aimé plus ? Moi, sincèrement, tant que l’école est ouverte, que mes enfants sont assis dedans et qu’ils apprennent quelque chose (d’autre qu’un défi de youtubeur), je vais être satisfaite. Tant que l’on y va au cas par cas et que l’on arrive sans trop de bobos, sans reconfiner, à se rendre à la fin des classes 2021, je vais estimer que c’est un succès. Ils sont tellement mieux à l’école qu’à la maison, je suis tellement sous-qualifiée par rapport aux profs pour prendre en charge leur éducation. Sincèrement, je serais prête à me plier à pas mal de recommandations pour savoir qu’ils restent les fesses sur un banc d’école.

Sans mentir, je les enverrais à l’école en habit de ski-doo avec trois tuques sur la tête si on me disait qu’il va falloir maintenir les fenêtres de la classe ouvertes en plein février. Je le ferais. J’ai confiance en ma petite école de quartier, je sais que le personnel et la direction sont armés de bonne volonté, et qu’elle est blindée de profs qui aiment les enfants et qui font face aussi à l’incertitude. On va y aller un jour à la fois. Le reste de la société n’est pas trop loin d’avoir retrouvé un sens de la normalité. Allez, on approche de la ligne d’arrivée, dans quelques jours, enfin, la cloche sonne.